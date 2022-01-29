快訊

將軍胃：黃曙光只愛老媽牛腱 高華柱辣椒配飯挺過921

一天撿２顆小百岳！橫山連走松柏坑山　再加碼廟前坑登廟步道

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

與淑芬報名大熊旅遊, 小百岳松柏坑山縱走小百岳橫山, 參考行程資料, 橫山受天宮與清水岩是彰化兩座南北並稱的寺廟, 附近各有一座小百岳, 從松柏嶺受天宮到松柏坑山, 經七星陣地公園, 附近的豐柏廣場可以經由廟前坑森林步道連接傳統登廟步道形成Ｏ型走, 甚至可以連到坑內坑步道, 從清水岩到橫山, 走十八彎古道進入鹿鳴鳳梨園出137線2.0K, 再上橫山, 兩座寺廟之間, 由茶香步道, 田中森林公園登山步道, 長青自行車道連接, 腳程約5.5小時, 一次撿兩顆小百岳, 挺超值的民權7:10等車, 原以為認識的沒幾個, 沒想到竟然都熟, 幾乎是當時一日遊的班底, 哈哈, 相見歡! 天氣超棒的, 涼爽舒適, 晴空萬里, 雲朵壯觀搶戲, 是出遊的好天氣

AVvXsEhRXL9-bLFB3g-LQSE4wXLz741nSjb-CB22KVIOyBpxlgyfsNzrCbJkBEJkOH4zqs59qCRF-BFTPwEJFxZPU11fnaOkTbVNag6ii-yi7hhqbRoPCsikJG9SzhNrkx72-y7A_f28HksAwQxuLNXwTebrKkjTIxBaUtVn54PSk1Y6vy-w2tKWqCq3Jg=w640-h480

9:30 首站來到了台中台灣道教總廟, 進去用了素齋, 每種都吃吃看, 還挺好吃的, 看來中餐可省了

AVvXsEiyIk9t3EXiizulec505ra_sRcD2Kfwc69WFSRTSzAs1xP4ybaljutAkPtGuKDgMX8lJUXjeSKyJNX589pwgbtebNvCMpw4HrVYEjwTBAp9smY8nEtM7BIF1lRURk1jy5dN3EYoJEH42sA-BwOhPwT8f1Ix6IhypIrHyCOhk4LnK_J-lwgF0E35Vw=w640-h480

11:00 到了南投永興社區

AVvXsEjh2PzMODcK4cPkINwb-kl21GedbECd7L5U-se4MVxpqDcMdKk21lMx5G3advfeWakWHdekljS1yaS_4oMgSwIM-iCcf9phW_AzaEO5GLHWgX6ugWtI_aNFnQehgEkww1tZm-PSQCSJlg4XFWQvO_eUYEt9030LpDt8KebrBZ6WbdUuKjT86aGDxQ=w640-h480

AVvXsEjVKxMblCi7IyJgfNptOl9MpfzmirLxU6CYei_WOZxRabw2psXLBcpuYasWCCDRjUlUGWJt4pqPzd--2KRxhHk4gLFDnUyf4h2jgYYFOW29ystkXDDDePwXDUAp8D-4oNHPgyD01pvG1ymAxxaqIndKSz3CqWXcei2uo9b6OkPSXZESZzVD-CXopg=w640-h480

旁邊一處小廟整裝後

AVvXsEjXjDeX1pHt1ytx3bU6BMvwKzFNJnjWwDliFLWYPVd-t5GbzXmJ0G_huqbDxWwPtYHImazGi7aBRsZGtbarqYVKWDIW0sIZr5bT2F1kMss0xVdS45c-EWEhFG66kV515fwTyXG5Bdr3N6PTnu9yziKbuNQ1bcdVri86t5dd1WsuyhT4ctqhIilCSw=w640-h480

沿著公路旁走

AVvXsEj5jXBkbwrWv77VD4CcMxfYVocYKieVUtz9aeZ9PDhxbJ_RdUVVJ1g0Lf2EfXIlnAXamdFUJToToJiIYhlp6P_570y-AUdgDZNgAB6XTu0GtmyPSc9WjPIejZ8TS5p3ceWxhE7xMHU7RbSaI-3TNA5DcEXRyHcGrXnK-x4YgxZ00Bz-m1la2_i-Iw=w640-h480

彎進三湖步道的出口, 由此進

AVvXsEg9XOnKDNQdvLHfcHObNOoH0KnrbMLx_YSWyNoyqtA3gF_31R6C6ziEIpAAQ0Q0ajy9ob_jF63njRR3hRp_pGCcOELIGHBpd1Olxjt7-lKLERNqaY4wyVV4ZYg9Hwfvp0iu5_tjRCPhJzDHRidPfXMUzUgElIw3Uwf9w--LfVTF2hp6Fn4oFlPmbA=w640-h480

下坡路很好走

AVvXsEgKUSc4DS746OgOf5iYmcS2hevQEYjYr6de3B08n1x-1XCidzT_Zk6_iEgSu749IcsxgXehA4zJGd9Rslx0ofEmnNwh0M54zbTgbKnvfpCCT6cemHtxaRU__VVo-GJoDpr6A0N0eYhzb-vJSql7jBm-K2D-YmYuEZd7ExNPz6pWMChZa7w-vWljuA=w640-h480

AVvXsEj1bXvtIaG4svh6o095TZjtOy7HABXs-1lfORu0y5uOqnNPSYuDERH1ojLZwRSEp1oB4xaXNibU_o-W8v-V15KtrQEC4rNJ9ZBGY6fFGUJL0ETw-4K5GpnLmTF8nCH_uRWTesvYyIMXpb6A8MFPnJM2tGwUWVN87LrSfDwVQMZVAv91pRV1RBprAA=w640-h480

大家忙著用健行筆記的app在抓寶

AVvXsEgFXU4hRCY4Hc520XKnxxlAF9mePEDADDuYQpS96lpZbMkTagW8f6fQGfBQg5n7yvuZA2I_IROKQErJufQk2prKRNoBQSLSpTX9b-SfnNbZ11zzzUswuX1hWdUBwQubLuMmEmcRQsaYTHJXMC_dEXab2YhzjgWkYEavBt9JblPXiqxkXYOTmuxGjQ=w640-h480

AVvXsEjelX2qApVoTJW2G_zJaGLKWvrUHdR24_OPcW862Jr0KbvTzzlUgsWhuTSar-hmnuGhvw4bJ3j8DJQkfNZhxYGi0jTMRMwFOrL1oein7M_chSH6pMNG7SgfON7YA8XNgKUpWJZlS0_b33KtlLb7nzKSirXjFxZeBUpNSaM5a7uP2Nz_tPHNo_KSRg=w640-h480

