360度景觀！「燦光寮山、草山戰備道」O型走 眺望牡丹山稜線
旅遊日期:110.11.21 天氣:晴天旅遊路線圖:草山戰備道/燦光寮古道叉路口12:10→登山口土地公廟12:20→燦光寮山13:05→戰備道登山口13:38→燦光寮古道叉路口13:50
12:10昨天北部還在下雨，今天卻是一個艷陽天，晚出門只好爬燦光寮山+一段草山戰備道小O型。
白茫茫的礫石路上芒花覆蓋山野，前往燦光寮山入口。
眺望左前方的高山就是燦光寮山。山腰盡是盛開的芒花。
藍天白雲下的燦光寮山頂有登山客。
燦光寮山登山口的廢棄屋，這裡就能看見前方最高山頭就是燦光寮山。
廢棄屋後面的福德祠。路頭路尾土地公當然要拜拜一番，祈求平安。
福德祠旁的登山口綁有登山條，經過幾棵山蕉。
仰頭滿山崙都是白茫茫的芒花盛開。
山徑從山坡陡爬而上，昔日是芒草路、現時可說是很美的芒花路徑。
樹梅採礦場空地上有一隊越野機車聚集。
原始的陡土路，還好今天穿長筒膠鞋較不怕滑。
爬上第一個小山頭，後面還有幾個小山頭要爬，進入芒花稜線。
所幸這些山頭並不很高，所以一個山頭爬過一個部會覺的太累。
又爬上一個小山頭，空草地旁有矮樹叢。
越野機車轟隆隆集體騎出，準備翻山越嶺。
準備攻下一個山頭。
整個人走在芒花中感覺也很不錯，山頭不會很高很陡。
拉繩上來的土泥溝路，還好乾的差不多了，下雨或未乾就很難爬。
又爬上來一個小山頭，往前望還要一個小山頭才能走稜線到燦光寮山腳下。
燦光寮山腰上有遊客在眺景。
最後這個山頭的路徑稍陡一點，沿途拉有輔助繩索。
芒萁路徑往上爬準備上稜線。
上稜線沒入芒花中，向燦光寮山腳下前進。
到燦光寮山腳下石壁，準備陡爬山路。
首先側身斜過或彎身通過這處石壁縫。
再來一段拉繩爬石壁。
連續的短石壁攀爬，不會很難。
繼續在石壁上攀爬。
紅星杜鵑花期已過，今年因疫情沒有上來賞花！
一段段落差的石壁爬起來不會很累，但有一點真有在爬山的感覺。
林下空地有眺景點，休息喝水喘氣。
眺望牡丹山稜線、樹梅採礦場。
眺望燦光寮山頂，見有登山客在山頂。
眺望半平山岩稜上也有不少的登山客。
山路稍微緩一點，準備登頂燦光寮山。
13:05燦光寮山
海拔標高739公尺，山頂有顆一等三角點基石，山頂無遮掩擁有360度視覺景觀。
眺望牡丹溪河谷，從右至左為十三層、牡丹及雙溪。
雙溪。
牡丹。
牡丹十三層。
茶壺山。
燦光寮山岩稜往草山戰備道半平山登山口方向下山。
稜線上眺望福隆海灘。
岩壁落差。
金毛杜鵑也過了花期。
左邊是半平山右邊草山。
基隆嶼、蕃仔澳象鼻岩。
一段拉繩陡下的石壁。亂石路不是很好攀爬！
第二段釘上一條鐵鍊輔助上下。
今天天氣相好來爬山的遊客相當多，附近的各山頭上真是萬頭鑽動、人影處處。
對面的山稜正是半平山、鋸齒稜、劍龍稜。
平緩稜線上的小空地幾棵小樹可提供遮涼。回望剛下來的山頭，滿山閃閃發亮的芒花。
半平山岩稜線上的遊客。
這段原始土石路陡下就接近登山口了。
騎著越野車來闖山！年輕真好，年少時我也有一部越野車(DT)，很遙遠的是了。
眺望濱海公路陰陽海附近漁村。
山路被越野車鏟出一條深深的輪溝。
登山口草山戰備道。
13:38登山路徑被越野車鏟成這樣，遇雨後一定泥濘不堪。
戰備道經過半平山登山口。
13:50回到燦光寮古道叉路口。
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