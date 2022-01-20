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亞東護理師傳染鏈再增1例 3歲兒居隔轉陽性確診

寵物店賣不掉的貓跟狗最後去了哪？ 員工吐露解套真相

把爬山當逛街！玉山前峰連走麟趾山　遠眺大山心情舒暢

健行筆記 / 健行筆記Una Chen

【前言】1.玉山前峰，只有大石瀑真的很耗體力外，其它就像散步一樣。2.我是清晨03:20從高雄出發，06:50抵達停車場，吃完早餐07:30起登。3.如果只爬玉山前峰，其實還可以再開回高雄，省下住宿費呢。4.當天天氣超差，幾乎下一整天的雨，只能慶幸都是小雨。5.沿路路況很好，適合有訓練過的爸媽帶小孩來練體能唷！

【圖文紀載】往排雲登山遊客中心入口走。

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遇到岔路往大鐵杉方向前進（走大馬路就對啦！）

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接下來走經過大鐵杉，遇到巡山員，她跟我分享站在哪裡才是最佳拍攝景點以及今天的氣候狀況，真是太感謝她了！台灣人情味超讚！！

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看到大鐵杉左轉，右轉是往鹿林山跟麟趾山的方向。

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走著走著就走到玉山登山口囉！我大概走了1小時共計3.07km。玉山登山口很多人車聚集，所以絕對不會錯過，請放心！接著從這顆必拍照的石頭旁邊走進去。

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再走一下下，就看到右手邊下去有一間生態廁所喔！

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這條山路路況很好，隨時有編號與距離，基本上走到六號橋之後，就要留意往左轉前鋒的岔路了！

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入口處真的不太明顯（就是從我手指的方向爬上去），但若你想去，你一定會睜大眼睛觀察路線，不會錯過的！

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一開始沒有很難爬，但走了約300公尺，也就是看到告示牌顯示剩0.6k過後，那個大石瀑真的要我的命啊！

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2axFBB2wacqnjPoo_0RKICV9lAGS0IyQmRx3YZ-XoMzJPrXAlcDb_-yKSl8flHq-VIzfizFBtXIh0LFFBKmxBkq8z3VxGLCYvmogAPpQOgSIHU4r_RWmfF9cqCrOnCPqd6QuNgAD幫我拍照的可能是專業攝影師，在這小小的三角點，他拿著單眼相機拍超久的！我則是撐著雨傘吃午餐～

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LEN4DLV3ZHn6fEHnBvUnj23jZ4oBuqrGnTeeWALypEqlhOFTSNSRtB3fZwIdeTPaC9mH5bv5mVNqPAVaD59pj1ipAPDfFl9W-Bw0t35LianH-SI6L4wwEHywQW5W6lb_zl0Xc91c感覺攻頂之後，心情更加雀躍，這兩根樹木很像兩個人在樹頭上跳舞，上山跟下山我都特別留意牠們，開心的拍完這張照片，我腦袋竟然又斷片了！

RcVNxwR0xiWvOsZna4Jk6knERgSM0Lq53WQUn6YNTEmhy6lZMEGCZoiel2rsR7VBCH1RXrO4Tr1JQjuqPWWWwbsOJypXJloJaNP5ko0m6IeNeeqL0mUyXOCP4nJHh5yuSytNod4b我拍完照後就繼續走，遇到一位大哥問我「妹妹！你今天要二刷唷！？」我：「二刷？這裡是上山的路嗎？」大哥：「對啊！你剛才超過我下山，怎麼又上山了！？」我的老天鵝啊！我到底是怎麼搞的，就拍個照，我竟然傻呼呼地走回原本的路，而且就這麼一條路而已耶！我那時還心想，才剛下坡，現在又要上坡....結果是我走回原本的路了。超感謝山友的提醒，不然我真的一日二刷玉山前峰了。我在這個腦袋斷片轉彎處，拍張自拍照，希望自己不要再走錯了。

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前鋒的風景真的很美，遇到很多家庭帶小孩來爬山，很幸福溫馨的畫面。

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路上有遇到要去排雲山莊造橋的大哥，他們真的好勇猛！那兩根超重的耶！我問可以拍照嗎？他們說或者合照也可以！超親民的啦！

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開花了！

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沿路滿滿的虎杖

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跟一隻不怕人的山羌

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走著走著就走到了玉山登山口，連我自己都嚇一大跳（3.54km，約1小時55分鐘），時間比我想像的早，看著對面還有個登山口，上網查了查資訊，咦！？體力好像可以再爬耶。

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我就選擇了爬麟趾山，阿里山山脈最高峰H2854m

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從這個登山口到麟趾山三角點，約1km

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一開始是林道，很涼快（冷）。

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聽說眼前這座就是玉山前峰，北面是原始林，南面是玉山箭竹及二葉松，除了因為南面向陽之外，另個原因就是南面經歷過森林大火。

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沿路步道好走，只是不斷不斷的上坡....

