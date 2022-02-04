途徑竹林隧道＆山崖！學頭坡山、老鷲尖、內溝山、翠湖O型走 全程不用3小時

旅遊日期:110.12.03 天氣:晴天旅遊路線圖:學頭坡山登山口13:15→學頭坡山13:25→老鷲尖南峰14:35→老鷲尖14:45→內溝山北峰15:05→油桐嶺15:10→內溝山15:22→翠湖15:35→二坑礦場遺址15:43→翠湖步道口15:50→回學頭坡山登山口16:00

13:15湖東5巷往翠湖車道途中。學頭坡山登山口往老鷲尖山3000公尺往翠湖1700公尺。往老鷲尖山，一開始是緩上的廢棄小車道。

轉為枕木步道偶有原始土石路小段。

一大段陡爬而上的枕木步道，有些枕木已經腐壞，沿途有油桐樹。

枕木步道上稜轉為原始土徑，前有高壓電塔。

13:25學頭坡山又稱白鷺鷥山或象頭坡山海拔94m無基石。山頂有電塔003(汐止-蘆洲-陽明線)，山頂展望不佳。學頭坡山不是高山峻嶺，約15分鐘內就可以登頂。學頭坡山又叫「白鷺鷥山」，以前可能有白鷺鷥群棲息於此山頭上，臨近覓食金龍湖 的魚類。

經過老爺山莊擋土牆上，驚險處有拉起簡易防護繩，展望不錯。

入冬了，步道上落下些許楓葉。

吊床、塑膠椅在相思樹下，夏天最好的避熱處。

這段很美的竹林隧道。

伯爵山莊山壁危崖，盡量靠內走過。視野不錯。

眺望山林間的「拱北殿」。古剎旁的楓樹尚未轉紅。

冬陽暖照稜線慢行，腳步到也輕快！

位於小山頭的僑七基石。

稜線松樹下更感山峰冷冽吹佛！

左叉路下往翠湖步道。取直枕木步道。

古老的木造指標牌。

一段又陡又長的爬坡枕木，途中停下休息喝水。

稜線過小山頭轉為下坡，右側危崖展望極佳。

被稱汐止鷹石尖位於小山頭下方，向外突出的白岩可爬上觀景，但無任何防護設施要特別小心。

續行步道攀繩陡下。

陡下後又是枕木步道的陡長爬升。

山頭路徑分左右兩邊，右邊腰繞過陡岩鋁梯。

左邊下岩稜。

岩稜設有欄杆，展望佳可眺望北港山。

回看垂下岩稜，岩稜上右邊腰繞左側來。

稜線路緩坡。

少數石階轉為陡下。

稜線上竹林道。

很棒的竹林稜線。

陡長的稜線邊爬坡路段。左後方的冬陽斜射山路。

14:35老鷲尖南峰海拔155m，有僑六基石。

老鷹尖

南峰位在老鷹尖 的下方(南面)，介於學頭坡山與老鷹尖 之間，因老鷲尖又稱老鷹尖 ，所以稱它為老鷹尖 南峰。

小鷲尖上眺望前方的老鷲尖。

離開小鷲尖，山路轉下往老鷲尖前又遇陡長的爬升枕木步道。右側有大片棄作的綠竹叢。

老鷲尖叉路，右爬上老鷲尖。

剩下一小段枕木步道就要登頂，突聽山頂有兇悍的狗吠聲！

登頂老鷲尖，有一人一狗在山頂。有位熱心山友在清除老鷲尖上擋住視野的樹幹末枝，真是感恩啊！

14:45老鷲尖又稱老鷹尖或小鳶尖海拔193m，有北市三角點第55號。續行山路往水尾潭山、八連路。

老鷹尖

山頂腹地狹小但視野展望良好，因地處東北季風碰到五指山 支稜的大邱田山，及西南季風碰到五指山 之故，形成上升氣流，此處上空經常有猛禽老鷹、大冠鷲凌空盤旋，故稱為老鷹尖 或老鷲山。

山頂展望極佳，可眺望五指山、金明山、新山、北港山等。

下老鷲尖叉路續走步道主線往內溝山。

十字叉路左下為步道往翠湖，右下為山路往康樂街275巷，直行為稜線步道往內溝山。續行往內溝山。

砂岩斜坡稜線。

15:05內溝山北峰海拔130公尺，有顆僑五基石。

木板石塊階梯步道爬上油桐嶺。

「油桐嶺」下用樹幹綁起的簡易長椅，可惜的是油桐嶺桐花無蹤。

稜線遇左下翠湖叉路，直行往內溝山。

左右兩條爬上這處崖壁，左邊是用兩座鐵梯接替架上，右邊則是攀爬岩階。取右邊攀爬上去。

這些簡單的護繩鐵桿有些鬆動使用要小心一點。

接續再攀爬一段岩階，架有繩索。

高處有些展望，眺望五指山。

岩稜階已被踩踏的很平滑。

再爬上十幾階簡易的石階上內溝山。

15:22內溝山又稱大尖坪山海拔137公尺，有顆土地調查局圖根點。內溝山為汐止與內湖交界之丘稜。

稜線路徑轉為急降陡下。

尾稜左邊下翠湖，前端可眺望底下的翠湖景觀。

俯瞰翠湖，有環湖步道。

稜線下翠湖。

下翠湖的石階步道，每階都有其歲月痕跡！

翠湖形成之初並沒有湖泊的雛形，只是北峰溪在溪床底下的小深潭。到了日據時代，益興煤礦北港二坑礦場開採了幾十年的採礦作業，從礦坑裡挖出來的棄土，任意堆放於山谷長年累月下來，成堆的棄土把山谷溪豁連結，因而導致北峰溪的溪水水道被堵塞，溪水聚集在山谷形成小湖泊，物換星移滄海桑田而形成今日的翠湖。

經過翠湖洩水口出翠湖。

翠湖步道上總還有昔日煤礦的痕跡。

抵達北港二坑煤礦遺址。

北港二坑煤礦最早是由日本人村山嘉吉郎，於明治34年(西元1901年)開礦，當時名為北港口炭礦二坑，之後經過政權轉移，開礦權也幾度易手，最後由益興炭礦株式會社於民國22年(西元1933年)取得開坑權，始稱益興煤礦，但一般仍習慣稱此礦場為北港二坑埤內炭孔。

石砌牆上像是事務所遺址！

由於開礦之故，吸引北市內溝、汐止八連等地農民來此當礦工，於是附近聯絡步道逐漸形成。直到民國59年北港二坑停止開礦，當時供人力輕便車的軌道逐漸荒廢。直到近年登山風氣日盛，當年礦工上工的步道變成登山步道。

翠湖步道上的福德宮。

這處空地上有幾棵油桐樹，也是五月賞桐花的景點。

15:50翠湖步道口。

15:52車道回學頭坡山登山口。