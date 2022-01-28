一小時攻頂！台中太平「三汀山」超親民 登好漢坡俯瞰頭汴坑溪、市景
三汀山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！視野極佳的台中親民小百岳，老少咸宜，親子爬山路線推薦！一小時內即可登頂，林蔭茂密，不用擔心曝曬問題；共有五條登山路線可以選擇，一起登頂俯瞰頭汴坑溪、台中市景。
三汀山是一座路線很平易近人的小百岳，沿途都有茂密樹蔭遮蔽豔陽，走起來涼爽愜意，共有五條登山路線可以選擇，我們走的是第一步道上，登頂至三汀山望高寮後，再前往觀雲嶺觀景臺便原路折返，沿途多為階梯跟平緩的水泥產道路線，個人覺得沒什麼難度，也有遇到不少帶著小朋友完登的家庭，即使途中會經過「好漢坡」，其實也只是一段階梯上坡而已。三汀山海拔雖然不高，但視野卻很好！登至三汀山望高寮後，千萬不要就這樣回家去，一定要再去觀雲嶺觀景臺欣賞翠綠的森林風景。沿途也有不少涼亭跟木椅，隨時休息用餐都方便的一座小百岳！
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三汀山交通資訊
自行開車▪ 導航：台中市太平區東平路2巷，在711江橋門市對面，進去後巷子走到底左轉，過土地公廟續行後岔路往右，就是往第一步道的登山口。
停車資訊▪ 登山口沒有停車場，建議可以把車停放在頭汴坑溪堤防道路旁或土地公廟附近。
大眾運輸▪ 於「台中火車站(東站)」轉乘 「242、280 、286 」公車至 「一江橋站」下車，步行約1.2公里，約20分鐘能抵達 東平路2巷 ，再依照上述方式找到登山口。
三汀山介紹▪ 三汀山位於台中太平，海拔480公尺 。很久以前，因為此地到處生長一種矮灌木,葉片直徑大約有十到二十公分，如果皮膚不小心碰觸到葉面上的絨毛，立刻奇癢無比，有如被火灼傷的感覺，難過著令人坐立難安，輕症著2天，重症著要3至4天才會痊癒，這種植物的俗名叫咬人狗，因此當地的民眾把本山區，稱為「咬人狗坑」。 －資料來源：大玩台中
行程規劃
行程規劃▪ 三汀山一號步道登山口 > 第一涼亭 > 長青運動廣場 > 好漢坡 > 三汀山望高寮 > 觀雲嶺觀景台 > 原路折返
所需腳程▪ 三汀山一號步道來回約4.5公里，含休息拍照來回時間約1.5-2小時。
溫馨提醒▪ 登山口沒有廁所，但往前的第一涼亭旁有廁所可以使用，整體來說沒什麼難度，幾乎都是產道跟階梯。
GPX下載梨子的三汀山第一步道上下下載※ 因為回程開到一半才發現GPX忘記關掉，這邊說明一下～黑框處是觀雲嶺觀景臺，黃框處是三汀山望高寮，粉框處就是已經下山忘記關掉多出來的＞＜
路程紀錄
⥅ 我們今天的路線是走第一步道上，登頂至三汀山望高寮後，再前往觀雲嶺觀景臺便原路折返，所以停好車就跟著指標前往第一步道前進。
⥅ 一開始是水泥車道上坡，剛好可以當作暖身。
⥅ 再來是階梯，但坡度不大，不會讓人一下子就氣喘吁吁。
⥅ 路線上沒有什麼變化，之後的路線也都是階梯跟產道。
⥅ 抵達第一涼亭，涼亭旁有廁所可以使用～
⥅ 接著跟著指標前往三汀山。
⥅ 上坡的坡度也都滿緩的，很適合帶小朋友一起來登高健行，而且一路上滿多涼亭跟椅子可以休息，讓小朋友可以隨時休息用餐，滿方便的！
⥅ 接著前往長青運動廣場。
⥅ 有許多長輩在這裡喝茶聊天，樹蔭遮蔽了豔陽，徐徐微風的愜意，很適合在這裡待一下午，跟三五好友聊天放鬆。
⥅ 運動廣場這邊的視野，不過今天空氣品質可能不太好，有點霧濛濛的，過好漢坡那還有風景可以看～
⥅ 過長青廣場這的路線也很好走，是很大條的水泥產道，兩側則有高大的黑板樹整齊劃一的陪伴。
⥅ 聽山友說，在921大地震之前，這裡是可以通車的，不過後來因地震對路面造成的損毀，就沒有開放了。
⥅ 現在的路面是長這樣，雖然這裡多為平緩的路，但還是要留意一下腳步，不要被這高低落差絆倒了。
⥅ 看到這長長的階梯，就知道「好漢坡」到了，其實這一段階梯沒有很長，可以選擇要走左邊的水泥坡或是右邊的階梯。
⥅ 我當然是乖乖走階梯～
⥅ 好漢坡上來的視野也很棒！
⥅ 就快登頂囉！
⥅ 即將登頂!! 三角點旁有涼亭可以休息，涼亭還有二樓可以上去看風景。
⥅ 三汀山是太平近郊最高點，相傳在日據時代，曾有太平國校日籍教師在三汀山設立觀測臺，是師生遠足、校外教學必到之地；其後政府推行理番政策，治安良好，駐警民眾撤離，望高寮也因年久失修倒塌，並於民國56年在此設立三等三角點基石。
⥅ 接著到剛剛上三汀山望高寮的岔路，跟著指標前往觀雲嶺。
⥅ 往觀雲嶺的路也是水泥路，不過上上下下的，幸好不遠，很快就能抵達。
⥅ 抵達觀雲嶺觀景臺。
⥅ 這邊的視野就不是市區熱鬧的風景，而是翠綠的茂密森林。
⥅ 接著就原路折返回第一步道的登山口取車回家。
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