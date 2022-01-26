360度景觀！「燦光寮山、草山戰備道」O型走　眺望牡丹山稜線

旅遊日期:110.11.21 天氣:晴天旅遊路線圖:草山戰備道/燦光寮古道叉路口12:10→登山口土地公廟12:20→燦光寮山13:05→戰備道登山口13:38→燦光寮古道叉路口13:50

12:10昨天北部還在下雨，今天卻是一個艷陽天，晚出門只好爬燦光寮山+一段草山戰備道小O型。

白茫茫的礫石路上芒花覆蓋山野，前往燦光寮山入口。

眺望左前方的高山就是燦光寮山。山腰盡是盛開的芒花。

藍天白雲下的燦光寮山頂有登山客。

燦光寮山登山口的廢棄屋，這裡就能看見前方最高山頭就是燦光寮山。

廢棄屋後面的福德祠。路頭路尾土地公當然要拜拜一番，祈求平安。

福德祠旁的登山口綁有登山條，經過幾棵山蕉。

仰頭滿山崙都是白茫茫的芒花盛開。

山徑從山坡陡爬而上，昔日是芒草路、現時可說是很美的芒花路徑。

樹梅採礦場空地上有一隊越野機車聚集。

原始的陡土路，還好今天穿長筒膠鞋較不怕滑。

爬上第一個小山頭，後面還有幾個小山頭要爬，進入芒花稜線。

所幸這些山頭並不很高，所以一個山頭爬過一個部會覺的太累。

又爬上一個小山頭，空草地旁有矮樹叢。

越野機車轟隆隆集體騎出，準備翻山越嶺。

準備攻下一個山頭。

整個人走在芒花中感覺也很不錯，山頭不會很高很陡。

拉繩上來的土泥溝路，還好乾的差不多了，下雨或未乾就很難爬。

又爬上來一個小山頭，往前望還要一個小山頭才能走稜線到燦光寮山腳下。

燦光寮山腰上有遊客在眺景。

最後這個山頭的路徑稍陡一點，沿途拉有輔助繩索。

芒萁路徑往上爬準備上稜線。

上稜線沒入芒花中，向燦光寮山腳下前進。

到燦光寮山腳下石壁，準備陡爬山路。

首先側身斜過或彎身通過這處石壁縫。

再來一段拉繩爬石壁。

連續的短石壁攀爬，不會很難。

繼續在石壁上攀爬。

紅星杜鵑花期已過，今年因疫情沒有上來賞花！

一段段落差的石壁爬起來不會很累，但有一點真有在爬山的感覺。

林下空地有眺景點，休息喝水喘氣。

眺望牡丹山稜線、樹梅採礦場。

眺望燦光寮山頂，見有登山客在山頂。

眺望半平山岩稜上也有不少的登山客。

山路稍微緩一點，準備登頂燦光寮山。

13:05燦光寮山

海拔標高739公尺，山頂有顆一等三角點基石，山頂無遮掩擁有360度視覺景觀。

眺望牡丹溪河谷，從右至左為十三層、牡丹及雙溪。

雙溪。

牡丹。

牡丹十三層。

茶壺山。

燦光寮山岩稜往草山戰備道半平山登山口方向下山。

稜線上眺望福隆海灘。

岩壁落差。

金毛杜鵑也過了花期。

左邊是半平山右邊草山。

基隆嶼、蕃仔澳象鼻岩。

一段拉繩陡下的石壁。亂石路不是很好攀爬！

第二段釘上一條鐵鍊輔助上下。

今天天氣相好來爬山的遊客相當多，附近的各山頭上真是萬頭鑽動、人影處處。

對面的山稜正是半平山、鋸齒稜、劍龍稜。

平緩稜線上的小空地幾棵小樹可提供遮涼。 回望剛下來的山頭，滿山閃閃發亮的芒花。

半平山岩稜線上的遊客。

這段原始土石路陡下就接近登山口了。

騎著越野車來闖山！年輕真好，年少時我也有一部越野車(DT)，很遙遠的是了。

眺望濱海公路陰陽海附近漁村。

山路被越野車鏟出一條深深的輪溝。

登山口草山戰備道。

13:38登山路徑被越野車鏟成這樣，遇雨後一定泥濘不堪。

戰備道經過半平山登山口。

13:50回到燦光寮古道叉路口。