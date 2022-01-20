把爬山當逛街！玉山前峰連走麟趾山　遠眺大山心情舒暢

【前言】1.玉山前峰，只有大石瀑真的很耗體力外，其它就像散步一樣。2.我是清晨03:20從高雄出發，06:50抵達停車場，吃完早餐07:30起登。3.如果只爬玉山前峰，其實還可以再開回高雄，省下住宿費呢。4.當天天氣超差，幾乎下一整天的雨，只能慶幸都是小雨。5.沿路路況很好，適合有訓練過的爸媽帶小孩來練體能唷！

【圖文紀載】往排雲登山遊客中心入口走。

有接駁車可以搭乘，一次100元，可以接駁到玉山登山口，我這次來回都沒有搭乘。

遇到岔路往大鐵杉方向前進（走大馬路就對啦！）

接下來走經過大鐵杉，遇到巡山員，她跟我分享站在哪裡才是最佳拍攝景點以及今天的氣候狀況，真是太感謝她了！台灣人情味超讚！！

看到大鐵杉左轉，右轉是往鹿林山跟麟趾山的方向。

走著走著就走到玉山登山口囉！我大概走了1小時，共計3.07km。玉山登山口很多人車聚集，所以絕對不會錯過，請放心！接著從這顆必拍照的石頭旁邊走進去。

山路小小的，寬度不到一公尺，走路要專心，讓路要靠山壁！

走約45分鐘，就會抵達孟祿亭1.7km，這邊有訊號，很多人在這邊開始低頭滑手機了，我則是來看看附近的花與鳥。

完全不怕人且肥滋滋的金翼白眉，希望山友不要再餵食牠了！牠的身材真的太寬了。

再走一下下，就看到右手邊下去有一間生態廁所喔！

這條山路路況很好，隨時有編號與距離，基本上走到六號橋之後，就要留意往左轉前鋒的岔路了！

前鋒沒有明顯的告示牌，只有小小的反光牌。

入口處真的不太明顯（就是從我手指的方向爬上去），但若你想去，你一定會睜大眼睛觀察路線，不會錯過的！

一開始沒有很難爬，但走了約300公尺，也就是看到告示牌顯示剩0.6k過後，那個大石瀑真的要我的命啊！

大石瀑沒有明顯的路線，可能又加上我手短腳短，很多時候我都是手腳並用的攀上去！從前峰登山口到三角點短短800公尺的路，我走了75分鐘！光是大石瀑就花我52分鐘～～～

看到這個鐵鍊代表你快要到三角點了！！地板也更加泥濘了！！

雖然一直淋雨，但也成功抵達三角點，太讚了。腹地不大，因為下雨所以只看到一面白牆。

幫我拍照的可能是專業攝影師，在這小小的三角點，他拿著單眼相機拍超久的！我則是撐著雨傘吃午餐～

下山的石瀑，路線更不明顯，很多石頭會晃，加上下雨根本是懷疑人生之路。

而且走路一定要小心，寧可走小碎石也不要走大石頭，我就在這邊摔倒加溜滑梯，幸好褲子沒破。

感覺攻頂之後，心情更加雀躍，這兩根樹木很像兩個人在樹頭上跳舞，上山跟下山我都特別留意牠們，開心的拍完這張照片，我腦袋竟然又斷片了！

我拍完照後就繼續走，遇到一位大哥問我「妹妹！你今天要二刷唷！？」我：「二刷？這裡是上山的路嗎？」大哥：「對啊！你剛才超過我下山，怎麼又上山了！？」我的老天鵝啊！我到底是怎麼搞的，就拍個照，我竟然傻呼呼地走回原本的路，而且就這麼一條路而已耶！我那時還心想，才剛下坡，現在又要上坡....結果是我走回原本的路了。超感謝山友的提醒，不然我真的一日二刷玉山前峰了。我在這個腦袋斷片轉彎處，拍張自拍照，希望自己不要再走錯了。

前鋒的風景真的很美，遇到很多家庭帶小孩來爬山，很幸福溫馨的畫面。

路上有遇到要去排雲山莊造橋的大哥，他們真的好勇猛！那兩根超重的耶！我問可以拍照嗎？他們說或者合照也可以！超親民的啦！

路上遇到玉山沙參

開花了！

突然冒出一搓，大濱橘（我不太確定這棵植物名稱）。

沿路滿滿的虎杖。

跟一隻不怕人的山羌。

走著走著就走到了玉山登山口，連我自己都嚇一大跳（3.54km，約1小時55分鐘），時間比我想像的早，看著對面還有個登山口，上網查了查資訊，咦！？體力好像可以再爬耶。

我就選擇了爬麟趾山，阿里山山脈最高峰H2854m。

從這個登山口到麟趾山三角點，約1km。

一開始是林道，很涼快（冷）。

聽說眼前這座就是玉山前峰，北面是原始林，南面是玉山箭竹及二葉松，除了因為南面向陽之外，另個原因就是南面經歷過森林大火。

沿路步道好走，只是不斷不斷的上坡....

