苗栗南庄「向天湖山」O形縱走！蓊鬱的柳杉林，山巒美如水彩畫

向天湖山O形路線交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！如果說要為目前爬過的山來個林相優美排行，那向天湖山一定在前三名，蓊鬱的柳杉林，讓人一走進去就與世隔絕的錯覺，充滿挑戰的拉繩陡上路線，更加深了我對這座山的喜歡。

幾乎都是原始森林山徑，偏濕滑泥濘的那種路線，拉繩陡上/下還有木橋，沿路也有不少倒塌的樹木需要跨越

目前沉睡中的海狸已被移走

向天湖山交通資訊

自行開車

停車資訊

登山口有免費停車場可以停

大眾運輸

（請留意末班車時間，一天只有三個班次）

向天湖山介紹

行程規劃

行程規劃

所需腳程

廁所區域

溫馨提醒

，如果停滿，也可以往旁邊的向天湖咖啡民宿那的停車場停。▪ 於苗栗客運南庄站搭乘「5824客運」至「向天湖站」下車，步行約五分鐘可抵達向天湖停車場。位於台灣苗栗縣南庄鄉中部，約在原住民賽夏族舉辦矮靈祭的南祭場－向天湖南方2公里處，峰頂海拔1225公尺，為台灣小百岳之一。該山峰地處中港溪兩大支流－大東河與南河的分水嶺上，山頂處展望視角有限，可向東北遠眺鵝公髻山。向天湖山西北約1公里處另有海拔1123公尺的光天高山，由於兩山距離甚近，高度又相仿，一般登山客常同時攀登。 －資料來源：維基百科▪ 向天湖停車場 > 登山口 > 三角湖山 > 向天湖山 > 光天高山 > 大水塔 > 回向天湖停車場。▪ 向天湖山O形路線約9.2公里，含休息加狂拍照時間約5.5-6小時。▪ 向天湖停車場有公廁可以使用。

路線為原始森林山徑，濕滑樹根+泥濘

，12號牌後多為拉繩陡上/下，行經多座小木橋以及不少倒塌樹木需越過，可斟酌是否戴手套，但一定要留意腳步，小心行走！

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路程紀錄

⥅ 9:38 抵達向天湖停車場，滿多停車位的，如果這邊停滿了，可以再往前開，旁邊的向天湖咖啡民宿也有停車位。原本預計九點起登的，但車程比想像中還久。

⥅ 停車場這有公廁可以使用。

⥅整裝準備完，就跟著右邊綠色標誌準備前往登山口。

⥅ 岔路處取左。

⥅ 10:00 準備開始爬山囉～

⥅ 結果才剛開始走的這座木橋，就停下來拍照，大家都覺得很好拍哈哈；筆直大片的柳杉林，加上幸運的好天氣，怎麼拍都能有聖光灑下當背景。

⥅ 到三角湖山的這段陡上，直接先暖身一波。

⥅ 陡上結束後，上來是三號牌。

⥅ 跟著指標前往三角湖山，從起登到三角湖山大概20幾分鐘而已，滿快的。

⥅ 先取左往三角湖，等下回來取右，繼續前往接下來的目的地。

⥅ 10:24 順利抵達三角湖山的三角點，拍照休息一下，繼續前進。

⥅ 回到剛剛上來的岔路處，繼續前行，接下來的路都算滿平緩的。

⥅ 沿途有不少倒塌的樹木需跨越，路線也都是原始森林山徑，我們去的時候算滿幸運的，前幾天天氣都很好，所以山徑沒有很濕滑，但看許多山友去的時候都是很濕滑跟超多泥濘，所以要前往還是先做好可能會很濕滑的心理準備，並且小心行走！

⥅11:23 一路上路徑算滿清楚的，也都有號碼牌可以辨識現在到哪了；八號牌這裡有一點點視野可以欣賞，為茂密的森林增添一點光彩。

⥅ 11:47 接著過12號牌的路線，開始改為陡上了！

⥅ 部分比較陡的路線有繩索輔助，踩著泥土樹根，小心翼翼的繼續前行。

⥅ 12:08 一定要跟大家分享！過15號牌的這裡超好拍！我們停在這拍了20分鐘吧><

⥅ 真的就跟照片拍的一樣美，只是親眼看見的感覺，更讓人開心跟感動，感謝今天的好天氣跟朋友們的相約，才能一起來這裡！

⥅ 喜歡陽光溫柔的從茂密樹林中透出的光束，像是所有的負面，最終都能在黑暗中看到光芒，只要你願意抬頭看看，轉念就在一瞬間，感謝這片森林療癒我的短暫黑暗。

⥅ 12:23 跟著指標前往今天的第二座山－向天湖山。

⥅ 山徑示意圖，幾乎都是這種泥土樹根路線，要不是天氣很好，真的會很濕滑！後段路線還有濕滑的大石。

⥅ 12:49 岔路處先取左往向天湖山，等下下來取右前往光天高山。

⥅ 12:52 順利抵達向天湖山，我們在這裡大休拍照、吃午餐。

⥅ 13:37 休息拍照完，繼續前行，回到剛剛岔路處，取另一邊前往光天高山，雖然路徑清楚，但沿途還是有不少岔路，GPX真的不能少呀！

⥅ 13:58 抵達九號牌就離光天高山不遠了。

⥅ 但在抵達光天高山之前，是一小段的石頭拉繩陡上，手腳並用，滿有趣的一段路線。

⥅ 14:03 順利抵達光天高山，無基石，也完成今天的最後一座山～

⥅ 光天高山這的風景很美！似水彩畫的渲染畫法，柔和而優美的山巒疊翠。

⥅ 14:18 回到剛剛九號牌的岔路下山去。

⥅ 接下來就是一路陡下。

⥅ 還有不少的木橋需要通過。

⥅ 越過倒塌的樹木。

⥅ 15:30 看到大水塔就代表順利下山了～

⥅ 大水塔出來後取左，走柏油馬路回停車場。

⥅ 經過民宅繼續下山去。

⥅ 15:43 跟著指標回停車場。

⥅ 順利結束今天的向天湖山O形縱走，很有趣的路線，有拉繩陡上/下，也有不少平緩好走優美的林道，整體對有在運動跟爬郊山經驗的朋友來說不難，但如果今天天氣不佳，路面濕滑可能難度就會++，所以很高興今天向天湖山的好天氣！

⥅ 真的滿推薦向天湖山Ｏ形路線，倘佯在蓊鬱的森林裡，下山也不怕肚子餓，有許多攤販可以買東西吃，也可以買伴手禮回家，我就買了馬告茶葉蛋跟山苦瓜回去，如果想要稍微休息，也可以到旁邊的向天湖民宿咖啡用餐再下山。