過運財橋

AVvXsEjBMfSpAOvIht6WNeWi5Ds8aP3vaUfbg6Y1sIV8dKItr_7g5bGhU6QjuJpSAa-BQho3ocaOeH7FI1frxtKrChdfLI2gGsFmjUOS0DDnWjjMSWnaMjdzHaU2E2hPkystJ6srKAO2_2aV-_MQpCcdD9Vb6FhlsEOjCG5KkYI_J-1hbr_Poc7A_t4_bQ=w640-h480

往橫山步道, 進入保安林地

AVvXsEiiJP7yY5c-ULP5TMF6T9KWuexJkIVQwh95Q6IeQfs80wuLNMM5w3NWjMZmJy-MWIeVpgQ3BMwjaV_1eM8XDkOj1di37I_sUsVIZmPwzj0nhYAmrSqB7PKC_dgrKy3n-LbtIij6GJNfzWB2x22jZ6L7RJ_FD2rXh1eVb8HVSVZieKyjluOnAk9Txg=w640-h480

AVvXsEjlMPEAIQzFWIz5gETyaR_jxiMsvpH_LbA8qdXZCwbZBZtJc59tVcdSnGGSdVmXe76YdRzvpN-qBVvO6CdVDgH_-Bxq4Ek9w0-cBtxNCI79Tn6ETt_2XSue8H7nj7PemL2gq7ph7iXXOpy6EoQG31EzsHAI1AXccJimLex7nrO8dTwXi9202OhPJg=w640-h480

AVvXsEgdInVXlGmho50FARC8xgbMvPZpjTbVKqOqUWhF6w8p064LoDKysAy_5UYU5asF8E1P5l8PzcyOiI7SYXxOHEQqylDx8nTbifMX4xBAtd7DOX_VObN_kO-gUhuVSF0JzwdNNroJy_2BHZLnhB0eIaKYirI0QRtYIVSDEB8nIy6uSAKpohrmjhTQWw=w640-h480

沿途有木牌標示

AVvXsEgLNCHjHAxDbRW78rqpq8i8Ef8XVPdfXyIXTdtY6Ol7iF_BF1dEDJBZRXdtxNoa1xssgm8qaJ9DIT03EF8VOsrZn412rNJaQRcl9EAYTSvnoWDXwiUrAg53JcI9I8SAHzO7qph6dvDA86g5O6DiK0Z8cwFvmmq4WqeB2mWcAeFAurABxQypO23YRw=w480-h640

AVvXsEhKuT1lhB8QHMqAhM5XjtnF1BZfKbe7OsseO9BDRA30xHoNGD5aqUMrSMsJD0EKKIDp2t6lSVtdJkBR79jJXuh0hBRtioiHgH-rT7BMSAz_OXyPgHklDNBE1Nq9qWvFfWiomEZ5EO8yrCm7L7ueUlgU_8Sd4VTL3Ht8Ms0YfkpPeRwnAO2pZN_xcg=w640-h480

抄近路

AVvXsEggNrNx8Y8MFcVfWT3wYxx1flYaq5JEIDI5uT-lTwIkehgdC8rtgWoJdgbp2rSRV7B02s3b-1qXcNDqPid3FKzrHbQauX3twPEH2tv8U7EBAsc0om1u5MsTzLJwiBVET8YKy8hw1nF8Zqe9j41ysIT_pSJLOlv5DdTj1PpHki4Y6UfOZVlOpUtuDg=w640-h480

AVvXsEihSzHlkPPmQGIwSv_wBaQpXfO3ymq4YPez8mnl1ymB_mqO3vVxpUzuprODBtQZjba4icRbUAZ4F-baASnB-AdwNhU50cmadWEoHtt993zs5h6JqYnHNFg0nrp7NqYCLRUn9BLa8JxGuNKzVRRCziMA7ITc0gY4WHcaVMW2vBoYj40aK1r_VJg5Ew=w640-h480

12:00 隨便路邊休息用中餐, 先前素齋已吃半飽, 中餐懶的帶, 吃了分享的麵包, 還有自帶的餅乾橘子, 也是飽飽了, 坐的地方, 經好心路人提醒說經常會有落石, 趕緊換位

AVvXsEiDLufO2H8K3yEMMAlTGP5AErWOTDuEVebG75qoTZyyH9KPvrVcSsr00CZGUMcFaxM8WpmvTUfV6nEX9-limq65BEForD75BGg2bZaP3CrKz4W98C-ojNWst2QxzGVlGyjtlcb9Q8BBb40T-FTSycw0ZSthyN5h7mcUdMmQCM0tS6df8fPH46IIxA=w640-h480

1:00出發

AVvXsEjo_LvmccwgiBSQ4RVn5GMJ3JfVX3gL9ws03mlyN57GlIzGvAO__9MdJANZPOwE_arJRrhABz3vzcnm7o5vsCCMRvw261nCJfSA3_F7w_dmjtyn1K1TF41qvKKZgjz1Tz2FkOwDnPjeA9gaYQgW6_9tvpXTKuEU7c8jbOwEbgFE26UoywRh6uvasw=w640-h480

AVvXsEh4rIXBZ3TkM1OwRJ0PC91IMiNgxgvbnp4zD3eDY5CPVSBsita3z35ox44Wtcn6eZWDhw_2LLWoA81mpq-fzmtc1r_rqPkVhDE5hSkHueF5DmwmWeciRiF3Q3JcCOep1_0qT64iUx_zTCcYXqXFRjcLvc96o6XViTZhO1wixHkZuH0yGuMMO7S1zg=w640-h480

AVvXsEhfq53tanq72k583AlVW71KTgxOm_gwawmSGru955VGLJvrNU0NKHvPxbOWjeamGgTWgohCDk0-F3ocG5JaNwPtDUt4riXzFxKScsB1OaIz5gdSvIzxC0Geoxx5lrUzxZWpjk1AXCq16M920vSiWB03oWe26iAr0zk71UEKJqg3WDZHJsPyULi32A=w480-h640

AVvXsEgw4B_5Kg5t3xcPay-AwfIlWdniDVATJNMxO3Ny8X0OyNyPqLhC1mEzGknHwuRcu9PH6Dd8GLZiKU3_8QW4wK7cs5j-MQDNAAwwjTMilV3miEHaoKbwE6mxlgEhGxrLKYf5gG40ioh0Owe2YSIF4TLxqhsQUjdLq0hB974kVOl7MkL1iRcyQ3E0tQ=w640-h480

