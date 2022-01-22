陽明山東西大縱走！ 絕美芒花、淘氣雲霧、最美夕陽 挑戰身心靈從白天走到黑夜

一座陽明山濃縮了幾百種迷人樣貌，每一次來總是挑一段細細品味，而這次趁著芒花季節把一段段的步道接起來連走，用一天時間踏上陽明山東西大縱走，串起陽明山的美，也串起從小大到大的每段記憶。

陽明山大縱走交通資訊

交通方便的陽明山，唯獨風櫃嘴的選項偏少，班次極少加上站牌離登山口還稍有一段距離，所以在規劃上大家通常都以封櫃嘴為起點，清天宮為終點。相較之下清天宮班次多，且營業時間長，有時候我一個人自己爬山也會安排這裡做為終點，有廁所跟飲水機真的很貼心，我看過Google評論裡最可愛的註解就是「旅人的救贖，光明世界的入口」，真是非常貼切啊XDD以下提供完整公車資訊：

風櫃嘴：市民小巴1

起訖站名：捷運劍潭站 - 風櫃嘴

頭末班車：平日 0610~1730 / 假日 0610~1730

假日06:30班次為預約公車班次(倘無人預約則不發車)

路線圖連結

台北市預約公車連結

清天宮：公車小6

起訖站名：清天宮 - 北投站

頭末班車：平日 0540~2300 / 假日 0540~2300

路線圖連結

路線資訊

若人數夠也推薦直接從劍潭搭計程車，一趟跳錶約400元，可直達登山口，假日人多時也不用站一整路的山路喔。

這條路線很經典的原因在於，可以一次走完陽明山共十座山，全長約24公里，實際走過一次後，我覺得健行筆記抓的時間蠻準的，很具參考價值，所以可以以他的時間作為底限，依照啟程的時間，加上估算休息，計算出每個點的預估時程，雖然陽明山交通方便，但大縱走在時程的拿捏上很重要，可以避免後段都在摸黑中前進喔。全程24公里我們約走了12小時，剛好從早上6:30走到晚上6:30，我們休息跟拍照玩樂時間花得比較多，可以以自己的腳程做評估唷。

提供健行筆記的里程及時間預估：

風櫃嘴登山口→(1.9K, 40分鐘)→頂山→(2.1K, 50分鐘)→石梯嶺→

(1.3K, 40分鐘)→擎天崗山東峰→(1.8K, 40分鐘)→竹篙山→(1.3K, 30分鐘)→擎天崗→(1.7K, 40分鐘)→冷水坑遊客服務站

(1.6K, 60分鐘)→七星山東峰→(0.3K, 15分鐘)→七星山主峰→(1.6K, 50分鐘)→小油坑遊客服務站→

(2.9K, 50分鐘)→大屯山主峰登山口(百拉卡鞍部)→(1.6K, 60分鐘)→大屯山主峰→

(1.2K, 40分鐘)→大屯南峰→(0.6K, 40分鐘)→大屯西峰→

(1.4K, 65分鐘)→面天山→(0.4K, 15分鐘)→向天山→(2.8K, 90分鐘)→清天宮登山口

出發來去迷人的陽明山黑森林

風櫃嘴登山口－頂山－石梯嶺（4k）

6:30到登山口時，起霧的清晨像是天還未亮，這次的大縱走因為時間跟距離都比較硬，加上我們拍照需走走停停，不好意思邀朋友一起，沒想到週末打完拳，朋友們聽說我們要上陽明山，便心動想跟著一起看芒花，反正陽明山沿路都撤退點嘛，隨時想回家都行XD

▲ 今天天氣陰天無雨，蠻適合多無遮蔭的陽明山縱走走約2公里就會見到這段路程的第一個指標「頂山」，巧遇好久不見的水牛，近年陽明山的牛該何去何從吵得沸沸揚揚，背後的故事與兩難牽扯太廣，若有興趣也可延伸閱讀環境資訊中心的〈草山牛蹤 是放牧還是野生？〉，野化的水牛是有危險性的，盡量保持距離唷。

▲ 長鏡頭拍攝下與帥氣水牛對望，雖然距離遙遠，但他這樣盯著我也是會忍不住冒冷汗

▲ 我們很認真研究避牛樁的使用方式XD柳杉林是這段路程迷人的一段，石階步道的兩旁是排排站好的柳杉，走到這陽光才稍稍從雲層中露臉，穿過葉縫打亮這片黑森林。

這次上山有個重要任務是和大恩要一起體驗Mountain Hardwear的立領排汗衣，跟朋友一起爬山最棒的就是可以一邊玩，一邊互拍，難得跟大恩多了好多合影照。排汗衣完整實穿體驗文章請見〈戶外風格誌：Outsiders〉。

在未到達石梯坪前，茂密的林蔭讓石階相當溼滑，建議可以搭配登山杖，看著野跑人穿著背心，腳步輕盈的跑跳在濕滑的林道間實在佩服，不知道是不是還來不及滑倒就已經踏出下一步？今天的大草原沒有豔陽，遠方的101淘氣的在雲霧間一下露臉一下又消失不見，遇見一位獨行的姊姊，閒聊幾句後很熱情的幫我們拍下合照，順便Cosplay壞掉的胡迪XD

舒服宜人的大草原路段

擎天崗山東峰－竹篙山－擎天崗－冷水坑遊客服務站（6.1k）

過了石梯嶺便可看見一望無際的擎天岡草原，芒花已經盛開在原野間，透著薄霧濛濛的空氣，像是自帶柔焦一樣浪漫，因為沒有遮蔽，山上的風也變得強勁，鵝黃色的芒花像浪花一陣一陣翻湧。

