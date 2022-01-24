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臺北大縱走第5段！搭乘大眾運輸走遍劍潭支線　碧山巖、老地方景色全收

健行筆記 / 健行筆記Tom Liao

台北市政府舉辦「環遊臺北 Fun縱走一回」認證活動,和「臺北大縱走尋寶石任務」,及 2021 一日網紅「臺北大縱走」讓你 show 影片徵選活動.鼓勵民眾走到戶外,利用規劃的路段來活動健身,覺得很有意義.趁著疫情降溫,和好友一起來走一走,並記錄下來分享給大家.喜歡請按讚+分享喔 ^^

臺北大縱走第5段：劍潭支線,美景全紀錄.https://youtu.be/ANYavuZxlUE

2021年度-臺北大縱走步徑Taipei Grand Trail「環遊臺北 Fun縱走一回」認證活動辦法2021 – Taipei Grand Trail The “Travel around Taipei Fun Walk” Certification Programhttp://gisweb.taipei.gov.tw/release/?p=5-5e

臺北大縱走第5段,可集1個字,(臺).全程約12公里,6~7小時.

大眾運輸 :( 捷運劍潭站 )1.搭乘捷運淡水線劍潭站下車,步行至劍潭站登山口.2.搭乘台北市公車203、218、220、260、267、277、279、280、 285、308、310、606、612、665、902、紅3至「劍潭站」下車,登山口即在公車站前.( 碧山巖 )1.搭乘捷運南港線在市政府站下車,轉乘公車「小2」在「碧山巖(白石湖)」站下車,即抵達碧山巖牌樓.2.搭乘公車「小2區」,在「碧山巖(白石湖)」站下車,即抵達碧山巖牌樓.

行走路線 :碧山巖→忠勇山越嶺步道→金龍產業道路→圓明寺步道→鄭成功廟步道→文間山→劍南路→劍潭山老地方→捷運劍潭站

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沿途景緻

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碧山巖 步道 登山

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