AVvXsEivS2TQwndE6gNuFCKZUUAJY_mPnoXSauK4c-D3D90WcYWwRF1H2JHVNRP0L3B32c1UnCrFzqmtpfYADUDaL-m_6mJLqQ4OPavYNhSHtCllQefkxoEDl5y6vojACk2-m5X9uGm9RT9mgM1hPkhjhViKloNWcyD1a5a-LEIKuBcnGvIv1KpSqUNS-Q=w640-h480

AVvXsEivjoD-uCufWRnLX7QOJpQs3twlebwXKIIP_Gd9G21eV5pI4uZn2k67G0o645UmRHMrdqpuvjUmfOjiaH31rbcs6MWTt59PYNGv0fhAzQZ6Dr2Lr3A7hGFAJFx87JcA28ng1rkO74bn5-2JxIXSFtJo-s_KzIcPk5DvvVGyufohb7va1r5hAbz2MA=w640-h480

長青自行車道

AVvXsEhMw9y6d6tf8R5xHVfM8N0c32COZ-YHZ_Au7Yatx8l3TW5sAGpPxt-D1C0u0Jg1M53QqsMZv7PQQ94fS4cbUdorduKuTH0OW2UjU_IKwGzEFJw0MuOnsb3higbOaat8yfPjcpXNuMR4S0dqyBmiqblJ8vDV6osQgORj8rHSGKt48PEADYDvRwd_kA=w640-h480

小心來車, 過馬路走往對面

AVvXsEi9HifT3eRSe0BrpjHRg4gcGqvzrewRrO_3dy4LDdoRV1IhsAtcKjy5RdlTyr5JUsW7fsgFFNvpdM2IR_r-ZoWznI9U5oXWSdF_JLkQZhAzet5BgYhI_i0nSYXFIuf5NWNgplmax_2k4KR-O8gGcPUY6EQFZ08ANPvbh01TXNizv0HksWE8h9nWpQ=w640-h480

觀日步道登山口

AVvXsEjzT8wyoXEkxwTWYO4diix5LEzfaTcpYqWhvHaL8AjVV_nZ28E7E_IK1jwHkEUmKRXZWE2wp7dzKYkHJW1RjllcGfQt6RQSz_SXqelNDjONw0OcLca7km09LSyLJhbiH972DejYs7fIT7QEmeFICRSQB-FnVrtDHIaMBWjHdD3DtO8sR4mqvH8tHw=w640-h480

AVvXsEiYgp1N_BOWrlYzlcxIxMGLVwWy58w3xccDbgbS_jTrvCMAEflNfqhuA4W5uBopAkFrNT-Zf2qq2OZJ-aldACICWJMXEAxXDfzXTFSfiJBFZDoXGS9YC8Ft6WwrTVp2S5gPYk9XqWt3qHBWtttQjV1HXZkSn86ByL05cM99rhJBw1kcNnmuzEikHQ=w640-h480

AVvXsEjTmkARYYwj2oOPbvCAIcdeC48Tp3CCJlpd0tVmFTsWnHrA9IU5Lm5AYd-0M2p5Rq1g0YdVz7wY3kyCRg0tZv3pzy1hXeuN6eJ3R1f3ymqbtdXQYv8nbeJY4JZ2mTcUGg7DpZ7guK_FPaDqkSMNHB8XudE3mOnt68ie2X6HuLrURzukMqJuzV6sUg=w640-h480

經過茶園

AVvXsEgvJzPHxpI2kSadyxy4GEBFSbW6H7vrQJDuYFrgXVfpTBor1DpDv-IR27wQAEYlbwlony8IAbDYcHe-u0VHKDWhqxgxg7wYpwzFKScSt6rUI17UacO8SCqRtgr-w2AtC4dDgOsruwDRVcANZ-thflqOgUZclCTxZgX6z-WQ9PlwcfZRZhifMBDfiQ=w640-h480

AVvXsEieNANOSihaRcc1GkWzixgM1FYy2ttPM_2mU9IdL9kUf1rrYahc3PJivl-8BE3gIRylvFQD96VFh9YCsvIU2DwjMjdY64ltrrS16MQ28SKwjdSW9jR_ik9qfJ5VWotmZM1Y2C_xV498HL5NqPXNyUCDCP_D32JAHdUKv7Hvai0hhsrIR9lZQVVtVg=w640-h480

AVvXsEh_GOmLjBprETx2sdDJ63--2jUgP7Dpc5hm82JXxXoULW9LLLEkmM1FO4RZ-GIxdWMqxvG3k-UMsWZxsA0ZRMKeDYGo5RkLpGT8smkif3k9H79uU9Anyo4PvZzMVkYV_Us2N_saa-IvTp_GuvU81E8I7wk__bhiDtT_r_09n5yfeaQ7w6zui4zCBw=w640-h480

來到橫山基點處, 標高422公尺具有1114號二等三角點及246號三等三角點, 台灣小百岳#49

AVvXsEjetx5PLmGoB6dRu3CckTPrRX_o2Qy8MULebxwGMtvmh_JW6QDPZZ47Lh14Co_U-hwMpjxZUcNYD1FtInhE8UCUDt0Wf4Z-BY9Wrj8A4OqMq0AtXRJ65aHasAW7xZ_bA3e4pwkcx0J01M-mxhzAjv3IyjMsvy8joqeOI6gbSYj4q5sdxX8NbKpX6A=w480-h640來張團體照, 取自分享

AVvXsEhyi1nGZ_H_q41mwhU_j48Vqv1TaXnIKM9SZwpS2I5Gc9vVqrdEl7P1OeYwtlXx7tLLCyriX-ZUpW2cdDsHPcdRNap5X18Vxs9qg0DERAdmHUAuRtRO1uK4IjIZ3Qk6a8Bc-d6B5sI0Ogfww9LaGH4AF9k5zOmbHEA0O67-GfdN3hlZA5xB5TbMyQ=w640-h480

AVvXsEhxl6a0HrMLOQxSTyEyWFZmHRcmU75WPIrIOOlC2y49pfi_xCU4tQfPD3-ZZ7v3EFNtzccQS1h7gqiORN2omYgdB_ZrOFUa84yMguNgoaQnu6EOLOS7DBal8TK7UVa-SBevsyx92OeUHBtTF0YWFmt0JTeDhYk49xCvVi9xa6ki0ZckyZ6K5Bxkuw=w640-h480

AVvXsEhKmcg1AG97J4gI7sOqpqGEKpusK-4Ls4yHokr7rGTqs4oMCPVypDEQxyDzji7Na8u-SSAU5gD3uvYPBWDQpbrRv51JY299arcpqgqtodP2qFZLNLtcsPse_baChh0bT8ye6cBXQu5dKSnPAwQO31ubz36gCs_y26ch-c2Q1fpDh6B5z_GMH6IWzg=w480-h640