▲ 大草原很適合坐下來賞芒花，可惜大縱走時間有限，不然在這野餐應該很美竹崧山需要岔路處左切上行，回程再接回原有路徑，來回約2.6公里，這段路程可以見到不少碉堡，許多網友特地來陽明山尋寶碉堡，目前文獻中的11座都已經被搜集完全，有興趣的也可以延伸閱讀。

▲ 回望小山頭上迷人的1號碉堡竹崧山是一座圓錐形的火山，視野開闊，可以看見接下來路程將前往的七星山，但突然一片烏雲滴下豆大的雨滴和狂風，嚇得我們趕快繼續前行。有些人大縱走可能會省略這段路程，但其實沿路很美，若時間允許還是很推薦把這一段也走完。一但越接近擎天岡，人流就開始湧現，我們戴起口罩前行，草原上一群一群的家庭、朋友正在野餐或拍照，芒花盛開果然是陽明山最熱鬧的季節。

▲ 菁山吊橋是陽明山唯一一座吊橋，好不容易取景只有大恩的畫面，其實鏡頭外大概有一、兩百人吧XD時間考量，原先規劃路線時猶豫要不要推進到小油坑再用午餐，但疫情期間擔心小油坑遊客中心沒有供應熱食（後來去是有的，一些簡單小吃），所以選擇提前降落在冷水坑吃著熱熱牛肉麵和滷米血，因此也幸運躲過外面突如其來的一陣大雨，感謝老天爺眷顧，因為再啟程時，已經雨過天晴。建議午餐前至少要走到冷水坑，不然後面的行程會開始比較有地形上的挑戰，冷水坑及小油坑遊客中心都有補給及公車站，在這兩個點位都可作為評估自己體能及時程的節點喔。

登七星山小台北

七星山東峰－七星山主峰－小油坑遊客服務站 （3.5K）

到了七星山人口密度已經來到高峰，爬山還得會車的概念，不過七星山會這麼受歡迎也不是沒有原因，身為台北市第一高峰，帶有一點小挑戰的步道加上視野開闊、還有特別的火山地形相伴。這次來七星山芒花已經開滿山間，只是人實在好多，快到山頂時，很長很長很長的隊伍（真的很長）就這樣沿著狹窄的階梯排隊，我以為前面發生什麼事，所以大家都停著不動，後來走到山頂後，才知道大家是在排隊等跟三角點合照啦XDDDD

還記得小學第一次和家人從屏東遠道而來，走的便是七星山，那時候濃嗆的硫磺味沿著鼻腔灌進腦海，成為與陽明山第一次相會的記憶，想必那時候第一次看到火山冒煙的我，眼睛一定好奇的閃閃發亮吧。

七星山連走很有趣的地方，還包括受到氣候與方位的交織影響，讓山南山北呈現不一樣的景致，當我們要走下小油坑遊客服務站時，雲霧逐漸散開，山谷間的芒花真的讓人非常著迷。

全段最有挑戰但也擁有最美夕陽的時刻

公路－大屯山主峰登山口－大屯山主峰－大屯南峰－大屯西峰（6.3K）從小油坑到大屯山登山口需走上將近3公里的沿線公路，雖然斷斷續續都有一些人車分離道，但需要很仔細注意岔路路標，另外有些分離道路程較長或是較為陰暗，行走的人不多，可以自行評估，但若沿著公路走真的要非常小心。

▲ 沿線有個觀景台可以眺望遠方的小油坑，經過時正巧有人在寫生

▲ 快到大屯山登山口的道路像綠色隧道非常美大屯山系應該是整段縱走比較有難度的一段，因為到大屯山登山口時已經連續走了16.5公里，身體開始有些疲累的同時，就要面對一路向上的階梯挑戰，重點是這階梯還被肆無忌憚的芒草給攻佔，邊喘還得邊撥開芒草前進，好在天氣陰涼，有風吹拂，還記得前一次來炎熱無風，真的走到超級厭世。

▲ 感謝不離不棄的豪哥陪我們走到最後，在出發厭世階梯前先來一張自拍

還好我們對三角點沒有執迷，聽說大屯山主峰真正的三角點應該在軍事區域內，觀景台的景色實在太美，一瞬間濃霧微散，遠方的出海口在夕陽照射下反射出金黃色的鏡面，山頂的風把我們吹得很狂野，整個人在風中搖搖擺擺。

山上的天氣變化很大，一下雲霧鋪天蓋地的捲過眼前一切視野，一下又霧散雲開露出微藍天空，搭配一整片芒花非常夢幻。

接往大屯南峰跟大屯西峰的攀岩路線是我覺得最好玩的，地形上的變化讓縱走變得有趣一些，我們在西峰看著豔麗的夕陽把空氣都染成了紅色，上弦月也爬上了芒花，我們在狂風中看著夕陽落下，不敢停留太久，因為接下來的路就得一路戴著頭燈摸黑了。

最後的挑戰！加油！

面天山－向天山－清天宮登山口（4.6k）

陽明山東西大縱走是一段真的很值得體驗的路線，剛好一天就可以走完，沿線若有任何狀況也都可以隨時撤退，除了基本的行進糧，午餐跟水源也都可以在遊客中心補足，是條超級完美的路線。但要提醒的是，我們去的時候（10月）因為疫情關係飲水機也被封印了，但都有瓶裝水可以購買，所以別忘了準備現金跟悠遊卡喔！趁著季節限定的芒花時節，來去挑戰陽明山東西大縱走吧：）

[ ★雙北健行路線推薦 ]

原文出處《Cynthia's DecoLife》連結：https://decolifetw.com/yangmingshan/

＿＿嗨，我是Cynthia，