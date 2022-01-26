聽新聞
test
0:00 / 0:00

360度景觀！「燦光寮山、草山戰備道」O型走　眺望牡丹山稜線

健行筆記 / 健行筆記山影狐蹤Fuli

燦光寮山 (55).JPG - 燦光寮山

旅遊日期:110.11.21  天氣:晴天旅遊路線圖:草山戰備道/燦光寮古道叉路口12:10→登山口土地公廟12:20→燦光寮山13:05→戰備道登山口13:38→燦光寮古道叉路口13:50

燦光寮山 (80).jpg - 燦光寮山12:10昨天北部還在下雨，今天卻是一個艷陽天，晚出門只好爬燦光寮山+一段草山戰備道小O型。

燦光寮山 (1).JPG - 燦光寮山

白茫茫的礫石路上芒花覆蓋山野，前往燦光寮山入口。

燦光寮山 (2).JPG - 燦光寮山

眺望左前方的高山就是燦光寮山。山腰盡是盛開的芒花。

燦光寮山 (3).JPG - 燦光寮山

藍天白雲下的燦光寮山頂有登山客。

燦光寮山 (4).JPG - 燦光寮山

燦光寮山登山口的廢棄屋，這裡就能看見前方最高山頭就是燦光寮山。

燦光寮山 (5).JPG - 燦光寮山

廢棄屋後面的福德祠。路頭路尾土地公當然要拜拜一番，祈求平安。

燦光寮山 (6).JPG - 燦光寮山

福德祠旁的登山口綁有登山條，經過幾棵山蕉。

燦光寮山 (7).JPG - 燦光寮山

仰頭滿山崙都是白茫茫的芒花盛開。

燦光寮山 (8).JPG - 燦光寮山

山徑從山坡陡爬而上，昔日是芒草路、現時可說是很美的芒花路徑。

燦光寮山 (9).JPG - 燦光寮山

樹梅採礦場空地上有一隊越野機車聚集。

燦光寮山 (10).JPG - 燦光寮山

原始的陡土路，還好今天穿長筒膠鞋較不怕滑。

燦光寮山 (11).JPG - 燦光寮山

爬上第一個小山頭，後面還有幾個小山頭要爬，進入芒花稜線。

燦光寮山 (12).JPG - 燦光寮山

所幸這些山頭並不很高，所以一個山頭爬過一個部會覺的太累。

燦光寮山 (13).JPG - 燦光寮山

又爬上一個小山頭，空草地旁有矮樹叢。

燦光寮山 (14).JPG - 燦光寮山

越野機車轟隆隆集體騎出，準備翻山越嶺。

燦光寮山 (15).JPG - 燦光寮山

燦光寮山 (16).JPG - 燦光寮山

準備攻下一個山頭。

燦光寮山 (17).JPG - 燦光寮山

整個人走在芒花中感覺也很不錯，山頭不會很高很陡。

燦光寮山 (18).JPG - 燦光寮山

拉繩上來的土泥溝路，還好乾的差不多了，下雨或未乾就很難爬。燦光寮山 (19).JPG - 燦光寮山

又爬上來一個小山頭，往前望還要一個小山頭才能走稜線到燦光寮山腳下。燦光寮山 (20).JPG - 燦光寮山

燦光寮山腰上有遊客在眺景。

燦光寮山 (21).JPG - 燦光寮山

最後這個山頭的路徑稍陡一點，沿途拉有輔助繩索。

燦光寮山 (22).JPG - 燦光寮山

芒萁路徑往上爬準備上稜線。

燦光寮山 (23).JPG - 燦光寮山

上稜線沒入芒花中，向燦光寮山腳下前進。

燦光寮山 (24).JPG - 燦光寮山

到燦光寮山腳下石壁，準備陡爬山路。

燦光寮山 (25).JPG - 燦光寮山

首先側身斜過或彎身通過這處石壁縫。

燦光寮山 (26).JPG - 燦光寮山

再來一段拉繩爬石壁。

燦光寮山 (27).JPG - 燦光寮山

連續的短石壁攀爬，不會很難。

燦光寮山 (28).JPG - 燦光寮山

繼續在石壁上攀爬。

燦光寮山 (29).JPG - 燦光寮山

紅星杜鵑花期已過，今年因疫情沒有上來賞花！

燦光寮山 (30).JPG - 燦光寮山

一段段落差的石壁爬起來不會很累，但有一點真有在爬山的感覺。

燦光寮山 (31).JPG - 燦光寮山

林下空地有眺景點，休息喝水喘氣。

燦光寮山 (32).JPG - 燦光寮山

眺望牡丹山稜線、樹梅採礦場。

燦光寮山 (33).JPG - 燦光寮山

眺望燦光寮山頂，見有登山客在山頂。

燦光寮山 (34).JPG - 燦光寮山

眺望半平山岩稜上也有不少的登山客。

燦光寮山 (35).JPG - 燦光寮山

山路稍微緩一點，準備登頂燦光寮山。

燦光寮山 (36).JPG - 燦光寮山13:05燦光寮山

海拔標高739公尺，山頂有顆一等三角點基石，山頂無遮掩擁有360度視覺景觀。

燦光寮山 (37).JPG - 燦光寮山

燦光寮山 (38).JPG - 燦光寮山

燦光寮山 (39).JPG - 燦光寮山

燦光寮山 (40).JPG - 燦光寮山

眺望牡丹溪河谷，從右至左為十三層、牡丹及雙溪。

燦光寮山 (42).JPG - 燦光寮山

