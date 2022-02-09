撿兩顆百岳、到觀霧山莊賞大景 「大霸北稜」路線　回程再搜刮綠蔭林道

# 202111_大霸北稜淨山篇(下)

- Day1 鎮西堡登山口-神木B區-第一營地 - Day2 第一營地-第二營地(取水)-馬洋山-南馬洋山-馬洋池-草原營地 - Day3 草原營地-大小霸-中霸山屋淨山-伊澤加利-九九山莊 - Day4 九九山莊-大鹿林道-觀霧山莊### Day3 草原營地-大小霸-中霸山屋淨山-伊澤加利-九九山莊清晨4點起床～～煮水女神做了茶凍切給大家分享，咕溜咕溜的好有飽足感！> 茶凍的顏色，讓人聯想到昨晚那茶色的湖水．．．哈哈！在山上不要在意啦XDDD

收拾行李搞到6點多，啟程！！！！金色的陽光在山頭尖端蔓延開來

脫離箭竹林，走進高聳的冷杉林> 這才是想像中正常的路啊～～真是感動！！！！

高山草原，路越來越開闊了

九點多到中霸坪，[中霸坪環景](https://youtu.be/ncznEkN-0fk)真是美翻了，好棒的天氣！！！> 記得擦防曬

大霸我來了～～

雪柔的第一座百岳！！！！大霸尖山

> 我們有專業攝影師掌鏡！！

通往聖稜線的路牌

大ㄅㄚˋ I ♡ U 2021.11.07

小霸攀岩場～～這是我的愛！！

第二座百岳！！！小霸尖山

拍照午餐～在小霸上面玩很久，領隊竟然都沒催我們XDDD

折返～回中霸坪取包

下午1:30，到中霸山屋辦正事了，認真來淨山！！> 夥伴們專業的攜帶夾子，大家來真的～有備而來

突然有人說，他人手機不見了！東翻西找．．好像放在中霸坪！？夥伴們安慰請他再仔細找找，確定手機不在身邊，書豪哥自告奮勇的陪他回去尋找手機後來，聽說在中霸坪找了許久，才在草叢堆裡發現手機和行動電源> 下山茶餘閒聊時，根本沒人相信山上可以撿到2個月前剛上市的iphone13！！！總之歡迎大家來淨山，或許會有意想不到的收穫XDDD>>> 遺失物可以到『登山借問站』、『台灣山友失物招領區』粉絲團貼文歡樂時間總是過得特別快，淨山結束～～分裝、分類之後繼續出發

路上遇到背著65公斤太陽能電池上來的硬漢，穩健的步伐，我們全體敬佩的目送他走過

伊澤山合照

下山ing，周圍漸漸起霧，雲霧繚繞，山的美麗卻不減反增

感謝夥伴拍的超級美景～～

大家都沒有要去加利山，還好領隊願意陪我去聽說去加利山只要1公里啊～～ 雖然身體有點疲憊，努力前進吧！！> 看起來很有毅力的樣子XD

在九九與加利的岔路口，我們休息準備換輕裝。當時體力變差、手腳冰冷、還有想吐的感覺．．．一般狀況下～可能會勸我放棄吧幸好我們領隊超有耐心，冷靜的，帶我慢慢上加利山

下午還想在加利山看夕陽，但卻心有餘而力不足的狀態．．．天也黑了山頭的方向懸掛著一抹明月，偶爾踏進草叢時抬頭看看～跟隨月亮的方向，走就會到了

> 那時候在想什麼？> ．．．．．．> 我沒有思考，就是在走路啊！>> 累到無法思考了XD

前往九九山莊，海拔:2699M>> 其實跟前幾天一樣，很希望能跟上大家腳步，不要當拖油瓶。或是說，拖油瓶能把自己顧好，團隊也會舒服一些。>> 總之是接近崩潰邊緣的走完今天行程，感覺很挫折、自責、對團隊的愧疚、對自己很失望．．．到九九山莊，再次感受到夥伴們關切、照顧，有熱薑茶、熱豆漿，加高麗菜的泡麵大家的溫暖，我卻更加內疚．．安靜的靠在煮水女神肩旁，聽夥伴聊天

### Day4 九九山莊-大鹿林道-觀霧山莊凌晨三點起床，四點半收拾好，漆黑中帶著頭燈出發> 水袋沒鎖緊，背包裡遊蕩了至少500ml的水，還好衣物都有用塑膠袋裝著，也已經來到day4，好在沒有任何影響不擅長下坡，跟夥伴討教走路方式但還是太過緩慢，跟夥伴們拉開距離，幸好永仲哥耐心的一起走，不時提點下山步伐～到馬達拉溪登山口，休息+周圍淨山

領隊說我們不居隊形，不用給雪柔太多壓力，但也提醒我要留意自己的時速、評估休息時間，以確保在時間內可以準時下山坐車我也沒啥信心，昨天已經腳趾瘀血了，最差可能就是請夥伴先下山，我再自己叫車or搭便車下山吧，祈禱不要再拖累夥伴了>"<

捷徑拉繩陡上接到大鹿林道> 這是最後一段拉繩了！！滿喜歡攀爬的這種路徑

大鹿林道

螺旋放射狀的花

藍天與綠蔭的林道

後方的夥伴說有看到帝雉在路上經過，我們只有看到像雞的影子閃過，也許下次能見到真面目～

休息時，阿芬姐姐跟大家分享了高級名品～烏魚子！！！！輕巧真空包裝的那種，太強了！！> 我也想帶德式香腸～下次列入採購清單>>> 還有淨山時撿到酒瓶，害我好想喝酒喔XDDD>>>> 請大家不要在山屋亂丟垃圾，尤其是酒瓶！！

大鹿林道，在網路看資料時，都說走得很厭世，但對我來說剛好平穩緩和一下，也幸好我們不用來回踢兩次道路ＸＤ> （腳底起水泡）

經過5小時20分，不知不覺走出林道了！！！

大霸尖山服務站，投遞入園證然後到觀霧山莊休息> 防疫期間不開放公共衛浴，還好有公共廁所以及飲水機可以使用

下山之後，我們旅程還沒結束唷～～新竹的饕客書豪，幫我們訂了[老頭擺客家餐廳](https://goo.gl/maps/FeqyCSwhP81XEpXg7)。點了一整桌大魚大肉的ＸＤ 我們吃飽喝足又順遊了北埔老街，買柿餅等名產，即使平日店家都沒什麼營業，大夥仍走走逛逛的才甘心離開、回台北ＸＤ

最後，還記得阿芬姐姐切給大家的蘋果，讓我們蘋蘋安安，回到溫暖的家：）## 後記這趟旅程解鎖了好多人生成就ＸＤ 第一次上高山、第一次走訪百岳、第一次報名網路跟團，背了10多公斤，跟一群不認識的人經歷四天三夜，睡天幕、睡帳篷、住山屋初次拜訪大山，雖然好不容易走到山頂，卻完全沒有感想的就是習慣性的拍照記錄，印象深刻的是在山上搭帳篷，那寧靜的夜晚，滿天星斗與清晰的銀河，看著看著覺得很感激這一切發生，真是太不可思議了感謝群山如此壯闊美麗、感謝能有這麼棒的天氣、感謝大家的平平安安、感謝夥伴的互相支持～謝謝宇宙把我們素昧平生的人們牽線在一起！一切發生都是最好的安排～> 「謝謝你們，謝謝你，我們都要變得更好。」

完整版遊記202111_大霸北稜淨山篇(上)https://sheryl1310009.notion.site/9ffecfa1e2ae4a698d54bbbf99f8e401