AVvXsEhbkVBaAGEJcFDCnmn77X-9Ix_Bp9rTPcnHH-JhaGXMne0hnm-uqFmi5rLXMprFFhZzFtxvu431xddr5S6qxKNf0f3YNT-LnQExeOnC6S8Tt0onfOIJBB3n9VgAwzVAE3SVFSehtbYk8v_yVQbfoZljec9znWpCaMMkS83wzm2LVaeRDGtzFWxPDQ=w640-h480AVvXsEilytkqBrzLKU4h7cwQ_RVOyK6QoBf7RQ8V2uREifOi_q7__cy5Pd8hONz5olp5XrRsgtKWRGgMQB4wVpj5MIII8l1YfZL3yo9Oh_jXBHhoY7-dubPtgg4ngNQJEWB9OzEOe8c6lUk9G3SFjrERmlxxEBFkHM4FBffMtUsKPAzFDdexFhjP8xhAIA=w640-h480

AVvXsEjdlCv2KWLkKmQ69nGTKnaikkcqiGmk-wREe6JdiPv7_3-AufjIZPXTlWFokPU10JeLxt4w_sDyjLDwVVtMxhAzrkEbsjLazU1JW9v4y_oVTunhCi1w0EsLCm5ErlcbCrl07NOCAg1KKnv4piOJRYelr8WgUHZurJaZ_S7j2fa3TOu_YpOwKBO_5g=w640-h480

橫山八卦山制高點勒石, 高度443公尺, 是彰化縣社頭鄉八卦山脈最高點

de4e8e96496ac57c3b0667baea0bf745.jpg

眺望彰化平原

AVvXsEi2W_pgbus1Jqa7umMgDrSBlMcr_y_JWoTFDHNDsJ0Yu0087oy3WgqPJo3bMjXolyaRFNUYUyeYPUsBEG5kbZpspfXc5I6lJ1tvoNva46yRGH-TYd0P_OqMVTuye4SQ52R1hvxGtGhC5cm4IC5bkau96fgAmP9XL7Ab_p1iXpcyqZ3rZG36-oHC_A=w640-h480

橫山仙境露營區

AVvXsEipZvh3SnCs3FV-O5W3nLd0r0A4lCX_LszQQmjOzGD7eX53SerDGgLD7HBxLQ9-RWpANSHCTTJ_k7LSMbsAYug5uLEohIGKvURM39pMNaN8kkRj_8Knjo6ghlksYsdodm_WuYujj2PF6XJ40-EoAFWpXd6fnrabaeY2U3sLhMGRTyGq7s-hRd5n7A=w640-h480

AVvXsEjmCVUi3bikPArQhG1V5KwDCRfHcecJnV_6JmruA2b3Ocug6NTGb9xlUY2sMxmcsOQca_fixjpfyfxcZ_3bVyippskYJDThelbD_XyG8BmOMjZNUVAfc5ZIzcIn81fM5DOzzaA6LjQgb81Sg3mR36P_Sy5iOdkA_LdSrnZF2psKGpwWN29MPN5nwA=w640-h480

AVvXsEhiW4IoejZ3GPQ-0YK21NzUtAvIkThUv_hFiHxwro2Uh8AD0jQ9h0-7USVxXcRUlRPkN0oUuI5yVeewx7W5lOC6rBsi9SDuuTigmatXqkMJgyLCZAD-AsUY8oH11kekNmrJC0EhsJRFB4hrmL0Fxsz9_ojcQc6Qt4gXuquAcitaPFwkiRMiINX_kA=w640-h480

來到觀日步道入口出發處, 繼續走回到永興社區遊纜車停車處, 完成O型

AVvXsEiLbbN47nA7TXzgVOdX1MFkSrBGkw6sycDuT5_NvOjLCGvVP0XXEu1INvYRLLWver6NESNZlaxjYMgwpWaK0Bh_fDAjswU18OLbDPPtivdEnUgDWmnFlOVsHQrbXylk1q1RyqsyhjM5YQ_V2ITN1Fpfu311F8LN-7NOPCjTjvOA2gHEn7bricPbBg=w480-h640

AVvXsEildaI7g-d_5_huDtztTPhO9gZ5R-47sXjFMNs3nhNs8pPiYA1UpHJaYLQgsGMDrtDKHB9feffDMQdoGq2hcdvt3fWm0PRZJDPgQrFuZyGnLVoeUMEK2QBK0eC4LRckzSWJotc_b5ZznQgwXpVntgC6sGhmJhVt2EHcBUvqEnKGmc1iUTV-R2VB5w=w480-h640

AVvXsEi0R9zReEJ1c8A6dDP4erv8SlYGg8rTFgb3x7RHRykmujf88d9sua0JUJfR3CDddLvuOHrx0-L_mWqXPX6dt4pfte67PgTiuJtanWayyQytHSQCL4LLRk5R_vulUifjdkSZWbfgLGPjjwBDk_1LRtiSktFx_p1Fb9fonCvMcPHrsppHrLilZxCd6Q=w640-h480接著來到七星陣地公園AVvXsEi7Zn_XGmsd-Y5K4SM1l5j5Xs3ppFpc9BUwaeUGeiYTaoJfRyqyaXx-zm2P6RyWxX1l-Bax6dNX6Gq9u1VXn5ksb9TN5n0r9ipT-w-Bk4Saj8Xpf41_sROjqWeDcfhBNywOBCUDRW5KC56nZ2CV3ohh-9-BrG_RgvdykL-aiE839lqEeYsKQ3wOhQ=w640-h480AVvXsEj438rPwPkVWJgO4DZJ5vbz_eexoAvaQpv1aVHNT5QDuKvVNbApw6Nccw5mYKlG4RjEpxNjlfJfSh7GbDmwnNN-0vCu11PV19XCIOinY1yka6fddIj_1TQw2vaMIYHoHGGHUbKKy1sFc117Zp0h-q2QUbS5sq08wJLj0cXycGr5DINUhc20eBbRsA=w480-h640AVvXsEixt-7gjFfdzY-zjbGDH_W5z_YJffINEHC4avqjn5brbBMyAsgmglRUKacmwRJKteObuuCgRvP54gRYQMS343AFsGv2rGXbThBOBe3wbuOP0e2i_LdQ7zZipH_auo1kdVoUedrPb-uckc_dzFKE8ROiUQp_VjIsvEZgYmQ_6ZBtq1gl273oB1_B-w=w640-h480

