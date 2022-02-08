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日月潭全景免費看！挑戰山高路遠的「水社大山＆水社主峰」

健行筆記 / 健行筆記阿德

水社大山，位於南投縣信義鄉與魚池鄉交界，是日月潭最高峰，海拔2059公尺，列名中部四大名山及日月潭四兄妹，是熱門的中級山路線，有一顆二等三角點，原為台灣小百岳之一，後因山高路遠而除名，山頂腹地廣闊，不過因樹木環繞，毫無展望，沿途設有幾座觀景平台，可以俯瞰日月潭全景及遠眺集集大山。水社大山的東南西北稜皆有山徑可登頂，西稜的青年活動中心或伊達邵聚落，交通較方便且指標清楚，沿途先一段1.6公里的階梯步道，再來就是原始山徑，會經過一大片漂亮的孟宗竹林，最後幾百公尺較陡峭，走起來較為辛苦。水社大山的基點並不是最高峰，需再往前走約600公尺才是最高點「水社主峰」，海拔2112公尺，不過該處無基石，有一個水泥的土地界標，全程我走了12.1公里，請參考我的GPX軌跡。我是由伊達邵聚落登山口起登，因為擔心該登山口會封閉，所以前一天先去探探路，看起來應該是疫情嚴重時有封閉一段時間，目前並沒有明顯的禁止進入及封閉的標示，不過進入部落確實要注意，不要干擾當地居民的生活，建議人多時還是由青年活動中心起登，二處行走的距離是相等的。若是搭乘大眾交通工具，可在日月潭站(水社遊客中心)搭南投客運的遊湖巴士6669(A)，若到青年活動中心要在「日月潭纜車」站下車，再往上走450公尺即可到登山口，伊達邵登山口則在下一站「伊達邵」下車。這張照片是在貓囒山步道拍的，由這個角度看起來氣勢雄偉，有點高不可攀的感覺。

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進入伊達邵部落。

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伊達邵登山口。

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這段到青年活動中心及水社大山的叉路涼亭1.6公里，主要是石階及枕木步道。

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步道每0.5公里設有一個里程木樁。

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這裏有個往水社大山的標示，左側有一條封閉的步道，看到去年封路的新聞照片，應該是拍這個地方，參閱地圖，這條橫向步道可以通往青年活動中心，青年活動中心端的入口也是封閉的。

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來到1.6公里處的涼亭叉路，另一端是通往青年活動中心，由此開始是原始山徑。

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進入一大片漂亮的孟宗竹林區。

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過了這段竹林區後，注意步道邊有不少路條，右側有一明顯叉路，通往卜吉山。

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卜吉山，海拔1222公尺，陸IV基石(基石上的文字模糊不清)。

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沿路的林相豐富，往上看透空的景色還蠻漂亮的。

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來到2.75公里處的觀景平台。

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續往前，再進入一段竹林區，這段是下坡路段。

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3公里處有塊平地，左側有個叉路，是通往九族文化村旁的白石山土地公廟。

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有木椅可供休息。

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續往前再進入一段上坡的竹林區。

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3.5公里處的指示牌，開始有些陡上路段。

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3.8公里處的平台，視野不佳。

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再往上走，有些視野，這段有點像是走在稜線上。

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接著是一段繞山腰路線，有幾段不長的拉繩路段。

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這段比較陡一點，應該也是全程最需要注意的，小心一點即可。

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(由上往下拍)

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再來一路陡上了！

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4.2公里處有遮雨棚的涼亭，還有一座太陽能發電板(不知供?電)，休息一下。

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續往上走，進入一段林相蠻漂亮的杜鵑林區。

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來到4.7公里處的觀景平台，這裏視野佳，可以俯瞰日月潭全景。

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再往上一小段，步道上的一個小轉角，高度較高，視野更佳。

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一段透空路段。

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不知是何車輛的廢棄引擎及輪胎。

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走過一段平緩的輕鬆路段。

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5公里處的平台，視野不佳。

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再來走一段稜線後，再一段山腰路段。

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前方開始爬坡，大概是體力用的差不多了，這段登頂前的幾百公尺走得特別辛苦！（遇見第一位山友）

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前方看似平台的地方就是水社大山，總算到了！

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5.48公里處，水社大山，海拔2059公尺，二等三角點編號1134。

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在此補充食物，休息一陣子後，雖有點累，還是決定再度往上走，去看看最高點的水社主峰。由此走往水社主峰，單程約600多公尺，雖有上下但起伏不大，來回走了36分鐘。

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到水社主峰這段路線有點特別，路條很多，也有黃色20-??的指引，步道還算清楚，稍微注意就不會走錯路。一小段上下坡。

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黃色的20-02指引，水社主峰在20-20，不過好像沒有連號，有些地方用橙色的圓牌(手寫數字)。

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沿踏有幾個被盜伐的檜木殘骸，都有貼牌說明，看了有點感傷。

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步道上的巨大倒木，需要跨過去。

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到達這片有點茂盛的箭竹，就差不多到了。

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前方有水社主峰的指示，取左。

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水社主峰，水泥的土地界標，還有一塊木牌寫著日月潭最高峰。

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旁邊樹上有編號20-20的指標。

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原路返回水社大山，走到往伊達邵及青年活動中心的叉路涼亭，取右，往青年活動中心。

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這段1.6公里都是階梯步道，步道邊的樹上還看見一群近十隻的獼猴。

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青年活動中心登山口。

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看看時間，這班遊湖巴士應該來不及了，先到青年活動中心森林咖啡館的戶外區，點了一壺紅玉紅茶，休息等下一班巴士。

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步道 日月潭 登山

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