帶毛孩遊「司馬庫斯」巨木群登山步道！新竹尖石上帝的部落神木之旅

花了十年時間，帶毛孩旅行台灣368鄉鎮，只差2個就完成（新竹尖石鄉、金門烏坵鄉）這兩年因疫情的因素，也或許越靠近故事的終點，越是不想跨出去。

所以遲遲沒機會來，新竹尖石的上帝的部落「司馬庫斯」。但在不久前，家中毛孩小乙忽然離世。

幾波的打擊下，決定帶著小乙的骨灰與另一毛小賴，來完成司馬庫斯的神木之旅。

清早5點從埔里開車出發，抵達竹東時，下起大雨，開始猶豫是否轉往南台灣旅行。

最後還是決定開了四個多小時的車程，抵達上帝的部落，還好在泰崗部落時，天氣就有放晴。

停好車後，約10點30正式起登，這個時段算較晚出發，但也會避開人潮，遇到的遊客都是下山的。

平日的人數比想像中還多，部落附近的產業道路，有些是父親曾經來住一個多月，工作留下的。

那時候聽到司馬庫斯遙遠的路況，就有想過未來一定要來造訪。

通過巨木群登山口，經過一段竹林，會有個岔路，一旁寫著往瀑布。（回程時間夠，在來瀑布看看好了）

原來早期的獵人是用冰涼的溪水來讓獵物保鮮。讓我想起狼群也會把獵物逼下懸崖，然後製造雪崩，讓獵物保鮮。

摸一摸乾淨的溪水，實在有夠冰，用濾水器裝一壺行走時用，小賴也嚐了幾口。

看的出來，部落有很用心經營這步道，每兩公里就有一處公廁，且保持的很整潔乾淨。

這個季節剛好是楓葉掉落的時刻，雖然沒有整片的楓紅，但沿路也掉滿楓葉。

此時路過一段蠻美的紅葉步道，回來查樹種，原來滿開時是淡粉色的櫻花樹。

下次有機會再櫻花季時前往吧，但想到車程…好累。

平日遊客就這麼多了，很難想像假日人潮。路過的遊客幾乎都在誇獎小賴，有的一聽小賴14歲了，更是不敢置信。

由於全程步道來回約10公里，無階梯。所以去回都讓他走全程，且都是走在我前面，督促我走快一點。

到了折返處前一公里，就開始出現高大的神木，一旁還有溪水的聲音，楓紅的蹤影，在這多待上一刻，感覺也很棒。

原本準備拿出中餐在這享用，但下山的遊客又會一直擦身，咬了幾口麵包，繼續出發，到大神木在享用好了。

到了神木園區後，是一個小O的木棧步道，走一圈剛好能逛完神木。約有20多顆千年以上的檜木。

此時園區也剩了2組遊客，而我獨自一人先行去尋找那棵名為 Yaya Qparung的巨大神木

Yaya 是泰雅語母親的意思，這棵神木樹齡約2,500多歲，15層樓高、腰圍20.5公尺，需要20個人張開雙手環抱才能包覆住。

不過現在有設圍欄，只能遠觀神木就好。四周都沒人，正合我意，拿出小乙的骨灰，幫兩毛368鄉鎮，做最後的紀錄。

我想應該也沒有毛孩，旅行過這麼多鄉鎮。也謝謝你們讓我有這動力，完成了一趟刻骨銘心的回憶。

十多年的回憶，慢慢在這湧現，真的很謝謝兩毛帶我成長。直到最後還是發現，給予你們的愛，還是遠不及你們給我的。

繞行神木一圈，發現後方有個小平台，這時才想到1點多了，我還沒吃中餐，就在神木休息久一點，多看幾眼。

不過看了離線地圖，與周遭的登山布條，這裡還蠻多有挑戰的路線，有機會再來研究看看。

回到岔路口後，看看時間才3個半小時，時間還早，來去瀑布看看。往瀑布的路上寫著0.45公里（好專業）

路況就沒巨木群步道好走，但也不難，還可以直接接回出口。原來瀑布的名字叫「司富利瀑布」，時間充裕的話，也很推薦這樣繞回停車場。

後記心得：巨木群步道來回約10公里，一般行走時間約4-5小時，十分好走，沿路風景也不錯。

但需要注意往司馬庫斯部落的道路，有實施管制時間：下午2點後～4點20分，停車場的車子上的不能開下山。（因為會有上山的旅客）需注意。