雙溪。

燦光寮山 (43).JPG - 燦光寮山

牡丹。

燦光寮山 (45).JPG - 燦光寮山

牡丹十三層。

燦光寮山 (44).JPG - 燦光寮山

茶壺山。

燦光寮山 (47).JPG - 燦光寮山

燦光寮山 (46).JPG - 燦光寮山

燦光寮山岩稜往草山戰備道半平山登山口方向下山。

燦光寮山 (48).JPG - 燦光寮山

稜線上眺望福隆海灘。

燦光寮山 (49).JPG - 燦光寮山

岩壁落差。

燦光寮山 (50).JPG - 燦光寮山

金毛杜鵑也過了花期。

燦光寮山 (51).JPG - 燦光寮山

左邊是半平山右邊草山。

燦光寮山 (52).JPG - 燦光寮山

燦光寮山 (54).JPG - 燦光寮山

基隆嶼、蕃仔澳象鼻岩。

燦光寮山 (56).JPG - 燦光寮山

一段拉繩陡下的石壁。亂石路不是很好攀爬！

燦光寮山 (58).JPG - 燦光寮山

第二段釘上一條鐵鍊輔助上下。

燦光寮山 (59).JPG - 燦光寮山

今天天氣相好來爬山的遊客相當多，附近的各山頭上真是萬頭鑽動、人影處處。

燦光寮山 (60).JPG - 燦光寮山

對面的山稜正是半平山、鋸齒稜、劍龍稜。燦光寮山 (62).JPG - 燦光寮山

平緩稜線上的小空地幾棵小樹可提供遮涼。燦光寮山 (63).JPG - 燦光寮山回望剛下來的山頭，滿山閃閃發亮的芒花。

燦光寮山 (64).JPG - 燦光寮山 半平山岩稜線上的遊客。

燦光寮山 (66).JPG - 燦光寮山這段原始土石路陡下就接近登山口了。

燦光寮山 (68).JPG - 燦光寮山

燦光寮山 (69).JPG - 燦光寮山

騎著越野車來闖山！年輕真好，年少時我也有一部越野車(DT)，很遙遠的是了。

燦光寮山 (70).JPG - 燦光寮山

燦光寮山 (71).JPG - 燦光寮山

燦光寮山 (72).JPG - 燦光寮山

眺望濱海公路陰陽海附近漁村。 

燦光寮山 (74).JPG - 燦光寮山

山路被越野車鏟出一條深深的輪溝。

燦光寮山 (75).JPG - 燦光寮山

登山口草山戰備道。

燦光寮山 (76).JPG - 燦光寮山

13:38登山路徑被越野車鏟成這樣，遇雨後一定泥濘不堪。

燦光寮山 (77).JPG - 燦光寮山

戰備道經過半平山登山口。

燦光寮山 (78).JPG - 燦光寮山

13:50回到燦光寮古道叉路口。

燦光寮山 (79).JPG - 燦光寮山

登山 古道 福隆

延伸閱讀

新北最美芒花步道！滿山遍谷白芒太夢幻，還能漫步「台版小萬里長城」賞360度山海美景

第一名步道挹注近6千萬 三義火炎山今年底前有廁所

享受森林浴！香杉秘境「長壽山」還有孟宗竹林及柳杉混合林

台中請求支援山域救災遭拒 南投消防：人力不足

相關新聞

360度景觀！「燦光寮山、草山戰備道」O型走　眺望牡丹山稜線

旅遊日期:110.11.21 天氣:晴天旅遊路線圖:草山戰備道/燦光寮古道叉路口12:10→登山口土地公廟12:20→燦光寮山13:05→戰備道登山口13:38→燦光寮古道叉路口13:50 12:

新北森林系景點！ 三峽拉卡山、滿月圓　穿越陡上路段徜徉優美林相

東滿步道 連結滿月圓-東眼山 , 兩處孕育動植物生態豐富 , 林相幽美的國家自然森林園區 . 步道路徑清晰 , 標示完善 , 設施維護良好 . 拉卡山 海拔1195m並不算高 , 但地理位置絕佳

台東南端最高美人山！在聖山「都蘭山」稜線上　賞山脈及溪谷風景

都蘭山，又稱美人山，位於台東縣東河鄉，海拔1,190公尺，是海岸山脈南段最高峰，也是當地原住民卑南族及阿美族的聖山，小百岳編號93，有一顆一等三角點，山頂無展望，走在稜線上有幾處可以看到高聳的中央山脈

漫步楓紅古戰場！ 苗栗泰安「馬那邦山登山步道」遠眺深藍聖稜線

在入秋楓葉轉紅季節，苗栗馬那邦山都是超級大熱點，除了染滿楓紅的古戰場，天氣好時，登上三角點後，深藍天空映入眼簾，大霸尖山至雪山之間的聖稜線、雪山山脈讓您盡收眼底。交通／停車： 有三個登山口（上湖

臺北大縱走第5段！搭乘大眾運輸走遍劍潭支線　碧山巖、老地方景色全收

台北市政府舉辦「環遊臺北 Fun縱走一回」認證活動,和「臺北大縱走尋寶石任務」,及 2021 一日網紅「臺北大縱走」讓你 show 影片徵選活動.鼓勵民眾走到戶外,利用規劃的路段來活動健身,覺得很有意

超輕鬆步道！嘉義梅山「太興岩步道」半小時來回　漫步茶園、遠眺群山

《太興岩步道-超輕鬆的步道-梅山茶園風光》 太興岩步道位於嘉義梅山鄉太興村，166縣道上67.7K處。 谷歌上的名字叫做太興岩景觀茶園步道。單程距離650公尺，穿梭在海拔800公尺間。依腳程，來回約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。