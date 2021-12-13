走入失落的林鐵！ 感受山林霧景，阿里山「眠月線」眠於月下的浪漫健行

眠月線為近期熱門登山路線。位在阿里山森林遊樂區裡、原本是高山林業鐵道的眠月線，原為1913年開發的塔山線（前段），已有逾百年歷史，因921大地震受損嚴重而停駛，雖然2008年時部分修復完成，隔年卻又碰上八八風災再度受重創，除了需要大筆經費外，還可能會破壞岩層，所以目前沒有修復計畫，這條林鐵才搖身一變，成了許多人趨之若鶩的健行路線。沿著鐵軌走在蓊鬱林間，走著走著彷彿也進入了時光的隧道。沿途將行經橋樑21座、隧道14座，終點為石猴車站，海拔2318公尺，來回全長約19公里，往返需7到8小時。可以規畫一天來回，也可以分為兩天的行程（可住宿或露營），感受山林間浪漫的霧景。

需要申請入山證嗎？

此條路線不需要申請入山證，但也不是可以隨時出發的路線唷！因為這裡會經過「一葉蘭保護區」（位在５號至１０號隧道間），要進入是需要抽籤的。橘編提醒大家，如果沒獲准申請就進入保護區，被抓到的話，就是罰3萬元起跳唷！小訣竅：平日前往的人較少，中籤率較高！

交通方式

1、自行開車：

走國道一號和國道三號，前往中埔鄉的中山路五段／阿里山公路／台18線，要從國道3號的 297公里處-中埔出口下交流道。

沿阿里山公路／台18線、嘉130鄉道和阿里山公路／台18線前往目的地，依路標行駛。

2、登山包車接駁：出發前於橘子貓網站訂購包車服務，即可於指定時間從住所出發，可直達目的地。從台北出發到嘉義單程約需4.5小時，路途較遠，使用包車接駁服務，可以在出發前及結束行程後在車上好好休息、閉目養神。

3、大眾交通工具：

台灣好行-阿里山A線，從高鐵嘉義站出發，在「阿里山森林遊樂區」站下車

台灣好行-阿里山B線，從台鐵嘉義站出發，在「阿里山森林遊樂區」站下車

國光客運1835線-台北轉運站-阿里山，每周五、六發車，在「阿里山轉運站」下車。因季節不同，發車時間會差一小時，請查詢確認，否則會錯過車次唷！

嘉義縣公車7322路，在「阿里山轉運站」下車

眠月線路線：

阿里山森林遊樂園區（阿里山車站）→沼平車站→塔山站→眠月站→石猴站→原路折返。

爬升或下降高度？難度？

爬升約100公尺；眠月線原本是高山鐵路，所以坡度平緩，沒有陡升陡降的問題。只有在明隧道崩塌處需要抓繩、ㄇ字釘攀爬一小段路。只是要走在離地面有落差高度的鐵道橋樑上，要克服對高度的恐懼，難度介於初級到中級之間。

熱門紮營處

1、明隧道內：為半露天開放空間，地勢平坦，屋頂可遮較大的風雨，較適合天氣不好時紮營。

2、塔山車站：位於路線中途，有廁所，還有木造月台可以搭帳篷，躺著就能欣賞星空，感受真正「眠於月下」的氣氛。

3、石猴車站：終點站，有廁所，離水源也近，有木造車站的屋頂可遮雨。

取水源處，全線有兩個地方有較乾淨的水源，分別是：

1、到塔山車站前，會經過的第二個隧道（非明隧道）

2、石猴車站附近的24號鐵橋、右手邊山壁上

路線實際狀況

▲進入阿里山森林遊樂區、要前往眠月線時，會先經過「沼平車站」，可以選擇從阿里山車站搭小火車到沼平車站、或是坐上園區的遊園車及步行前往。沼平車站旁有一條小徑可以通往十字分道，可以避免跟火車爭道的危險（走在還在運營的鐵路上可是會觸法挨罰的！）

▲而眠月線的起點，就是「十字分道」（可以看到鐵軌在此分成兩條路線）。因為沼平車站是祝山線和眠月線共用的，眠月線雖已停駛，但祝山線仍在運行，兩條火車路線會在Ｙ字路口分開，也就是十字分道，左邊的通道就是眠月線囉！

▲大約走了1小時，遇到了第一明隧道（約4.26K處），馬上要經過難度很高的崩塌處。

▲我們手腳並用通過明隧道崩塌處！雖然看起來很驚險，但只要踩穩、抓穩，慢慢通過就好囉！

▲通過了一開始的明隧道崩塌的難關，在３號隧道這邊稍微放鬆，我們一行人走上去、坐在隧道上面拍照，畢竟可不是每條火車路線都可以有這樣的體驗的！（５號隧道也可以。）

▲一路上會經過２１座高空鐵道橋；雖然眠月線沒有坡度的問題，但要克服「懼高」才能完成，所以要考量的，反而是自身的心理狀況。走的時候，可以試著把視線拉向遠方，但還是要注意腳下的步伐要穩穩地踩在枕木上。其實呢，要讓火車通過的地基會搭得很穩定，但因為這條路線廢線了，雖然地基穩固，但鐵軌上會有一些小的木板年久失修，要小心的是這一點。

▲終於抵達今天的抵返點－石猴站了！這地名的由來，是這邊原本有一塊很像猴子的大石頭，從另外一個角度看，也有人覺得很像「達摩」，所以也被叫達摩岩。不過可惜的是，石猴的頭也在九二一地震時被震掉，已經看不出原本的樣子，現在只能看以前的照片來憑弔了。

▲石猴原本的樣子。照片來源：維基百科

▲回程通過明隧道時已經起霧，但別因為緊張就加快速度，小心謹慎通過還是很安全！

▲回到沼平車站附近甚至還下起雨來了！我們一行人搭上了阿里山小火車，愜意地欣賞窗外雨霧的美景；不過早上是大晴天，結果傍晚卻下起了雨，橘編也是見識了一回山區天氣變化的快速。話說回來，其實橘編也覺得這次運氣很好，因為如果是早上就下雨的話，就不建議大家走這條路線了，因為鐵道橋上的木頭會濕滑，危險度大增。

▲看看隧道裡黑的程度！不戴頭燈真的不行啊！

橘編貼心叮嚀：

1、記得帶／戴頭燈！雖然現在手機都有手電筒的功能，但一路上會經過許多隧道，也有高山鐵橋，需要拿登山杖，或雙手空出來，才能預留反應的時間，如果邊走路、邊拿著手機照明會很危險，不管是要自己購買頭燈，或是租用都很方便，千萬別為了省事就少帶這個裝備。

2、眠月線的生態豐富，有許多野生動物出沒，常見的有台灣獼猴、山羌、山羊、藍腹鷴等等，請大家別餵食、逗弄、追逐；若要紮營也要小心這些動物。

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