除了整片茶園外, 也種了不少的鳳梨

AVvXsEj6FOh4Ms0QuAh1fXA_zeLzKQs1mg5XI06bbqVAHLw3FJVxi5hW__b7RBQ00H78HEJbLxFM_mjXZS-CVQr9mcPHXpR1x0NEbaEFETj8MhWo0nGqmfqNBDDU5e7nNf1dcIvwKysuK9X049y_jRhQkLIiYqHPgt_hwJvXIs7aAiAuN2sj5x43RrmbDg=w640-h480AVvXsEgeetKWFGlkeoMehDeJCtCkrjzcvAlteSNDMqtEx05ucnTEUJcb69OmbEWNFxDsomqhPoCyY7jKdFOnzsbbJ9SeM9nnJA3SFp8e1dpdhQmWd1l3lz4fM86spgGJksqPmGIRsfIkxBi0c1IJkFzQSU2y9u4rhtEW0ppRnXqhb2xRTm4Ym5WHHVEg9g=w640-h480

大家都很好奇這是甚麼花果? 感謝侯哥解答, 珍珠山馬茶AVvXsEi2U6BPqqd4K1u98KZyLfs3ED6skdp92Tkyc0ugx9vtkqb903xiXG6681SOpS12lUY09Rz3Mv91of9YQvEfy54jPeaikyngSBUW8p3MhiAkgYR9iMBnL9XnjmlldIpcWelwJkrql7b3g6T0hnMGouYJr99r_71RcQEGhr3HvZaV90tHvEIrHNEwIw=w640-h480AVvXsEiKhexhUTXb96bDXQGLaveQ-ZcGN8h4WrMcGE7t-FVnH3Veia-_Nv5srGxIlfbVweo8fDiMAyMx0R3fqGz8s08xkSZxJANGq8UfC526kv0cYI9MSmzzism-lvBfziyUCbkm4mKs41K4to-f4vWRMHyVEQ72QfdAcGT9UgVmnA-UQN0U7f5dGSPO4Q=w640-h480AVvXsEiOcqh8PIiKTKZPanoQFtBvtjfdnmLKvQNGqVOJ-ht5I4OW7o7mCx1aJu0hAjgENVYwvFVSWa6WMBwcRc2VsRbtDsikfM2qq6yjtIt6Zs14zQM9nJYftInofcK5elUIt9q64GFYBw0pYHES3vhXw-TSpLdjxTngTsDaFVAPHs4ZYPycPBqs_b3ELg=w640-h480AVvXsEi8nBRpERDOvCoPHnHGtA0rN2adgO0n_RKEpJgf-qwWX9QYQm0pS0-g2CKYfWnhq-c_9BTnh1DO0jfIPfbm0OpnbDQ75IafGWYUf5cF886OigC6ihQziK-eE78PxQcxLR-s2Vldc3lBr6jz7VV8NnAFEvc9lhH3z5TKJgy3vkOSZCVn4I85zcBUYw=w480-h640AVvXsEhiHa0oI55t8PE_5xaCIhoIM_nyfuCzEo0HDSkUcynJ31Lmsg1AJ3H_lcwm2zLX1ZUMtYLAo2VvG5X5oxG5LpEivsxS-jiplVxBmnycTRwx6r2jbrhETt_M1fVPOPYVja2PRERvbZvPAt9gHOWAE83xNs7Fe4giDuRKwXuptfyPNn_oHibKbmY9dw=w480-h640AVvXsEgGNWbPluVB4LQo2CxcoEtVmKMwwvG68Ettjcdkac8g-9fUBG9S5EhYyblnAfybMUbh5vIacl9JcWITCByk46ih86devBBknIabmpy56oRV0Af8lhHKFGuz_2XgDe4MRBMEAiCSlnpv5Ko88zTDmCD6lTRlKgivrsc81BDSxORZu5iAvABoWL0JDg=w640-h480AVvXsEiU85ah_115US5ilPEeblUcxMIDCSq-KWXQWDh_SobFaGXld-BskAw0jTN9U442lDxdCJP03clBK0yZuzD1TvU060ViNrNl7KFstMueQOZ1vFf1eXiGoV8mc94xmWbf1rotOJuyx8p20aKHD9oEKJxdv-3wz4lbaxsVLt_J7ZyQuHRkP-7Dt7cpjw=w640-h480

茶の魔手, 國家認證五星級製茶賞, 起源於臺灣台南市的連鎖飲料店品牌AVvXsEgCM7ab_Ok_iP6HgF7mKzjkppBjHVKHGHR-WXBHIGzAkreK5vjUrg21aH01y_E669bzuOtMS0WdiSJZLkF5WvTqgTlU2B8BaUKEIEiXYE1itG0snOGuc2uFHOwegpUymo0jaL29czftm62Ii7XI4rJaxvKgVO0Y7S-VM6YGK2aHltMIJo4CNmGIqw=w640-h480

獅子頭山

AVvXsEjavYn0m_aHC_QfkaQQCgLQRlsI5eenEnwbf2UG0wBdR4JUKieRIAOTs6GQsCmHfagM1fLjGRNhzhQxSKOOGUu-lSHMH5oXhHK0l4HhSU_X2jgHNxZF1M32gR45DuaqdMeh8GpHb7KD2OEod6wYVWCNcwtO1POBQtr0B3RWdFolKwlGPRzilb8ZEQ=w640-h480

珍珠奶茶造型, 業者聰明的廣告造景, 不曉得好不好喝, 有機會來試看看

AVvXsEimyM0JjClIBEO16grzPQLnNkjbQWCJJULkAErC6hiQntwCS3lYpVKVsyw_qAmKiO6uLoTjcmRI0Oo31d_6dJk-IcHUU8rmCKBqf5qOMHXj3bES7tpu30o-UlliMOd4vZHZcQsUQgMy8Ga1Uytcd2C2dWlxK9ecmqgSPqwbfIepj2drTXbffqZFqg=w480-h640

松柏坑山, 小百岳#051, 2-1067, 高度431公尺, 又名獅子頭山

AVvXsEiQewsdirmBSAENJSVqqSrRcuv8Bs1k6vhOYsJpdXCYiyPA3T3-hiP4g9nWXNyksQxetM4zKxBCqm1eXhnbdTnw0LIrQ6iJLu1Q21x2MYIB0kJ08KJ_xT2NLCttOymTN4E_VttQ6ipx97Lc60H5YX70E51HcATUskp7rDTpxfjb4unZDwM1wrPpnQ=w480-h640AVvXsEj71H0z1deKrlqsK8Z0aQPmMD8afXcmA80kpaUjGFYdr5jAQ9Hrsvr1MWHdD4tTwT6Ue6bo2rKIGSfdbbktuuK-RoRXgVw3hU7chZ9PtnL5Kqey-WwwKoC-DcYeW3NfK4e6ijpiqZOdxq2jfaDCBUe7x6vGVN2mPB_ty3dSyX6s-JeSwYyR1bW3Gg=w640-h480