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終於放晴了（約半小時），山頭的左側出現彩虹！在聖經代表約定的意思。你跟誰約定過呢？這個約定是兩個人守護著，還是只剩下一個人？

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可以遠眺大山，心胸舒坦，當看到草皮，代表快要到三角點囉！

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順利抵達麟趾山三角點（1km，48min），遇到好多山友，他們是從鹿林山走來，聽說比較好走；從玉山登山口上來比較陡。當大家知道我是從玉山前峰來的，又一個人走都會感到驚訝，但我認真覺得爬山就像逛街，就一直走啊！而且都市的意外與風險，在我看來比爬山還多呢。另外在台灣爬山真的相對安全很多，在網路上可以查到很多資料外，其實山友都會互相幫忙與分享資訊，我每次爬山都遇到很多貴人，有些也成為很好的朋友了。有句話「有些人認識了很久卻還是很陌生，有些人剛認識，卻好像老朋友，這就是緣分。」許多緣分，我就是在山上結緣的。有結婚我還會包禮金的、每次去台北都會拜訪的、會互相稍封信道賀的、追蹤彼此爬山進度的、再約一次爬山或出遊的、總會關心彼此過得好嗎的...。這算吸引力法則吧？自然會吸引跟你興趣相似、心靈契合的人。

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下午過後，雨越下越大了！用這美麗的山景當作文章的Ending！

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【上東埔停車場】1.光路邊就可以停35輛轎車，比較遠的地方還有一個停車場，我沒有去數。所以停車基本上不是問題！！2.導航＂上東埔停車場＂無論是Garmin還是googlemap都找得到唷!

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有男廁跟女廁，在不同的地方。女廁乾淨，有洗手台跟鏡子，室外溫度只有6度，所以我像個肉粽一樣！！

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廁所的斜前方走上去就是正確的方向了！！！柱子上方顯示「排雲登山服務中心」。

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這個時節開滿了楓樹或槭樹，紅色樹葉高掛樹頭，也掉滿整地美不勝收。

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dxVk2xmlvW7eh7MfFRsnOV4KAnWDPhH9VRSexL_S7qJiqkQzWQSfSdKn1pX-wvdjSbBUFxNS8ucrGF7SIWXxnGpj9XpJ9SIwQ_2pjyPDi4rCj17Lts_In8ONlMbHjyRVDCrCrAy-

入園證線上申請

https://npm.cpami.gov.tw/apply_1.aspx

拿著入園證身分證給管理員確認。

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1L_EeRX91D5Fv3o3r2VkM5-69eDSP1_RWYX7qTQifcmE--CHrs7WUj0iMIJ9kcs1gDwOz7tMUs4ALt8nprzSlZ1fdqGQdLcLEPijGCZDe18pDBxeWlS-AUbQ06yyoJNXptxFZOGR1.強烈建議攜帶防水手套，因為那天下雨之外，大石瀑需要一直攀石頭，導致我的手套又濕又厚，穿戴不易之外，手也超冷的！2.羽絨衣可以戴薄一點的，我那件羽絨衣只有穿一開始十分鐘的路程，之後塞進登山包裡，就佔了我登山包1/2的空間。3.水最後我喝不到500cc，所以水量可以斟酌一下。4.地圖記得要貼滿膠帶唷！這樣下雨也不怕！希望大家爬山不要像我一樣，一整天只有中午1小時左右，沒有下雨而已....【發生小插曲】1.7-11巃頭門市平日07:00、假日06:30才開始營業，我太早到結果撲了空！不過可以到石棹門市，上山剛好也是在右手邊，順向車道。

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UUWVL1Ox_AWLfeQhxTC5VwgOvbyHUZzedEtBe3wUSYvjPJkV3r2YebwqBgVPTFlgMtoFUXXgihnxm0LAeeDSW32J9dyzPKiESYZZpnkoUe1gap0nWY-TjZ9pnX1PbbiUx8xUVAcY3.遇到有人在前峰登山口，遇到一群年輕人在撥放大聲音樂及煮食，我想他們可能不知道這樣的行為不適合．我鼓起勇氣向他們說..音樂很好聽，但小聲一點才不會打擾到其他人跟野生動物。年輕人很有禮貌，我也很放心，大家能夠一起愛護大自然與遵守無痕森林，真的很棒。【廁所】1.上東埔的停車場，男女分開。2.大鐵杉旁邊，男女分開。

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UaimDEyWMjCMBQ5R05riGcExpZEHNYSJFCT5V9mUTejN2qYJez6FL76QTcSmaLKwSpP-Zq29vrhr7pZYyDaU1S631swKhl5n_u7CLWFuTCEbwZXLa_kRWNcqPJ86I9crTE2K2q_3【時間表分享】

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7d57d869c11a2b9574233bf43df0c1e1.jpg上東埔—前鋒三角點，6.57公里，3時34分。前鋒三角點—玉山登山口，3.5公里，1時55分。玉山登山口—麟趾山三角點，1公里，48分。麟趾山三角點—上東埔，3.57公里，1時14分。合計：14.64km，7時29分鐘。爬山讓人很放鬆，可以不開網路，沒有訊號，真真實實的活著，傾聽自己的聲音，回想發生的點滴，順便練練體能，清清雜念。但並非一切如此美好，因為換來三天的鐵腿！哈哈哈。

登山 玉山 步道

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