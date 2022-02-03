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五星級防護措施步道！「里龍山」安心爬　天氣好還能探訪溪谷秘境

健行筆記 / 健行筆記阿德

里龍山，位於屏東縣獅子鄉與牡丹鄉交界，海拔1062公尺，是恆春半島唯一海拔超過1000公尺的山，山頂視野展望佳，小百岳編號80，有一顆一等三角點，還有一等衛星控制點(沒注意到)，車行枋山、獅子鄉及車城的台26線上，大老遠就可以看到雄偉峻拔的山勢。這張照片是在車城龜山步道拍的，在平地上看起來擁有大山的氣勢。

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里龍山步道單程4.07公里，步道可區分為二段，休憩涼亭前的2.735公里雖有上下坡，但難度不高，後段1.3公里，爬升402公尺，陡上拉繩較具挑戰性。全程步道非常多樣化，有緩升的原始土石路、需要過溪處有擺放過溪的平整塊石、陡升的拉繩路段、鋼棧橋、陡上下的階梯、一處寬大的休憩平台及涼亭，另外也有一條沿著溪谷的秘境，還有幾乎無所不在的安全防護拉繩/護網，是安全防護五星級的步道，走起來真的很有趣味。登山口有南北二處，大部份山友應該都是走北登山口，交通工具以自行開車/騎車較適合：

  1. 北登山口：Google Map導航龍峰寺/鯉龍山人文紀念館，可以由龍峰寺或鯉龍山人文紀念館開始走，非假日則建議經由鯉龍山人文紀念館後直達北登山口，該處設有停車場，可以少走一段路，到鯉龍山人文紀念館時會遇到叉路，記得左轉往[基督教區]方向，接著都走左邊的路即可到登山口。

  2. 南登山口(竹坑)：Google Map導航里龍山步道南登山口，由苦苓巷進入到底即是登山口，台26線上也有里龍山竹坑登山步道標示。
  3. 若要搭乘大眾交通工具，則有9188、9117、8239、1773等四線公車可搭，北登山口在「圓通寺」下車，南登山口在「古苓溪」站牌下車，不過要考慮台26線走到登山口的距離及公車的班次，北登山口要走3.1公里約1小時，南登山口要走1.5公里約25公鐘(距離及時間參考Google Map)。
里龍山北登山口，入口處有一處圓弧形的導覽圖，右下角是里程木椿，沿途0.5公里設有一座。

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步道入口處，前面一段是緩升的寬大林道。

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由此開始走入拉繩山徑，這些防護拉繩看起來錯綜複雜，真是佩服！

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除了拉繩外，有些路段還有護網，安全無慮。

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經過一小段溪谷，搭建有平整的塊石供行走，久沒下雨，看不到水流。

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第二段溪谷塊石。

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石階步道，有點小爬坡。

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透空的一段山徑，有點展望。

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1K里程椿。

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來到空曠的平台，不知為何稱為「阿公的平台」？

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通過一座木橋。

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再通過一段溪谷塊石。

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通過第二座木橋。

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一小段祼露的岩壁路段，小心通過。

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右下是秘徑，太石盤溪步道，由於離線地圖的魯地圖(1202版)更新問題，只看得到小百岳的預定路線及等高線圖，原本應該出現的路徑皆看不到(還好里龍山步道路線清楚，不用擔心迷路)，到此處時不確定此右下路線，指標直行為「里龍山主步道」，也就是高繞路線，先直行。

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下方是第一座鋼棧橋。

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鋼棧橋下的小瀑布及水潭。

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這裏是1.5公里。

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下方的溪谷。

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開始一段爬升階梯路段。

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下方的一大片岩壁。

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爬升後的一處平台，有木椅可供休息。

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有上有下，再來當然就是下坡路段了！

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防護措施完善的過溪塊石。

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水流形成的小瀑布，景色不錯，有山友在此拍照。

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前方就是里龍山步道有名的神木，掛有「麒麟雀榕神木」牌子，也是剛剛秘境上來的叉路，下來再走這段沿著溪谷的秘境。

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神木旁就是第二座鋼棧橋。

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再來是一段有點爬升的山徑。

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一處休息區。

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2.5公里椿。

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開始往下走到寬大的休憩平台及涼亭。

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2.735公里處的休息區，除了一座大的涼亭外，外面還有不少的木桌椅。

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這裏也有導覽圖，說明後段1.3公里，爬升402公尺，有點挑戰性。

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清楚的里程標示。

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通過涼亭後，前方也有一處不小的休息平台，也建有木桌椅，還有往三角點的指示。

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前方還是平緩路段，注意大石上紅色箭頭方向。

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前方就差不多開始有點爬升了。

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倒木。

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上坡拉繩路段。

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一路爬升，真的有些體力的考驗！

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來到4K處，還有最後70公尺要努力。

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前方大石處就是山頂了！

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費了九牛二虎之力，總算登頂，一等三角點，展望極佳。

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二邊各有一顆大石頭，都是拍照的好景點。

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一邊是看海，天晴時還可見到小琉球。

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另一邊是群山環繞，下方應該是牡丹水庫。

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山頂上風大也冷，拍完照欣賞風景後，短暫休息補充食物，就再走這陡下的山徑下山了！

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回到涼亭處，這裏無風有桌椅，蠻適合好好休息的。

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回程有注意到這個叉路上方的標示，是往下里龍山的方向，不是今日的原定目標，有機會再來！

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通過鋼棧橋後，由神木左方往下走。

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先往下走，也是防護措施完善的路徑。

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下方是一段溪谷，雖也有石塊輔助過溪，但沒有先前那麼平整巨大的石塊。

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再來就是沿著溪谷的路線，也有幾段要穿過溪谷，下雨天或大雨過就不適合走這段秘境了！

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很漂亮的一段溪谷路線。

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右上方可以看見高繞路線的防護拉繩。

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再沿著溪谷及通過溪谷，就要往上走回主步道了！

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停下來看看溪谷風光。

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開始往上走。

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接回主步道後取左。

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順利回到登山口，多停了幾部車輛，今日時間充裕沒有趕路，沒想到比預計時間少了不少，可以早點回家了！

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沿途走走拍拍，更多相片，請點選我的相簿：防護措施完善的五星級步道：里龍山(小百岳#80)

步道 登山 秘境

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