AVvXsEitkeL1-1Uh9T4cTgYtQSgMc5rDhInhRHwTuLwVVUprZjGuQzNAbGRBkOXsnfcMOl8Kqyn4RMRkgDHRTliSf2fYE5MlWWIzYIwlywH4YzNo1vyq4f-ak_x79Rvvaapy-EcPt1Pd0fTLXC9vuvteCzbQWBUBIbcTWGUbz0aQZqZfJ1xO8Z50YkUp7A=w480-h640AVvXsEhI7o0CCfZRpQIEg5WBryS8YG8b9OuHCFnH6XWKoSu5vKXLyWqwb-1EJTaxE_11Ekxjx-c4Lz6LGf6iORFh67pNQFK-_dm99zly7SPT1SW_T0EPktorfkjd3smxAp4jEmSpuo3JXZamWBzeQnZMXhXhBYVjAGSTC8AWWsY8dYXJpIfTJaU-OXQCvQ=w640-h480

AVvXsEiM1R0sCm4PeCrZ3bXBX6OyX1t1AsfXKRcq_hkZrr-ySnulAHx8ABKLw7EHdbMPV2ZqgAZVqtmU1wvXoUh1r4b9UmzJIBQwoZgFAiHbXAJIPqJx8vdd2dwmb4W0na4hr_Gjl2GCm_AruGUM3Vm9qfstAwDWDdvSo1fgMjFlMcviG0eMrgKUyCL0fw=w640-h480

AVvXsEhvdhdBcq_whDjEi3_58FhMtLfyuwF5x4MYPKto8WemP2krywmGjdxvAWwfgScswV1F8wMRJ6-gu7hCNhRrXouJiq6DZ1ECP_srPzI-1n0bpwyevX0cUZhJ48Ns1o6LnDiPQInJUx20uACwhjKdYnqfJ8v3ceggbBwsGk9KkN3YJn8zv1tibT90fw=w640-h480

AVvXsEi4SV1Z7E3o-aaNx82N__Wntqmo1uF9PBCJDcTNJ8lEWMY9p1AQg7UpGQgrfbRmoEhO1AC9TbjO8ecDH-3R2KnI2iM7nk0PbKHhSIBgqYmLUFXgfcdCtzvgY_X0g_RsBp9UC44-Wk1GJwBOHLh7dFVFkf8ZV5UXhYAyo1XieG1s9Dymgu91CPmoEA=w640-h480

AVvXsEh5XueiJvX8Ow_6iOr8jwegd4sBC6fB96Hl1rj90KJ5SQrbHb415fWOC6wuAYesO6oo-lms0yrZS6MffslkCKBmna5NkX1C3KhDFxZCwa3L09ndsvXUYUWdZt8Y2AueVCHxWyhHVFcmdasqosPNX9oeT9XJhX0DKee2_wBxtqdarL9f2Vgzrj9W1A=w640-h480

AVvXsEhDK3BrJVqSGlPbfIDeW8co9kMGUv4M92M-31EYGL1p8ZYMJHOkxW61fu7iehCQMt_tfTr-X2bhD7Vsg5Y-9uDPte0TLe5ae60OcKj3tE2SZWJdW2eCOTTP_QPpukiIvzH0813vwxlaAWrrO1BslODUesDgkZiU0HBNyNYLIy-3Kgu6HJj5UtR8uQ=w640-h480

完成兩座小百岳後, 繼續加碼走登廟步道

AVvXsEjXsfQ4Y_7MBAS4ScmnsrqaK6tMswAzU7lAgg4LiQx4izQJ6ZUyGy9JnY0-hD9g_3hwo825fT2ZWz_1-VJen5kDpWXi72306Qj9NcpRA4kKjzMUyQci5npkwF2oeQ4_PTYbXzERct8NvPoqvEQBO8rG2U3a30vh2HuM17IqdKIEZrXKqhEsOEg4Ug=w640-h480

跟陳領隊來張合照, 好久不見, 有好行程記得跟我說喔!AVvXsEg8LPEApGSw7ihYw_GMabXs_Ncez8fzti17ICeD6CgTGaGchj-Xv-VxV0daCxEaS5AEBWEjN20S0_sVNoJZFxtWqczCu8APwL-_vw3z3WTzpBC-GhVoS5M3G3tUvH16x1_wYON0e0czMw88FWpuTmbMXYjGwyxJu_tUEm9J_MgfaICe4JGuHZ14Ow=w480-h640AVvXsEgW5KOfoOVLQlVDEnrxg333tF_FMs8siHTDl2iu1BFCYL_Nnp-OC46VGcuWbAcUZx_YhXO_P5xmcQkPGGmWClmbne7PCkvuuB_PjfGemcdoLaG3M-qCsH5w3Q5GM2nIpAFTn2bTprkZRHKlfwSGzWkiPG-n4DNhiWo_bY1vJqENqIJ0vVRYRtxIPA=w480-h640

往下的階梯沒完沒了....

AVvXsEgzXselNdz63RLtzRTB7QiUql78GXV1mHEQsKNNlbLY75v_5U1DlMR8tCQ1iIiMgUWuh1Ntg6MAXg5-itrmisPivnVwQP2j4MeQDl5MV69ON6IKDcAXxmD1Hv4Kt89bJhG9koMsiQBxNfGasL8zQ8jQTpvm94Swj6jtSlIm24S98htpmz-y-2EAZw=w640-h480

不曉得為什麼叫摸乳巷?

