「八大秀」處處是斷崖！越過最危險地段　換來絕美大草原&山頭遼闊視野

八大秀來回登頂秀姑巒山至少超過62公里，其實是一段不輕鬆的路線，想要來走的人，除了一定的登山知識，該有的體能還是不能少。雖然這次因天氣原因，沒走到大水窟山，也沒住到大水窟山屋，但相信日後還是有機會再來的。若想看更詳細的文字及照片，再連到我的網誌觀看即可。

圖文網誌：八大秀少了大(上)

這次的八大秀，特別安排四天四夜的行程，希望不要走得太累人。當我們抵達八通關大草原實在是想在這紮營一晚，無奈這邊不能紮營呀！如果偷偷紮營不知道會怎樣？哈！我們休息好一段時間就繼續往中央金礦山屋前進。從大草原到中央金這段路實在好走許多，覺得還比最一開始從東埔部落走到觀高坪還好走。但最後因為天氣關係，沒去大水窟山，因此也沒住到大水窟山屋，可惜了我的大水窟山屋呀！但也沒關係，日後還是有機會再來的。

D013:15 新竹高鐵站16:30 東埔吊橋16:40 登山口17:17 父子斷崖18:08 雲龍瀑布18:53 樂樂山屋(宿)D105:50 樂樂山屋出發07:04 8.5K休16分08:09 對關駐在所休21分09:46 吃東西，休14分11:20 觀高坪大休12:05 出發，走舊路13:50 八通關大草原休14:30 出發15:34 八通關登山口休16:00 出發16:53 中央金礦山屋(宿)D204:50 出發白洋金礦山屋06:10 休息06:25 出發07:50 白洋金礦山屋休08:10 出發秀姑坪08:27 秀姑坪10:30 秀姑巒山白牆10:55 回程11:25 三叉路12:21 秀姑坪12:34 白洋金礦山屋休13:10 回中央金礦山屋15:04 中央金礦山屋(宿)

八大秀少了大(下)

在登頂八通關山的路上，時不時就有不錯的視野，尤其是接近山頂前有塊寬闊的地方，因有玉山群峰為背景，從高處往這邊拍照實在美麗。只是回程從八通關大草原草高繞到觀高工作站，包含在小營地休息取水的時間，走了近四小時的時間，這段路真的是不輕鬆，若是揹重裝要上八通關西峰接八通關山的，想想真的會滿累人。這次的八大秀雖然最後沒到大水窟山屋及登頂大水窟山，可是大家都平安回到家也是最重要的。而因疫情關係，近半年沒好好運動，也很明顯感受到體力有比半年前還差，接下來就是要好好訓練，讓體能狀況愈來愈好囉！

D304:10 出發八通關山04:50 巴奈伊克營地05:40 八通關登山口休06:00 起登07:50 八通關山大休08:40 回程09:45 八通關登山口休10:10 出發11:20 八通關大草原午餐12:37 出發至觀高工作站，走高繞14:40 小營地休，取水15:37 出發16:30 觀高工作站(宿)D405:10 回家05:25 觀高坪脫外套06:55 對觀駐在所休07:15 回程08:45 樂樂山屋09:24 雲龍瀑布休09:58 回程10:53 愛玉小站吃愛玉11:24 回程11:40 八通關古道登山口Vlog八大秀 (上) - 美麗的古道 有著危險的崩壁

八大秀 (下) - 登頂五嶽之一 中央山脈最高峰秀姑巒山 feat. 寂滅 温大的登山日誌

02.16:40才走到登山口，真的要摸黑到樂樂山屋

03.Day1一大早就從樂樂山屋出發

04.好天氣，好的開始

05.對關駐在所

06.左邊的八通關山和右邊的西峰，這角度西峰比主峰高，實際上低了約100M

07.金門峒斷崖

08.在觀高坪休息一下，等會香港大哥要帶我們走舊路

09.舊路走沒多久就是取水也是第一段危險的地方

10.感謝香港大哥帶著我們走，不然我們是要高繞的

11.紅色鐵橋斷崖

12.倒數第二段危險地形，也是我覺得最危險的一段，中間沒繩拉少了安定感

13.最後一段囉，走過去就是八通關大草原

14.美麗的大草原，先休息一下

15.最早最早的舊路

16.出發至中央金礦山屋

17.巴奈伊克山屋(營地)

18.到中央金礦山屋

19.遇到棟慧大哥，好像又再喝酒了呀，科科

20.第二天出發秀姑巒山

21.快到白洋金礦山屋前的遺址

22.白洋金礦山屋

23.海拔3380M

24.如果後面的還有金礦應該沒人想繼續走了吧

25.秀姑坪到囉，可惜也是白牆一片

26.不過這地方很大耶！以前森林火災燒很嚴重

27.秀姑坪指標走到三叉路約一小時半

28.好像很大顆的花椰菜

29.一起走的Light

30.棟慧大哥的隊友們準備下山，不過棟慧大哥只負責煮吃的，沒隨隊

31.快要到秀姑巒山山頂

32.終於到吶，中央山脈最高峰，五嶽之一

33.第40座百岳就獻給五嶽之一的秀姑巒山

34.登頂時白牆一片，可惜了視野極佳的中央山脈最高峰，期待下次的拜訪

35.山頂上和要走馬博的二位山友合照

36.下山到三叉路口

37.滿滿雲海

38.二層雲呦

39.藍天太少，實在可惜呀

40.回白洋金礦山屋，天氣好轉耶

41.到中央金礦山屋，棟慧大哥準備晚餐中

42.親和力超好的棟慧大哥

43.天氣變的好好喔，不過阿教說也是突然變好

44.八通關登山口起登

45.陡陡陡

46.金黃色的山頭

47.走到視野較好的地方金黃色的山頭就消失囉，太晚上來

48.南二段，三尖之一的達芬尖山特別明顯

49.玉山群峰為背景

50.快到八通關山山頂，這是登頂前開闊的地方

51.不知何時才會走的玉山群峰

52.南二段，右邊最後面尖尖的是關山，在前面一點的就是雲峰

53.這邊拍照很棒

54.在山裡頭，我們人類真的是渺小

55.右邊應該有一條就是東郡橫斷

56.抵達八通關山

57.合影一下

58.一直拍玉山群峰

59.第41座百岳達成

60.大家合影一下

61.南二段的雲海

62.準備要下山

63.這塊空地很適合拍照

64.要走到八通關草原

65.看到八通關駐在所，有人。他們要上玉山的

66.有機會也想來一趟荖濃溪上玉山

67.走到駐在所往回看

68.門柱

69.八通關山西峰

70.和門柱合影一張，藍天不見了

71.回到叉路口，準備高繞

72.小營地休息、取水

73.觀高工作站

74.回程的路上

75.乙女瀑布，四天沒刮鬍子

76.樂樂山屋後面的舊路

77.走來看一下，但不走，回頭繼續走高繞，這邊滿美的

78.快回到東埔部落

79.吃愛玉吶

80.東埔停車場可愛的貓