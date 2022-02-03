台南3大「綠色長城」縱走！大凍山、二凍山、大小獅嶺、曾文水庫一網打盡

台南三大綠色長城縱走，分別為大凍山山系、三腳南山山系、大烏山山系三條都是稜線縱走路線，大凍山縱走曾文水庫，有兩條路線可選擇，一條是大凍山經石面桶、水底寮至曾文水庫的產業道路線，屬健行路線，距離較長較省時間，另一條則是今日的順稜線南下，一直走在那山稜線上，由大凍山經二凍山、大獅嶺、小獅嶺至曾文水庫，沿路多黃藤、倒木，距離較短，但路徑不明挑戰性高，近二年幾無登山隊伍行走，山徑淹沒於荒煙漫草間，這條70年代救國團風行的經典縱走，今日特帶著阿蓮五虎兄弟來朝聖。台南三大縱走路程均較長，自組隊需克服兩端接駁問題，上次烏山縱走時南北兩端雲山寺與龍麟步道口，找來南化區唯一的白牌計程車(郭天來：0918-632373)，價錢公道，服務不錯；這次延續前緣，再雇請天來桑兒子旺仔接駁，由曾文水庫觀景台回關仔嶺鹽粿山停車場取車，也僅拿了1200元，相當划算，兩父子都是古意人，駕車平穩安全，值得再推薦。 大凍山、二凍山、大小獅嶺、曾文水庫經典大縱走航跡檔連結行程記錄：(航點編號)06:16鹽粿山土地公停車場(001)，H629 m ，由阿蓮出發，直接google關仔嶺鹽粿山土地公廟，也就是大凍山登山口，一般小車都可到，大巴要停在下面的紫雲殿仙祖廟停車場，多走些路，但這裡停車位有限，假日常一位難求，要早點到；土地公是山神，出發前兄弟們虔誠祭拜，祈求一路平安！ 06:25三岔路(002)，H631 m ，左右兩路殊途同歸，在前面的2.2K會合，有路標指示『左往大凍山3K，右往大凍山3.3K，回往關仔嶺3.5K』，岔路後一路徜徉在竹林裡，清爽宜人。 06:54橫石亭(005)，H870 m ，在之字形步道左側，亭前圍起警示帶，裡面木造階梯已腐朽坍榻。 07:07曉風雙亭(006)，H1016 m，曉風雙亭是大凍山步道最美的一座涼亭，有左右兩層，高低不同，中間木階梯連通，北側有展望，可惜雲低霧濃展望不佳。 07:28攻頂岔路(007)，H1157 m，有路標指示『左往大凍山0.09K，回往關仔嶺6.41K』，取右續行產業道路可往南寮或曾文水庫，在這裡離開產道取左沿階梯拾級而上，上去即是涼亭區(008)，已有很多在地山友聚集，對台南人來說大凍山是他們的後花園，就像大崗山是阿蓮人的後花園一樣。 07:31~08：12大凍山(009)，H1241 m，一等三角點，小百岳排行＃063，位於台南市白河區關仔嶺，台南縣第一高峰，這裏也是台南地區高山縱走的體能訓練場，一如高雄的尾寮山；三角點後方兩層樓高的木造亭子是森林防火瞭望台，瞭望台的二樓有一森林火災觀測儀；大凍山縱走曾文水庫，問了在地所有的山友，竟然沒人去過，預知路徑荒蕪必有一番苦戰，提前在瞭望台下泡茶大休40分。 08:19南寮三岔路(011)，H1188 m，由大凍山原路下來接回產業道路往曾文水庫，經南寮三岔路，取左是往石面桶、水底寮的產道，左右一樣可達曾文水庫，我們這次取右續行廢棄產道，一開始路況還不錯，右側稜線仍有山友聚集泡茶聊天。 08:27大凍山南峰(013)，H1219 m，不在山徑上，需在岔路向右岔出約70公尺，不注意看會錯過，峰頂無基點，僅樹上釘有鐵牌寫『大凍山南峰，H1226 M』，旁邊還有一頂廢棄獵寮，拍完照回岔路口續行廢棄產道。 08:46文玉山(014)，H1151 m，一樣是無基點的小山，樹上也釘有鐵牌寫『文玉山，H1160 M』，文玉山之前路況還不錯，之後開始陡降，為避開黃藤需不停的左彎右繞，為穿越倒木需謙卑、謙卑再謙卑，想快也快不了。 09:39跌死馬坎土地公廟(016)，H885 m，兩隔間的水泥小廟，裏面有香爐但無供奉神尊，看起來應該是土地公廟，只是神明已被請走，我猜想有土地公廟的地方應該有產道開上來，果然續行不久就接上產道；在這裡小休吃飯糰補充血糖。 