AVvXsEi-CXF4XOwx7RRo5-JJBvdrdPISvRioZhVKBX080C35Ge1OFRfQYA-ouquI4Ud9ht-PeBiPKxMbp1fXiaQFxlNIEiZILp34NtckgyhKWh1DOIRmrR_6HmvJzmMpcGHOmXGDAoZK1wxsq0JchUIJoAmx8JWR6WGdtkZ0YqYhOrx08kvveoETE7JGmg=w480-h640

廟前坑登廟步道

AVvXsEiqRT_opmHhiJMzEvuWDQZi0GWK1Ew9q3jWbAP6jl1dC2LzHiLRU-WO2Hj7X-Dktn-8jSpLv86WcltcCFIukw_-eV98pXjdPIIbsXL38AYHnN5E9Z7qC9KNhCycrZZnx0TVpHrmWH2h7soGlk64ZwmI1byHo18sw2RG_ocXj_Fmm450T91CO3fQCQ=w640-h480

沿路有很光滑的石頭座椅

AVvXsEj2DAWttoZQ7Y-DNZXqlvNZekBjfB-jydKqqSycjIQPaFimXsiUNwuJcX4BsLXBcQW4wrqiRXLLB7iu9jvJfwsFkb8zKezSwoqwsdt-MYxY_Q6VRI6fwKTtSDBzsCHwF655YvOBte4RdL8MuQyDnwvWZFS3hVMf86gdybaTsFKrjA-XLkXiH4Z3nA=w480-h640

賞猿台, 可能是周一休假日, 猿猴沒上班, 沒看到半隻

AVvXsEjZaQthec8rd9aM8_jHUA3sk29fEYNRp-uRcX5FNOvLdX2bgtosROXXXkvU__8fSXh14LeSqdesiPJ27h9RuaZoz2Y58-0Nb8L7x8xsU1QXito2zkAmsT7tq0TsD198uGc_6qSWcKDSBYgizUqc2k7vIVILkSvfYrrbWLNQH0hTuiCTZrgNi4d-mw=w480-h640AVvXsEghsnoJCCKXabKOsOUW3aIaXGJ8n-CGIJla_yj7slq7YxzYkwx6E9IY8ke8b5IZwiQ-nkp_Un_cQbchflMsYgNFBGy0C1PvaZt7L4nYUlCdTc0y5EKS26vyqpm0sG0s7-bjpw1rhXDHdtB7LDWYvsgfwm9WyRd6zO7H6s2aId2S0pM60GCywBJ_9A=w640-h480

AVvXsEhrofNXUg7DrKGAMydmftIrAhTIfJPqvXydgjUynXR1KhszwfOVTulCkBd9MyazmYHB2SW7DIbOv8bCShXbZekx88UjztFu0KvSva1iO22muBa-EyFT5UGXKmZNL6nwVxP8O5wMjxIQuqrspMvtnM1rnzNTC3yB7YJ4RwIjMj4Smd2aDLFPKkRapQ=w640-h480

AVvXsEgoTCwfZ429HiTGhGMsUkOPK6kBDio04gD3Ayu8K8_H6ejALWEyaOoNf8eyvVUHZVoofiEwqte9WGbgYwoOitkOy-lUWt8SkNvghqUypW3Gk9s2SQiYeEznjfGILCg5Mo6IgIbgi7_synzq5Z3Erwraxaxq0obZ9jgvGh78qQpfIbpFTgPTTF67Aw=w640-h480

AVvXsEiQd-y5u7-qh7MSfFyEFHwPfEpo6aimuyGaFbS1EmjmBVMODWUwUsEkeES6ycQ1dOP4OEaVVD5OMPQ6Jfbu2uffY9N5CnL9JjYCFBBVbOyLX8RdJmjiLLdLoKSBuQo7EYYrDaXBcnOwwxzikBhjpYv1QCYb3Pf2saUCfE_wBS7QVNWYmKfVzgpB8w=w640-h480

AVvXsEgHxQAQvdfmewKH3xwNYa40w6X4AOdD0Yu_lYtqGPlVzS-VfuKnQ4ABXdLyw2WgGOGtXsQOUyQZIvEfMybYgad3evHpDv8rbtVRutTA7x_znVNetdAinOSOs9Dd6Dhv6ltptedJyF-pmaKomVUPcy4I2kpF2UX1LWUKnp0nhsMT6y1Y8qPWBSVZFQ=w480-h640AVvXsEi4P_jXUYJy0NhG9IujyIg0-0kiHRp5nwgfGEFQNYfgJ4YacEWc115kGcGrVfDoICNRMhY-tGAcX27wHDHS7RdN7QS6D06UFXl3-AljLFrgqYogi2PhXxeQ54DJDTgEgYpAbaJPsthqdEwkKivaHGVsxS2xUhe66jYaT_YQRWWxbLwk-PznHhOhDQ=w640-h480

卦山三鐵自行車路線AVvXsEi49__WOJW9YdPuFN8TMK3KIic_KkRjOfdabQsAh2-ffXvMiUaVZNAr5p0WP8zsDHtcfjOMDCMAR1oBvDWZB_7E_w9ud_cs0JiCIzN4pKa9rdTt6NZOYpc50LlQs8Bcnn0-wiBx0PUhgoTr9i31dtItHihbx8ySsJBU0k-A2MeUBYCpmu2FZRRsRw=w640-h480

踢馬路AVvXsEi8j9aqVsaLuvQog7fK52GAWlwsZwWcnP9UUG4Xt9u1mzXVPxHNiSoufl7PXyoAbb0xro0Pozr9yW9zhM6SWuqntdGmnW_K1LxxPZQXIxKIOEEMj5UuKZj1T95V21XVwz4MvK8AjVHtjOlIRjxEpvwi6HgHKqGgDkJJ886mqgzeaPZq0MSSu8-fQg=w480-h640AVvXsEispEDXh6HMcxvVL77h1Vwra3qOAIilxb_BLfbCx1HQ4CB1BnqdX_Rofxz900FcJ9A5XvxJIXD8YyPZRwfJuPDPEtmsEmktPlovFQGSCswScBRXj5SFQtiz44i3Bj2p0SzX02sXtDFdKS2vf7242qdLAbf5v481Pl1DcDxukD4VmEKi23bM1_iHAQ=w640-h480

AVvXsEgxYwMUrN-2D-vENYNeAPdi_2T2nxpHfVaj-VpOlLSbnSQ7qxnCq4HQzQI9Bm6R5qwifnaJ4q2CzlELKT3bTPG7UIeeYOYgz84fN2iqVwdoR-0BrAeki27TP1xH1ZtCnGJlZXB_ueQX7ELm4626b0RimP2-NhMKgXooIWjyaOyeJ1rVuUFJjTmP7w=w640-h480

進入海豐社區AVvXsEjPY2REZ5iAeYH1SI1pcZVqaZWZlFQNRjapoPe6xm-BvPgv4De11T2vGXPETj4dp6o7x0C1HHoqjyxxnQ0k-AA_or594-1ts_wNPuQuPvkTzN-KQMqhhnveu1uQsZaECqnIzdEPRhGwMcDM5m0Q9fL6jDRIDUYgoNaRCo3-gXSWLeLRpnZq6ezcAw=w640-h480

過平交道

AVvXsEh2LwKMPwIsroCS7ITvXEnJxvMSQ4cFN3tPm0N6xIQ_Gdhd0GVYmVEXMrfrCf1M6hoafSWCVz8pSlj2Qze0k54_WY9UVxxZukX_7HLLdk5jijywC5qjAX0nXyDFgcfuOSe7dMX84bJoVEyH1S22xWYx63L9TmiA1SrprdeyC0n4I0krLpLXKFxIbw=w640-h480

