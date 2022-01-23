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超輕鬆步道！嘉義梅山「太興岩步道」半小時來回　漫步茶園、遠眺群山

健行筆記 / 健行筆記Fina Chen

《太興岩步道-超輕鬆的步道-梅山茶園風光》

2ca6e61cd6978ba665737f0fddb295c6.jpg太興岩步道位於嘉義梅山鄉太興村，166縣道上67.7K處。 谷歌上的名字叫做太興岩景觀茶園步道。單程距離650公尺，穿梭在海拔800公尺間。依腳程，來回約半小時到一小時。步道入口旁邊就是停車場，但停車格只有少少的五格。

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166縣道上67.7K處入口。步道入口即是觀景平台，可以輕鬆的就飽覽梅山茶園景色。 如果從67.7K步道口進入，一路往下走；回程就是上坡。步道前半段是無遮陰的茶園路段，後半段是樹林或竹林。終點站是下方的泰興巖廟。

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沿路風景：坐車/開車比走路累的路線。嘉義散散步，看看茶園景致，遠眺群山，愜意自在。

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一路上都是階梯，非常好行走。 但可能是旁邊的茶園荒廢了，有一些雜草叢生。可能蚊蟲會比較多，需要帶防蚊液。步道沒有遮蔭的樹，所以防曬也需要準備。 廁所部分，從67.7K步道入口是沒有廁所的。想要更愜意的悠遊於步道的朋友，建議可以從泰興巖廟起登，廟方廁所可以使用，也有比較多的停車格。

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右邊是涼亭，左邊是往泰興巖的方向。

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茶園路段後，會看到這個涼亭。

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涼亭後就是竹林路段了。距離泰興巖廟約490m。

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在步道入口旁邊的觀景台即可遠眺群山。

附近景點：另外如果有時間可以將下面幾個景點一起蒐集。

雲潭瀑布位於166縣道22K處。許多人將太興岩步道與雲潭瀑布一起走完。圓潭自然生態園區位於 166縣道71.5K處。

太平雲梯距離太興岩步道僅20分鐘車程，建議可以一起蒐集。相關資訊可以參考 交通部觀光局的阿里山國家風景區網頁。https://www.ali-nsa.net/zh-tw/attractions/detail/202喜歡我文章或者影片的朋友，歡迎追蹤訂閱我的頻道。也可以在下面找到我:)Facebook: Fina Chen      IG: feifeycc           Youtube: Fina Chen#嘉義 #梅山 #太興岩步道 #茶園步道 #茶園 #泰興巖 #太平雲梯 #圓潭自然生態園區 #雲潭瀑布 #步道 #fin的動茲人生

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