10:00農舍取右(018)，H906 m，三岔路口右側有鐵皮屋農舍，農舍前腹地廣大有黑色水管，打開有水流出，看來這裡適合大團休息午餐，不用背水；取右沿水泥產道續行。 10:06二凍山岔路 (019)，H910 m，才走300公尺，岔路口釘有路標：『左往天池，右往茶園，回往大凍山』，取左離開產道走入山徑，山徑下的駁坎推砌的蠻寬厚，應該是一條古道。 10:10二凍山(020)，H921 m ，岔路口走進來約160公尺就到了二棟山，峰頂無基石，樹上釘有登頂標高牌，在稜線山徑上，應該不會錯過。 10:24獅嶺坪(021)，H947 m ，樹上釘有鐵牌寫『獅嶺坪，H959 M』，從前設有大獅嶺森林公園，現已廢棄，旁邊石桌石椅可供休憩，沿路都有指標，及完整的水泥階梯，現在這麼荒涼，杳無人煙，公園盛況已不再。 10:31大獅嶺(022)，H979 m ，又名『李子園山』，座落於台南最高峰大凍山的南稜，也是十八重溪的發源地；獅嶺坪過來走約230公尺，即是大獅嶺，樹上釘有鐵牌寫『大獅嶺，H971 M』，地上還立有一個假的水泥樁基石，台南縣百岳綠色長城東北段名列018號。 11:05小獅嶺(023)，H873 m ，樹上釘有鐵牌寫『小獅嶺，H897 M』，台南縣百岳綠色長城東北段 名列019號，地上也躺了一個超假的水泥樁基石。 11:39山河嶺往曾文水庫岔路(024)，H862 m，有鐵牌寫『山河嶺，H873 M』，另有指標『左往曾文水庫，右往崁頭山，回往大小獅嶺、大凍山』，這裡是重要的轉折點，由此岔路循稜一路陡下，路條少路徑更不明，偶有架繩確保但繩子老舊也不可靠，兄弟們分工合作，我負責找路順補上白色儒林布條，二哥負責盯緊航跡，才能順利平安走出來。 12:48工寮 (026)，H581 m，之前約150公尺有大白鐵塔，看到水塔我就推斷附近一定有工寮，及有產道開上來，果然被我料中，工寮之後沿水泥產道下行，兩旁遍植梅園，梅花盛開時節，這裡應是個賞花秘境。 13:22竹崙山南峰(028)，H369 m，工寮後沿著產道走約1.2公里即離開產道，走入山徑後仍一路陡、陡、陡下，行約500公尺山徑遇有一『填施工用地 曾庫52』基石，這顆即是竹崙山南峰，有路過就順便檢，不像竹崙山在稜線上就沒撿。 13:26抵⼤埔鄉⻄興村⽵崙 1 號住家(029)，H345 m，山徑出口直接從走廊穿過，巧遇住家民婦就在庭前，跟她道歉，她說沒關係，路口本來就在這裡；民宅走出去就是柏油路，一般小車都可以開到，沿著柏油路走下去，順路欣賞山巔水湄的曾文水庫。 13:36好漢坡岔路(030)，H323 m ，走約700公尺抵曾文⽔庫好漢坡頂端，開始下375階樓梯，坡度陡就稱好漢坡，台灣到處都有，下去後向左穿過廊亭續行。 13:42~14:25廁所後涼亭(031)，H251 m，先在步道旁廁所擦洗換裝，完後再到後面涼亭泡茶、小酌、賞景，相二哥並聯絡司機旺仔，約他3點到前面觀景台接駁，泡完茶後我們還要環湖賞景走約2.2K，這是預計行程的重點，因為三哥他們三個土包子都沒來過曾文水庫。 14:30壩頂紀念碑(032)，H239 m ，涼亭下面即是壩頂紀念碑及派出所，有路標指示：『左往觀景樓2.2K，右往收費站7.4K』，此時遊客很多，曾文水庫是台灣第一大水庫，兄弟們沿著壩頂往觀景樓慢慢逛，邊走邊拍，湖的對面是下次要走的三腳南山，水庫的景觀，湖光山色、波光瀲灩，風光旖旎好不愜意。 15:06觀景樓(034)，H249 m，曾文水庫的觀景台360度的無敵景觀，美到令人窒息，觀景塔橋猶如天空步道般伸向曾文水庫，並以鋼製圓拱橋與原有的觀景樓相連，建築風格新穎獨特，有人說是全台最美的觀景台；此時接駁車依約前來，二哥託司機帶來四罐冰啤酒，上車暢飲啤酒，開了一小時約40公里才回到關仔嶺鹽粿山土地公廟，取車後賦歸。 關仔嶺大凍山、二凍山、大小獅嶺、曾文水庫經典大縱走，含觀光曾文水庫環湖步道至觀景樓約走了19.2公里，爬升僅1000公尺，費時約9小時；此經典行程縱走的特色，起點是關仔嶺大凍山是台南第一高峰，終點嘉義大埔曾文水庫是全台第一大水庫與湖泊，攀登第一高峰又能免費遍覽第一大水庫，光聽就很令人嚮往，過程中的奮戰黃藤、倒木及找路的辛苦，早已變成甜美的回憶。