來到二八水水公園, 老火車頭展示平台

AVvXsEiRiHhl0Yue21D-pDFafbLa5RR0ECVrOGPrFAmpg1touAU_bagTHfJ6F1xyo-L366mPvOtmrpJv8M2PN5cFIyslPH8bXjen6206nKBoC-OQBO1MmFkKAV257jYWc6G_YqZFqCqpYZJxQs4K5nFscnwUblhZ9ee25lIcBQ5EGtZxDSY2xP0P7IaC1Q=w640-h480

AVvXsEieCi3LtkPFQ_3Oqi2hbCvAV_543ZGZ_lxJKWxNyOr9f43PUC7zSC2Ksadm942cSYAMtL6RXI4bx09tKs_4T77jTvm3IQRk2Poaedqbk9d96ESyqnV7FAAUMelW4p3bxuv0-PCLcIaymoy5AebQMLEIKQWsmVZHP-WeH9BCeBqgNtFmZnDFupM7uQ=w640-h480

AVvXsEiPLD8J9O2-LQ5QFSkueMAPareNGiRkh0juxQCZUpVs2sWCbRnaG75mGz2QL-6GDnEMIekBu57EJ-4uApg2ey--aYasMeZ9jB9nzC568ennG4JHAFfeheL5NtAi8YT_lmOefiD8WSjhoATfgEBvXeWoXif-OaZ9w3ZKlZCzwwJ6bjTaVfI1VxCSlA=w640-h480

AVvXsEhAhK7RZyvLe6yfEfHi6KTgaMS65xwm2oxnbXIQeBZzqOLMlfKs3T5dQhERXcZc6pNvMo8FF8JWCZ03ePy0e76VcBefRmI2QBUcWl9tdVuEX9s7a2zBbopvsARg4nj2UiV8Z7zro2LZS-AGDB4e9U5rKbbYiL55S17mCRTpXZhUxLECiZLmQlauNA=w640-h480

AVvXsEiFg6RIFSo8B56pWQdg-6VRieMQf0KWc8QC5cUJYutEy0I40tlueTa-AnfJkcFO6H60aNjfqJCXPLXRVuoryc8yhvFvHXpytnDngg8gxBSt8zTMBvcsCqeUxKkqBXM12RQqviAd6NN6EoYc8lig71vpcPnhk5T0SByBfGrS-2GqsSc8FhIB_u1T3Q=w640-h480

火車彩繪圍牆

AVvXsEjgEi1zMBlyl7tj543zjJPbtNwXd9jn3MRt2TbPnO0pwwM_S4trc8ic4pdVDTzELpzd3oqwnL79gZomMIheULESvDZvFh4toSpwjA0vHGa2FQC0BgdqjCx5NW0Sw5YeJOxEHcSaPNbgbhflQ2rBALsYaGvTzlrH5NY922R56PGQeQhKJR4Ao_bifQ=w640-h480

來到遊覽車停車處, 結束了整個行程, 回饋一下鄉里後回家囉!!! 上車後, 跟淑芬聊了半天, 才發現座位旁邊的窗戶玻璃都是裂痕, 怕危險, 趕緊換到後座去AVvXsEgLL7Z-tqhxlKufmFZKmG-TBupZ4LQ2kxI_1YXvIVbl-8dAnKH_SMcRAsPt92UPI8uAQkpJI_2FxGgWhwDnlTb-9beALFMhl2DQTJc9ToHj4mFDXdjT8poyvxEoH1zcLP3vplEoc9FnBzZatqlMwbBYwGvJJFYlTGgnimG3eA_2RG0VLDdQu51gYQ=w640-h480

睡到一半,  車行到垂坤放大家下去採購, 哈哈, 滿載而歸, 還好有帶了購物袋

步道 公園 登山

延伸閱讀

桃美館館群新館舍落成 橫山書法藝術館

新北最美芒花步道！滿山遍谷白芒太夢幻，還能漫步「台版小萬里長城」賞360度山海美景

景色開闊的小百岳！新北土城「天上山步道」　大台北地區盡收眼簾

綠意盎然、林相優美！ 親民的綠野仙境「稍來山步道」舒適怡人

相關新聞

一天撿２顆小百岳！橫山連走松柏坑山　再加碼廟前坑登廟步道

與淑芬報名大熊旅遊, 小百岳松柏坑山縱走小百岳橫山, 參考行程資料, 橫山受天宮與清水岩是彰化兩座南北並稱的寺廟, 附近各有一座小百岳, 從松柏嶺受天宮到松柏坑山, 經七星陣地公園, 附近的豐柏廣場可

一小時攻頂！台中太平「三汀山」超親民　登好漢坡俯瞰頭汴坑溪、市景

三汀山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！視野極佳的台中親民小百岳，老少咸宜，親子爬山路線推薦！一小時內即可登頂，林蔭茂密，不用擔心曝曬問題；共有五條登山路線可以選擇，一起登頂俯瞰頭汴坑溪、

竹崎九連環南段！駐足遊賞「雪白雲海」　沿途山脈展望超清晰

再推竹崎九連環～環繞於竹崎鄉牛稠溪上游流域，以水社寮為界劃分南北段兩相對望守護著竹崎的九座山頭。北段：金獅山、篤鼻嶺、青園山、知鳥山、四天王山。南段：五棲嶺、天雲山（火焰山）、文峰山、大坑山。

高雄最大的自然林地！鼓山小百岳「壽山」　公車能到的親民步道

壽山， 古稱: 打狗山， 打鼓山， 鼓山， 俗稱柴山。 因為一場雨， 臨時改變了山行路， 也因夥伴身體微恙， 於是選擇了比較輕行的高雄大社與壽山 【高雄。大社】假日踏青好去處。 小百岳集起來。 編號

360度景觀！「燦光寮山、草山戰備道」O型走　眺望牡丹山稜線

旅遊日期:110.11.21 天氣:晴天旅遊路線圖:草山戰備道/燦光寮古道叉路口12:10→登山口土地公廟12:20→燦光寮山13:05→戰備道登山口13:38→燦光寮古道叉路口13:50 12:

新北森林系景點！ 三峽拉卡山、滿月圓　穿越陡上路段徜徉優美林相

東滿步道 連結滿月圓-東眼山 , 兩處孕育動植物生態豐富 , 林相幽美的國家自然森林園區 . 步道路徑清晰 , 標示完善 , 設施維護良好 . 拉卡山 海拔1195m並不算高 , 但地理位置絕佳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。