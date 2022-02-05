一路山看山望海、翻越12座山頭！雪山尾稜＋桃源谷＋草嶺古道8字縱走

如果要給這段愛一個期限，我想會是一萬年…如果要給這路線一個名字，我想會是♡雪尾草♡?????????哈哈哈!!我老婆說我很無聊這也要取名字~?今天會安排這條路線是因為最近看到桃源谷芒花季的宣傳，壯闊的山海景色點綴金黃飄逸芒花，很有滄桑孤寂美感，動了想走一趟親眼看看的念頭。在規劃路線的時候，發現大家通常以下幾種走法：1.大里上桃源谷下大溪2.大溪上桃源谷下大里3.福隆上草嶺古道下大里或下大溪4.福隆上雪山尾稜下大里或大溪當然這邊路徑四通八達，正走、反走、來回走都OK，不過算一算公里數跟爬升這幾條都普普通通，為了不要走的太無趣，索性把這些路線全部連起來，成為一條路程超過35公里、爬升約2,000公尺的縱走路線。 ♡雪尾草8字縱走♡我們是正走，正走比較輕鬆，來這主要目的還是看山看海看牛看芒草，算半遊客行程，還是輕鬆點就好~正走路線：福隆火車站＞雪山尾稜＞桃源谷(草嶺線)＞桃源谷(大溪線)＞大溪＞大里＞草嶺古道＞福隆火車站逆走路線：福隆火車站＞草嶺古道＞大里＞大溪＞桃源谷(大溪線)＞桃源谷(草嶺線)＞雪山尾稜＞福隆火車站共經過12座山頭：

【隆隆山】H433m【隆林山】H380m【鶯歌石山】H399m【大堀澳山】H311m【石城山】H348m【福隆山】H473m【大湖山】H489m【桶盤堀尖東峰】H444m【桶盤堀尖】H431m【灣坑頭山】H616m【福德山】H555m【蕃薯寮山】H456m

GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=667837福隆火車站出發囉～雪山尾稜的登山口要往出福隆火車站的右手邊走，如果是面對火車站，那就是往左邊走了(好像是廢話?)

早上6點多，看來今天天氣應該還不錯?

看到這岔路要左轉。

不到5分鐘就會經過個小橋。

就可以看到雪山尾稜的登山口囉～

一開始的路平坦好走～

沒多久經過個廢墟。

這邊是個三岔路口，右轉是雪山尾稜路線，直走再右轉是去隆隆池，直走再左轉是去荖蘭山，我們直接右轉上雪山尾稜。

很快就上到稜線，之後就會在稜線上上下下，一路上都可以看山看海喔～

第一座山頭隆隆山到了，今天總共會經過12座山頭～

從起登到啞口，一路上只有大概3～4段拉繩是有點小小難度，其他都算好走。

路徑都挺優質好走，一般郊山等級。

風景真的太好了，忍不住一直拍啊?

一路上標示及路條都非常清楚，但還是要記得下載GPX喔～

看到一群牛擠在一起取暖，表示桃源谷就快到囉?

到了啞口，也就是草嶺古道越嶺點跟桃源谷步道草嶺線的起點，可以通到福隆、大里、桃源谷，我們往桃源谷續行，看芒花、看牛牛囉～

牛、牛、牛～到處都是牛……

桃源谷步道草嶺線會接到桃源谷步道大溪線，我們繼續走下大溪。

下大溪出到大馬路後，要左轉去大里天公廟上草嶺古道，這段馬路約4.5公里，如果不想踢馬路，也可以坐公車，台灣好行綠19就能坐到天公廟。如果累了想回台北，那就右轉走約1公里到大溪火車站坐火車。

哈，今天走的有點慢，而且冬天黑的早，才5點出頭天就黑了……從天公廟上草嶺古道，最高點會是剛剛已經有經過的啞口，也就是這次8字縱走的交叉點，之後就一路緩下回福隆火車站。

花了13個小時，總算回福隆火車站，正好有火車回台北，而且車上沒人，我們包車，包火車！耶耶耶～

雪尾草8字縱走，成功～