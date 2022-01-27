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竹崎九連環南段！駐足遊賞「雪白雲海」　沿途山脈展望超清晰

健行筆記 / 健行筆記王漢調

再推竹崎九連環～環繞於竹崎鄉牛稠溪上游流域，以水社寮為界劃分南北段兩相對望守護著竹崎的九座山頭。北段：金獅山、篤鼻嶺、青園山、知鳥山、四天王山。南段：五棲嶺、天雲山（火焰山）、文峰山、大坑山。

竹崎九連環延伸閱讀請點我連結：結束109年為期一年的四大天王山步道巡訪員任務後，因疫情的關係從元旦至今幾乎都沒安排爬山行程，從上半年開始即利用假日著手整修已經八十幾年的故居，荒廢二十幾年的老房子已經漸漸被雜草淹沒，顧著忙碌修繕工作，也沒時間踏查年初由山友協助打通的竹崎九連環，適逢幾位經常一起爬山的好友來訪說要走走九連環，於是安排大夥踏查九連環南段順便整理路徑。

今日行程：竹崎九連環南段～大坑步道-凌雲巖-文峰山-天雲山(加碼大湖尖山)-五棲嶺-水水古道～O型竹崎九連環北段為四天王山連棱，早期為熱門路線造訪隊友相對較多，南段則稍冷門些也比較少看到記錄，今日路線從老家旁邊的大坑步道起登經凌雲岩-文峰山-天雲山-五棲嶺再下水水古道完成O行路線，因考量沿途必須整理路徑，預期下山時間會較晚，所以早上預先開一部車沿凌雲巖產業道路到水水古道叉路口停放，然後再步行到凌雲巖與隊友會合，其他隊友則由凌雲岩步道啟登。竹崎九連環南段從天雲山到五棲嶺這段棱線原已無人跡路徑，在年初重新找出舊有路徑並發布記錄後，續有隊伍走訪，看到路徑已漸成型心中滿滿感動，從早上一路砍路到傍晚一路趕路，總算在天色暗下來之前回到早上預放的車邊，謝謝今日參與的熱心山友。今日踏查沿途清除藤蔓較雜亂的地方，部分容易被雜草霸佔的路段也稍加整理，讓路徑更明顯。從五棲嶺下來銜接水水古道之後下到登山口這路段增加許多倒竹，因天色漸暗時間不夠了，只能擇期再來整理。

今日行走圖資，因出發時忘記開啟APP記錄，補畫上綠色部分~XD。cd21c78d182927ec79ce8482ac2eef87.jpg

↑↑↑點地圖可連結GPS行跡：0720出發～.～隊友從老家附近的步道登山口起登，我則開一部車到水水古道叉路口停放，再步行到凌雲巖與隊友會合。秋高氣爽的天氣很適合爬山，甫出家門即有雲海一路相伴

↓↓↓

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凌雲岩步道登山口(隊友從這裡開踢)↓↓↓

9c6f37f3b9ae1326fde7d575fa962eb0.jpg水水古道叉路口(放車的地方)，停好車後沿產業道路步行到凌雲巖。

538adb2ff17e96d40deb9fa06a0c14cc.jpg九連環北段的四天王山連稜(左至右：篤鼻嶺`青園山`知鳥山`四天王山)↓↓↓

dd361ef352ab56b863e6c27940e9c327.jpg凌雲巖有不錯的視野，一千一百多的海拔在這個季節經常可以欣賞美麗的雲海。左側較遠處為大坑山基點峰↓↓↓

092b261053e21802b95c26afeb4a5722.jpg眺望雲嘉連峰(後排)↓↓↓

99bed7c0dd31ebefd843b4588641f3f2.jpg大夥佇足欣賞雲海美景↓↓↓

080fdce663da56368f6713a6305f8156.jpg時間記錄：今日以沿途維護路況為主，所以花費時間的比較多，時間記錄僅供參考。0800抵凌雲巖稍作休息。0830整裝出發0950文峰山1037天雲山鞍部叉路口1104天雲山1146大湖尖山1233鞍部叉路 午餐休息1420出發1524天雲山東北側鞍部1540紅柴嶺1606百八嶺1627五棲嶺1708水水古道登山口1730水水古道與凌雲巖叉路口(停車處)1740凌雲巖步道登山口(車行)↓↓↓時候不早準備出發囉～^^～

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兵分兩路，A隊今天就不上景觀台，直接取右進入山徑↓↓↓

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文峰山頂倒竹清除↓↓↓

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↓↓↓合照當然也不免俗～XD

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↓↓↓古道幽靜～

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↓↓↓天雲山鞍部叉路，輕裝前往大湖尖山

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↓↓↓天雲山的東面視野，展望很好，從玉山山脈往南到遠處的南一段盡收眼底。310f5a4f0fabd117af3f5de116996d29.jpg

↓↓↓今日加碼行程，大湖尖山

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↓↓↓午餐後進入今天的重頭戲

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↓↓↓沿途就是砍砍砍...

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↓↓↓令人振奮的是路徑已漸成型，只要每年定期除草，沿途並無危險地形

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↓↓↓有些路段是廢棄的農路

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↓↓↓部份路段很有中級山的FU

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↓↓↓看到這顆大石頭～五棲領快到了

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↓↓↓通過大石區，從早上的好天氣到下午的雲霧嬝繞...

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↓↓↓奮戰一下午終於來到五棲嶺

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↓↓↓補充一下體能，天色漸暗該開始趕路了

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↓↓↓走過不能錯過，爭相鬥豔美麗的花草植物(不知名)

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↓↓↓終於在天黑之前下到登山口

d181b61cb76ded8797edf69a1402e300.jpg感謝遠從田中及台中來的夥伴：上千 、Tang 、Huan 、Tony。感謝Tang協助記錄並提供照片。

古道 步道 登山

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