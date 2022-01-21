登山喘息看雲嘉美景！走挑筍古道、陡上登頂大尖山再下二尖山

--- 這一篇分享的是2020年12月13日的行程紀錄 (部分照片與內容2021/11/23補正)---之前已經分享一篇記錄是從後棟仔社區走挑筍古道上二尖山和大尖山(請看這裡)，這一篇稍有不同的是：

出發後先上後棟仔山。 出挑筍古道後先上大尖山。 從二尖山再下到龍興宮才回程。

分叉路左右都可以，左邊是產業道路，右邊是階梯步道。

這裡的行政區域屬雲林縣古坑鄉樟湖村，但是門牌號碼是當地地名 "石橋" ，根據古坑鄉公所網站的資料，樟湖村辦公室位於石橋3-1號。這塊門牌竟然是貼在電線桿上的電表，應該是方便台電抄表人員辨識。

這一段上後棟仔山的路程不長，但坡度很有挑戰性，幸好東邊的景色優美，喘的時候就休息賞景。

2021/11/23 補拍。

國小指的是樟湖生態中小學，停車場指的是後棟仔社區(就是上來的方向)。 這是回頭拍攝的角度。

右邊照片中這個海拔高度標示牌應該不是 "官方" 設立的，高度數字也有待確認。我的手機 APP 顯現的是 900 多公尺，也看過其他山友提出一樣的疑問。

旁邊的涼亭現在有後棟仔社區的商家販售咖啡，我曾經遇到過老闆，他說這裡現在是他們在維護，山友不可以在這個場地自己泡茶、煮東西。(有待查證)

下面左圖的布條和立桿在 2021/11/20 再度造訪時已經不見了，讓我一度迷航。後來有老經驗的山友提醒，應該要認腳下那塊大石頭。

如果在對的地方左轉了，往前走就會下到一條 "康莊大道"

如果真的一直沒有找到正確的路徑，也可以一直沿著稜線走，但是必須非常注意後半段有稍具危險性的路段，要隨時注意腳下踩點。稜線的終點必須左轉急下切，雖然已經有熱心山友架起了繩子，但是一來繩子太細作用不大，二來隨時有被茶農拆除的可能，畢竟這是私人茶園。從稜線終點下切下來，和正確的路徑相接的地方如下圖(右側偏下方檳榔樹的樹幹綁了許多黃色登山條)。

上圖左轉就會接到直接從挑筍古道上來的路徑(階梯開始之處)，接下來一直到往二尖山龍興宮的分叉路之前，請看之前的紀錄(在這裡)。在二尖和大尖的這個叉路口左轉，接下來基本上就是之前紀錄的反方向。

這 "木馬" 應該是幼稚園或小學的校園才有的遊樂設施，不知道什麼姻緣讓牠跑到這裡來。 這段木棧道往下就是龍興宮後方的大涼亭，也是很多山友會休息聚集的地方

前面左邊入口陡上。出竹林稍微喘息就是茶園。再一段陡上就登頂大尖山。大尖往二尖下行，方向與之前相反，視角不同，感受也不同。下面這個叉路口右轉上行(如果不去二尖山和龍興宮可以在這裡選擇左邊)。華山4-2號步道在109年10月到110年2月進行整修，二尖的海拔標示新舊對照。接著涼亭前的路徑繼續前往龍興宮，這一段是雲嘉N連峰必走的路段。從大涼亭離開登山步道往下到龍興宮，2020/12/13 這一天剛好是重新改建後落成安座的日子。

從廟前的道路往上行(回二尖的方向)，要踢一小段柏油路。

到這座小廟前記得要右轉進入小徑。穿出樹林後要往 "上" 右轉，不是往下。

後面的行程就不再贅述，請看之前的紀錄(在這裡)只是行進方向相反。最後用兩張 2017年10月和11月拍攝的環景作結束。