終於放晴了（約半小時），山頭的左側出現彩虹！在聖經代表約定的意思。你跟誰約定過呢？這個約定是兩個人守護著，還是只剩下一個人？

可以遠眺大山，心胸舒坦，當看到草皮，代表快要到三角點囉！

順利抵達麟趾山三角點（1km，48min），遇到好多山友，他們是從鹿林山走來，聽說比較好走；從玉山登山口上來比較陡。當大家知道我是從玉山前峰來的，又一個人走都會感到驚訝，但我認真覺得爬山就像逛街，就一直走啊！而且都市的意外與風險，在我看來比爬山還多呢。另外在台灣爬山真的相對安全很多，在網路上可以查到很多資料外，其實山友都會互相幫忙與分享資訊，我每次爬山都遇到很多貴人，有些也成為很好的朋友了。有句話「有些人認識了很久卻還是很陌生，有些人剛認識，卻好像老朋友，這就是緣分。」許多緣分，我就是在山上結緣的。有結婚我還會包禮金的、每次去台北都會拜訪的、會互相稍封信道賀的、追蹤彼此爬山進度的、再約一次爬山或出遊的、總會關心彼此過得好嗎的...。這算吸引力法則吧？自然會吸引跟你興趣相似、心靈契合的人。

下午過後，雨越下越大了！用這美麗的山景當作文章的Ending！

【上東埔停車場】1.光路邊就可以停35輛轎車，比較遠的地方還有一個停車場，我沒有去數。所以停車基本上不是問題！！2.導航＂上東埔停車場＂無論是Garmin還是googlemap都找得到唷!

有男廁跟女廁，在不同的地方。女廁乾淨，有洗手台跟鏡子，室外溫度只有6度，所以我像個肉粽一樣！！

從廁所的斜前方走上去就是正確的方向了！！！柱子上方顯示「排雲登山服務中心」。

這個時節開滿了楓樹或槭樹，紅色樹葉高掛樹頭，也掉滿整地美不勝收。

【入園證、入山證】入山證線上申請https://nv2.npa.gov.tw/NM107-604Client/走進塔塔加左手邊第一間警察局，將入山證上半聯私下，丟入信箱裡

入園證線上申請

https://npm.cpami.gov.tw/apply_1.aspx

拿著入園證跟身分證給管理員確認。

如果是大半夜或清晨，就是採自助式報到，報到處在門口左手邊。．

【攜帶物品與建議】

1.強烈建議攜帶防水手套，因為那天下雨之外，大石瀑需要一直攀石頭，導致我的手套又濕又厚，穿戴不易之外，手也超冷的！2.羽絨衣可以戴薄一點的，我那件羽絨衣只有穿一開始十分鐘的路程，之後塞進登山包裡，就佔了我登山包1/2的空間。3.水最後我喝不到500cc，所以水量可以斟酌一下。4.地圖記得要貼滿膠帶唷！這樣下雨也不怕！希望大家爬山不要像我一樣，一整天只有中午1小時左右，沒有下雨而已....【發生小插曲】1.7-11巃頭門市平日07:00、假日06:30才開始營業，我太早到結果撲了空！不過可以到石棹門市，上山剛好也是在右手邊，順向車道。

2.我睡前吃了一顆防止高山症的藥－乙醯胺基硫唑嘧錠，結果整晚尿了六次，早上再吃一顆，也是沿路尿尿。上網查了一下，原來它又利尿效果。但我這次真的沒有高山症或頭痛之類的問題囉！喔耶！

3.遇到有人在前峰登山口，遇到一群年輕人在撥放大聲音樂及煮食，我想他們可能不知道這樣的行為不適合．我鼓起勇氣向他們說..音樂很好聽，但小聲一點才不會打擾到其他人跟野生動物。年輕人很有禮貌，我也很放心，大家能夠一起愛護大自然與遵守無痕森林，真的很棒。【廁所】1.上東埔的停車場，男女分開。2.大鐵杉旁邊，男女分開。

3.過孟祿亭後，約2.5K，但只有一間。

【時間表分享】

上東埔—前鋒三角點，6.57公里，3時34分。前鋒三角點—玉山登山口，3.5公里，1時55分。玉山登山口—麟趾山三角點，1公里，48分。麟趾山三角點—上東埔，3.57公里，1時14分。合計：14.64km，7時29分鐘。爬山讓人很放鬆，可以不開網路，沒有訊號，真真實實的活著，傾聽自己的聲音，回想發生的點滴，順便練練體能，清清雜念。但並非一切如此美好，因為換來三天的鐵腿！哈哈哈。