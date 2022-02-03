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大手牽小手一起攻頂！台中和平小百岳「稍來山」還能遠眺鳶嘴山

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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稍來山， 位在台中和平區，海拔2307公尺， 峰頂有#1543二等三角點基石， 為編號39小百岳之一登山口路線有: 大雪林道約27K 大橫嶺山隧道口 鳶嘴稍來路線大雪山林道約30.5K 稍來山路線或是從大雪山森林遊樂區收費站約35K停車場旁的登山入口三條路線各有難易， 可視個人體能來評估。 一般時節， 2000公尺以上的稍來山， 就是避暑的好選擇秋冬的楓葉季， 更是讓山友們趨之若鶩相信隨著幾波的寒流， 滿園楓紅必能期待。 這天和eva家人帶了小朋友 (5歲.3歲)走一趟稍來山純粹來運動， 再加上帶了小朋友我們選擇了收費站約35K停車場旁的登山入口11:27來的時候 楓葉約轉紅4成， 也為步道增添了不少的美感雖然大雪山森林遊樂區的門票對台中市民本來就有優惠我們還是透過森林好好玩~好玩套票國家森林遊樂區 購買線上電子票 買一送一憑QRcall還能免費停車， 相當划算

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稍來山 相簿

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周末假日， 陸續入園的車輛還不少

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收費站旁就有一處小型停車場， 我們約在9:40 抵達幾乎停滿車輛， 小等了一下， 陸續才有車子離開

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而在停車場處， 就有綠色， 金黃， 紅色， 交錯的楓葉

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更是讓不少遊客欣喜， 紛紛取出手機捕捉美麗的鏡頭我也在等候eva弟弟一家人的時間， 欣賞著眼前的景致畢竟， 季節性的花開， 最佳賞味期， 總是很難拿捏加上這天天氣不錯， 於我來說， 眼前~就是最好的風景了

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10:24 陸續等人齊了後， 出發囉

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10:36 海拔超過2000公尺的大雪山秋冬季節， 還是有些涼意

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10:39 步道上有些亂石， 要小心踩踏eva姑姑， 握著柏任的小手， 指導如何踩踏

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10:41 接續緩上坡的階梯， 這會換上彥儒嚷著要eva姑姑牽

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11:09 不知是不是有些起霧， 沿途的植被帶點朦朧的美感

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11:18 雖然在四周環繞的森林哩， 反而有些陽光讓人更舒適些柏任爸爸拍下仿若柏任過山洞的有趣畫面，逗得柏任及在爸爸肩上的彥儒呵呵笑

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11:21 我們猜想可能是要保護森林裡的林木而在此處用木頭做了護欄

20211127_112500.jpg11:25 腐朽的木頭上覆蓋了許多青苔

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11:26 我們從35K的收費站起走， 等於是倒著走來到步道上4K的距離樁

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11:55 來到大雪山林道 收費站 稍來山的三岔路口距離山頂剩下0.1K

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4大2小， 帶著小朋友， 自然無法走快在11:27 來到山頂， 山頂有腹地可以歇息我們先步上 十多公尺的森林防火瞭望台 ， 這回運氣不錯， 可以遠眺鳶嘴山起伏的山巒， 遼闊的視野， 還有轉紅的楓葉....

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12:05  上回我們在山頂右側下切到林間， 遇見了整片轉紅的楓葉但考量小朋友， 這回就止步在三角點處先完成認證照後， 在一旁攤開坐墊， 準備午餐

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13:10 休息近一小時， 原路返程山頂上依舊是陸續上山的山友

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13:14 上回， 我們從岔路口， 小走了一段到稍來南峰樹林間的三角點， 還差點錯過呢

【台中。和平】走入迷霧森林。 稍來山南峰 2303M

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帶上小朋友， 雖然不能走快， 倒也是可以趁此機會回應對許多事物好奇的小朋友， 也一併交導孩子認識山林即便還是懵懂的孩子， 身教言教還是有一定的成效的

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13:58 柳杉， 闊葉林， 形成的林相悠美再加上步道走來和緩， 周末假日的稍來山總是可以遇上許多愛好山林的山友

20211127_135956.jpg13:59 一顆倒地橫亙的巨木， 周邊落下了許多的楓葉

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14:01 大夥便在這裡玩拍

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撿拾了許多楓葉的彥儒， 不經意地捕捉了這張可愛的畫面

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14:11 這兩張笑得更燦爛的兄弟倆， 完全忘了剛要下山時彥儒可能犯睏， 小鬧了一下的情節， 將頭依靠在哥哥柏任身上撒嬌的彥儒， 兄弟情深呢

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14:39 回到登山口

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14:39 登山口前有兩株開的金黃燦爛的楓葉， 好繽紛

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這一趟山行， 一路上帶著兩個小娃有些緊張， 畢竟安全起見， 互相照看著也增添了不同的樂趣。

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從收費站起走的林道， 呈緩上坡， 路徑清楚， 景色宜人秋冬來對了楓葉季， 步道上鋪滿紅色地毯， 更是浪漫....這回帶了2小朋友， 悠閒成分居多若覺得意猶未盡， 可以嘗試縱走一段鳶嘴稍來， 必能回味無窮 ^.^

城市漫遊。 gina文章出處:

步道 登山 森林遊樂區

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