新竹內鳥嘴山「山毛欅」金黃浪漫！探賞冰河時期植物，北得拉曼步道沿途有雲海＆老木

很久很久以前的冰河時期，山毛櫸由大陸地區生長到台灣，在冰河時期結束後，由於台灣位於亞熱帶，山毛櫸只好以高度換取溫度，攀上北部山區的稜線，成為「冰河孓遺植物」。因此在現在的台灣，山毛櫸只有在宜蘭太平山、銅山，桃園的北插天山，及新竹的內鳥嘴山，處於東北風迎風面又較潮濕低溫的環境比較能見到。在深秋入冬之際，山毛櫸不讓楓樹專美，將山林變成金黃色，成為獨特的季節景觀。於是賞楓紅不稀奇，賞山毛櫸的金黃，就讓布魯想了好幾年。就在11月下旬，終於和好友踏上山毛欅之路。

布魯之登山攝影記事

林務局今年十月整修完成水田林道往北得拉曼的支線後，小車就可以直接開到北得拉曼步道入口，使神木群和山毛櫸的探訪熱度一下子增加許多。布魯和好友於9:50由北得拉曼步道登山口出發，整條步道絕大部分是土石山徑，全程走在森林裡，有杉林、中海拔原始林、杜鵑林和山毛欅林，又有許多老樹巨木錯雜其間，十分養眼。

水田林道支線3K前後有空地就要趕快找停車位了。

北得拉曼步道登山口，由此一路陡上。

有網美會走到這棵斜出山坡的大樹上拍照，以致樹上都是泥土，布魯個人覺得這樣不妥。

北得拉曼也有樹抱石。

在觀景展望點可以望見雲霧縹緲的山林。

布魯愛老木，北得拉曼步道沿途的老木也不少。

經過大石壁，回音谷就快到了。

老木們樹幹偉大，樹下的根系也很偉大。

11:10抵達迴音谷，這是步道中途最知名的景點，由此上稜線，稜線上的一堵天然石牆令人稱奇，越過石牆就是萬丈深淵。我們來得剛好，雲霧還沒有湧上來，成為腳下的雲海，這也是此行最開闊的景致。

迴音谷的雲海，是這天其中的一項精采。

稜線上的守護者--雲杉。

北得拉曼步道後段也有杜鵑嶺。

11:30到達鞍部休息區，這裡是全程最佳休息地點，約可容納3、40人休息用餐，之後就沒有更合適的休息用餐處了。我們在這裡休息半小時，享用泡麵及水果午餐，後來往內鳥嘴山的途中一直下雨，還好我們已經儲備好能量對抗淒風苦雨了。用餐後決定先攻內鳥嘴山，賞季節限定的山毛櫸。

達鞍部休息區是全程最大空地，只有幾張木椅。

鞍部休息區也是往內鳥山與神木區Ｏ形的分岔點。

看到這些老木，布魯不由得肅敬起敬，一定要拍下它的雄偉身影。

由鞍部休息站向上，遇到的山友都說山頂下雨，越向上越難走。果然不久後就開始下了，雖然下得不大，但整個地上都是泥濘，超級濕滑，加上山頂附近風很大，淒風苦雨之中，走來十分狼狽。但為了一睹冰河期孑遺植物的尊容，這樣的辛苦是值得的，尤其聽到山友說現在同樣是山毛櫸分布地的北插天山和太平山都在下雨，而且下更大，心裡忽然覺得在內鳥嘴山淋個3小時的雨也沒什麼了。

終於看到山毛櫸了！雖然在雨霧中失色不少，還是很令人興奮。

一直讓布魯想到鴨嘴獸的老木。

13:30登頂內鳥嘴山，內鳥嘴山的高度不到二千公尺，因此這裡的山毛櫸為了生存而爬上稜線，英姿煥發的傲視群倫，挺立於山林間。不過布魯造訪得太晚，只剩幾棵山毛欅還努力撐場，而內鳥嘴山頂三角點前的山毛櫸大爺，則已落葉殆盡，但滿地的黃葉襯著蒼老的身軀，感覺就像從冰河時期就屹立到現在，還是讓布魯瞻仰個不停。

雨勢雖不大，卻也使布魯的單眼相機拿不出來，所以山毛欅都是用手機及Gopro拍的。

11月下旬接近山頂的兩棵山毛櫸黃葉最多。

山頂的山毛櫸大爺大分雄偉。

山毛櫸大爺的樹頭也很有看頭，不只用年輪記錄年歲，也用盤根畫上歲月。

內鳥嘴山標高1749M，有三等三角點6285號基石，及頭前溪水源保護區基石，可惜沒有展望。

14:00由山頂下山。布魯與好友原本的打算是上內鳥嘴山後，由神木線下山返回鞍部休息區，但沿路遇到的山友全部都強烈建議原路返回，因為下神木步道經過拉繩區下雨太陡太滑太危險。雖然布魯超想看神木，但考量時間不早，天氣不好雨勢不斷，還是決定原路返回，留得神木在，不怕沒神木看。下山途中即使布魯再怎麼小心腳步及踏點，還是滑摔了兩次，還好沒有太大的問題，原路下山的決定是對的，不然可能摔更慘！16:25返回登山口，此時天色已經昏黑，雖然都帶了頭燈預備，但能不用到還是最理想的。

下山途中才看到這棵奇樹，翻倒了的樹頭仍然努力的尋求生機，變成橫長的大樹。

回程由另一個角度欣賞老木，還是十分壯觀，令人激賞。

步道入口附近有一棵巨木，即使倒下了，壯碩的身影仍然蒼勁。

位於水田林道上的泰雅族水田部落，最近因為登山人數增加，交通、和環境污染等問題影響部落的生活，因而向林務局提出抗議，並且計劃在12月6日起封鎖水田林道進行抗爭，這樣的事是愛好山林的人最不願看到的。希望最終部落和林務局可以折衷取得解決方案，也希望山友們善待這廣大的山林，畢竟它們才是在這山林居住最久的生物啊！

布魯便利貼

北得拉曼步道資訊：由新竹縣尖石鄉水田林道支線3.2K處起登，至鞍部休息區轉為環狀路線，全程6.9K，落差820M，約需6~7小時。只登內鳥嘴山原路來回，全程6.7K，落差750M，約需6~7小時。

交通資訊：可直接以google搜尋水田林道支線上的"童話森林露營地"，之後續行林道至3K左右就可以開始找路邊停車位，登山口在3.2K，因停車位不多，最好在非假日前往，或提早到達。停車時請勿阻礙交通。

補給等資訊：水田林道及步道全線無補給點及洗手間，若有需求要最好在內灣或尖石街上先解決。

注意事項：秋冬東北季風吹拂下，容易帶來雨勢，使步道泥濘不堪，最好穿著雨鞋或防水防滑功能較強的登山鞋，並擕帶登山杖。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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