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苗栗「四月雪小徑」提前散步好清幽！步道平緩好走　 沒有油桐花也療癒

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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四月雪小徑， 位在苗栗三義， 木雕博物館的後方，  每年四月桐花季節的時候， 步道兩側開滿雪白油桐花，  又稱為慈濟山賞桐步道

四月雪小徑x 慈濟茶園 相簿

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這天就近和alice來這裡走走， 四月雪步道前半段以枕木鋪成的小徑， 平緩的上坡且好走，後半段連接慈濟茶園則是土路與水泥路交錯， 是一條很平易近人的步道就算沒有油桐花相襯， 步道走來也很怡人。 

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09:23 來到四月雪小徑步道入口， 右側有小攤販售水果

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09:25 很平緩的緩上階梯

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09:26 而且步道兩側， 蓊鬱綠樹， 抬頭有清澈的藍天， 卻不覺得曬， 還有徐徐的風吹著...

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09:31 樹幹上有路徑標示

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09:38 綠意盎然的各式植被

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09:43 蕨類開的翠綠

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09:45 山頂的慈濟茶園， 這天恰巧有辦理志工活動， 走在前方的長輩直呼， 天氣真好， 只好沿途脫下衣裝....09:48 事先查看了步道， 這天除了穿了登山鞋餘下的就是舒適的衣著， 我們笑稱是來拍照的

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09:50 樹幹上， 有茶園對於疫情的防疫準則說明

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09:51 結束了前半段的步道， 進入茶園區域一旁也有茶園的通告說明， 簡單明瞭我想無論大山或小步道， 就得保有一份尊敬的心態大家共同愛護與遵守， 把美麗還給大地。 

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09:51 步入 泥土徑， 也許不是桐花季節山友三三兩兩， 很喜歡這樣的不喧鬧

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09:53 不知名的綠色小果子， 在分枝上結實累累

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09:54 左側些許隨風搖曳的蘆葦

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09:57 暖陽下的光影

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09:59 步道上除了有好看的雲朵， 還能望向更遠處的層層山巒

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10:05 我被眼前茂密且規律的大樹吸引了目光陽光灑在步道上的光影 ， 各式樹型葉脈， 欣欣向榮完全感受不到秋冬的蕭瑟。 

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直覺步道應有常態性在維護， 一路整齊

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向四方延伸的樹枝， 樹梢上的綠意， 清澈的藍天白雲大地常常給人很療育的景致。

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慈濟茶園的步道上， 我和alice 總能駐留在許多的大樹前讚賞怎麼能開得如此之好。

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10:30 省府精密導線點基石 ， 若不是網友分享， 真的很容易錯過20211120_103107.jpg

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10:31 後半段的茶園， 種植的較為密集

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10:34 步道上藍色貨物屋為茶葉集貨場

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茶葉集貨場後方， 岔開了兩段路， 左側為泥土路， 右側為水泥路因為沒有路徑說明， 這天步道就止於此

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低矮的茶樹， 一路綿延的小徑直到山的盡頭沒有亂入的電線桿， 讓人著迷的開闊視野20211120_104046.jpg

10:40 內政部國土測繪中心 圖根點

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10:44 慈濟圖根點

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11:34 回到四月雪小徑的步道入口。 

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11:34 停車場旁的木雕

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11:41 三義之源的記誌

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四月雪小徑， 有蓊鬱的林蔭， 茶園風光， 景色悠美若不是非要追逐雪白的油桐花， 個人很推薦這條適合全家大小一起來散散步的步道。 

城市漫遊。 gina文章出處:  

步道 桐花季 登山

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