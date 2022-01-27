高雄最大的自然林地！鼓山小百岳「壽山」　公車能到的親民步道

壽山， 古稱: 打狗山， 打鼓山， 鼓山， 俗稱柴山。 因為一場雨， 臨時改變了山行路， 也因夥伴身體微恙， 於是選擇了比較輕行的高雄大社與壽山

【高雄。大社】假日踏青好去處。 小百岳集起來。 編號75小百岳-大社觀音山

都是第一次來的我倆， 將車子停放在壽山動物園停車場， 步行到登山口， 沿著觀林亭， 相思亭，良友亭， 七蔓站， 在七曼亭的對向爬向好漢坡， 最後聽從山友建議(避開好漢坡的下坡) 從好漢坡旁的亭子繞一圈後接上七曼亭(雖然多走了一段， 但較為平緩) 再原路返回到壽山停車場。

小百岳-壽山 相簿

13:33 順著導航， 來到壽山動物園的停車場， 爬山前先喝杯咖啡

動物園停車場， 腹地很大， 還種植大面積的綠樹， 頗能遮蔭

13:47 這一趟的壽山行， 停車費為105元， 一旁還有洗手間

13:48 順著停車場前的小徑前進一旁還有， 請將食物收妥， 小心獼猴搶食的警語

13:50 行經壽山幽簾的石碑

13:54 過了馬路對向前行登山口， 停車場到這裡的一段路， 沿途種了許多綠樹

13:56 壽山的導覽圖

13:56 騎機車的山友， 會將車子停放在這裡我們也在這裡發現了一件有趣的事不少機車上會插上超長的樹枝， 原來是擔心獼猴調皮， 翻亂了置物箱所做的防範措施。

13:57 路旁可愛的立牌

13:59 來到登山口， 距離觀林亭530M 西翠嶺亭1195M 七蔓站 1680M

14:00 這一路上， 獼猴真的很多，我們在登山口便瞧見山友手上的塑膠袋(裡面裝的是礦泉水)硬生生被搶走， 所以步道上提醒事項便非常多: 如: 盡量將所有物品放進包包內， 也不要在獼猴面前做開拉鍊的動作....當然， 更不要有攻擊的舉動， 總之， 小心行走。

14:05 沿著石階路， 兩側的綠樹成蔭， 還有微微的風， 很舒適

14:08 發現另一側也有平行的路

14:09 兩步道交路於此

14:11 觀林亭， 紅色的木涼亭， 立於周邊的綠樹中， 很是搶眼

14:11 繼續前進相思亭

14:12 步道兩側， 右邊是石階， 左側是木棧階梯， 一小段最後也會銜接交會

14:13 不小心走到分支線， 比對了離線地圖， 趕緊走回主線上

14:20 經過一段平穩的碎石路， 來到相思亭。 黃色的木製涼亭，除了設計很特別也順應了亭子的顏色設計製作了木椅，

一旁發現了小獼猴， 不敢靠近， 只得將鏡頭拉近， 雖然有些模糊， 意思到了就好， 以保安全。

相思亭對面有座觀景台， 可以遠眺高雄城市， 但前方有些植被長得高些， 多少阻隔了視野

14:23 進入了碎石步道

14:26 鮮黃色的翠嶺亭

14:27 翠嶺亭旁的木棧階梯， 看起來有些陡， 也許是陽光折射的關係， 兩旁的樹葉， 呈現綠色與金黃交錯

14:30 上了階梯後， 才被山友建議， 其實可以從相思亭前往七曼亭

公園裡種植了許多各式各樣的植被，枝繁葉茂， 就連大樹都能形成很好的遮蔭效果藍天外的陽光， 從樹縫間穿透， 灑在步道上，很喜歡無意間拍出的剪影效果。

14:32 巧遇了自行車騎士， 在這段微上坡的步道上， 努力前進

14:36 來到紅色木製的良友亭

14:43 公園步道中， 有許多形狀特別的榕樹， 這顆連生樹， 許多的小樹幹竟深入泥土裡，

14:43 步道左側立了一個軍事用地， 請勿擅入的警示牌，

14:46 因為光影很美， 我和eva小小玩拍一下

壽山， 長期被國防部列為軍事管制區直到民國 78 年，才開始逐步縮減管制區範圍 ，因此步道上還是有部分區域為禁止區域山友行經， 還是得多加留意， 免得帶來困繞。

14:48 來到七曼站

七曼站旁的這棵大樹， 樹幹朝頂生長外， 也橫生了另一段樹幹而茂密的氣根， 有如鬍子一般....

七曼亭， 也有個小觀景台， 前方高聳的大樓， 不知是不是85大樓?

一隻小獼猴在這裡打盹， 模樣很可愛呢

14:51 接著就是此行山徑， 較有難度的好漢坡，不過距離不長， 僅約有120M

好漢坡的地形是由， 珊瑚礁岩所形成， 因形狀呈不規則狀， 需要小心踩踏

15:07 來到好漢坡的木製立牌， 再往上便是軍事管制區

好漢坡旁的休憩涼亭

好漢坡旁空曠處， 視野極佳， 可以遠眺高雄市區及高雄港

15:52 在涼亭小休片刻， 再聽從山友建議， 從涼亭旁的一側下山(步道較為平緩)

16:05 回到七曼亭， 周末的山友不少， 顯見壽山的熱門性。

16:18 路旁一隻小松鼠， 吃果實的模樣， 萌翻了

16:20 回到相思亭， 幾隻獼猴散落各處， 一對看似親子的獼猴棲身在導覽牌上依偎的小獼猴， 擁抱小獼猴的母猴，這是整段步道一直戰戰兢兢深怕被彌猴群攻擊的另一個溫馨畫面。

16:40 回到登山口， 地上一幅可愛的小獼猴畫像

16:47 有公車可以抵達的步道， 對民眾來說， 便利許多

這段步道 算是走得挺悠閒， 照片中的獼猴， 為了安全起見， 多是拉近鏡頭拍照二戰後的壽山， 被列為軍事要塞，嚴禁進入長期受到保護的豐富生態， 森林裡的珍貴樹種， 植物，動物....意外地讓壽山成為高雄最大的一塊自然林地獨有之珊瑚礁石灰岩地形， 更是最具特色的地質景觀不過， 也因為面積廣闊， 許多原始地形行走得特別留心^.^

城市漫遊。 gina

文章出處: