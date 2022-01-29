一天撿２顆小百岳！橫山連走松柏坑山　再加碼廟前坑登廟步道

與淑芬報名大熊旅遊, 小百岳松柏坑山縱走小百岳橫山, 參考行程資料, 橫山受天宮與清水岩是彰化兩座南北並稱的寺廟, 附近各有一座小百岳, 從松柏嶺受天宮到松柏坑山, 經七星陣地公園, 附近的豐柏廣場可以經由廟前坑森林步道連接傳統登廟步道形成Ｏ型走, 甚至可以連到坑內坑步道, 從清水岩到橫山, 走十八彎古道進入鹿鳴鳳梨園出137線2.0K, 再上橫山, 兩座寺廟之間, 由茶香步道, 田中森林公園登山步道, 長青自行車道連接, 腳程約5.5小時, 一次撿兩顆小百岳, 挺超值的民權7:10等車, 原以為認識的沒幾個, 沒想到竟然都熟, 幾乎是當時一日遊的班底, 哈哈, 相見歡! 天氣超棒的, 涼爽舒適, 晴空萬里, 雲朵壯觀搶戲, 是出遊的好天氣

9:30 首站來到了台中台灣道教總廟, 進去用了素齋, 每種都吃吃看, 還挺好吃的, 看來中餐可省了

11:00 到了南投永興社區

旁邊一處小廟整裝後

沿著公路旁走

彎進三湖步道的出口, 由此進

下坡路很好走

大家忙著用健行筆記的app在抓寶

過運財橋

往橫山步道, 進入保安林地

沿途有木牌標示

抄近路

12:00 隨便路邊休息用中餐, 先前素齋已吃半飽, 中餐懶的帶, 吃了分享的麵包, 還有自帶的餅乾橘子, 也是飽飽了, 坐的地方, 經好心路人提醒說經常會有落石, 趕緊換位

1:00出發

長青自行車道

小心來車, 過馬路走往對面

觀日步道登山口

經過茶園

來到橫山基點處, 標高422公尺具有1114號二等三角點及246號三等三角點, 台灣小百岳#49

來張團體照, 取自分享

橫山八卦山制高點勒石, 高度443公尺, 是彰化縣社頭鄉八卦山脈最高點

眺望彰化平原

橫山仙境露營區

來到觀日步道入口出發處, 繼續走回到永興社區遊纜車停車處, 完成O型

接著來到七星陣地公園

除了整片茶園外, 也種了不少的鳳梨

大家都很好奇這是甚麼花果? 感謝侯哥解答, 珍珠山馬茶

茶の魔手, 國家認證五星級製茶賞, 起源於臺灣台南市的連鎖飲料店品牌

獅子頭山

珍珠奶茶造型, 業者聰明的廣告造景, 不曉得好不好喝, 有機會來試看看

松柏坑山, 小百岳#051, 2-1067, 高度431公尺, 又名獅子頭山

完成兩座小百岳後, 繼續加碼走登廟步道

跟陳領隊來張合照, 好久不見, 有好行程記得跟我說喔!

往下的階梯沒完沒了....

不曉得為什麼叫摸乳巷?

廟前坑登廟步道

沿路有很光滑的石頭座椅

賞猿台, 可能是周一休假日, 猿猴沒上班, 沒看到半隻

卦山三鐵自行車路線

踢馬路

進入海豐社區

過平交道

來到二八水水公園, 老火車頭展示平台

火車彩繪圍牆

來到遊覽車停車處, 結束了整個行程, 回饋一下鄉里後回家囉!!! 上車後, 跟淑芬聊了半天, 才發現座位旁邊的窗戶玻璃都是裂痕, 怕危險, 趕緊換到後座去

睡到一半, 車行到垂坤放大家下去採購, 哈哈, 滿載而歸, 還好有帶了購物袋