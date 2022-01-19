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無敵美景不變！「玉山五峰」雲海包圍如海上仙山　還有氣勢磅礴的天際線

健行筆記 / 健行筆記九層塔

上次訪玉山是二十二年前了，排雲山莊尚未重建，玉山頂上也還是于右任眺景遠望。此次再訪，景色依舊，文明已經翻新！西峰山勢和緩，植被茂密，入森林前回首玉山，裂縫節理刻畫岩壁，層層疊疊，橫斜交錯。稜線南北橫敞，豪邁雍容，磅礡的王者氣勢，更勝鈔票上的北面視角。西峰冷杉林裡的山神祠，日治時期所建，重建後奉祀觀音。今日風和日麗，天賞大美，山旅至此，誠心合十，謝賞禱安。

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玉山主峰

山屋對山友來說，是一處溫暖而令人安心的家，唯一的不適應是對睡眠的挑戰。大家作息時間不齊，呼嚕歡唱功力不一，每每輾轉睡袋，聽著此起彼落的鼾聲，羨慕沉浸夢鄉中的歌者。排雲出入得移樓換鞋，工序講究，儘管躡腳輕挪，也一路作響，夜晚外出小解後，睡意全消！往東峰的指標牌有點怪，立在東向叉路口前十餘公尺，摸黑時易讓人混淆。不過其正立於非官方的南稜線叉路口，不知是否對象為南稜線來的山友?小心翼翼地下切斜岩碎石，繞過突立的鳳尾岩，沿稜來到東峰腳下。東峰山體岩崚崢嶸，望之猙獰，巨大的岩體遮斷曙光，有如一黑靈巨怪！

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巉巖猙獰的玉山東峰東峰西面垂聳的岩壁，看似拒人千里，層層岩縫之間，卻又提供手攀足踏之處，讓人得以安履山巔。東峰之上，視野解放，中央山脈峰巒浮沉於雲端，如海上仙山。

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浮露雲海之上的新康山

主峰、東峰與北峰，是玉山山脈三大巨峰，從其他山峰望覽玉山群峰時，三巨峰常是尋山辨位的指標。行旅北峰稜坡，除了昂首北望，也不時回頭，端詳主峰、東峰這令人攝目的天際線。天際線之下，一堵如骨牌般，斜躺推疊的擠壓地形，一條條斷層溝，自東向西傾斜，地質活躍的營力，在此具形展演。

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玉山主峰風口碎石坡，強風肆虐，去程時北下鞍部，背後一股力量，一路推送，彷彿欲一口氣吹你下八通關。

回程上攀，一路迎頂著強風，舉步維艱，沙石襲面，陣陣刺痛。短短一百餘公尺，花了二十分鐘方翻上主峰稜脊。

531f5af4c0cd2f9cf9750fabab7f142d.jpg玉山北峰(東峰視角)

7a9d9d6b8f16aac23da832247fa1a371.jpg玉山北峰(北北峰視角)

北峰與北北峰，可近觀秀馬、南三段山列，這塊仍緣慳一面的山區，仍期待有緣之日！拜訪三巨峰的行程，在極好的天氣下，悠悠晃晃的結束。一夜排雲，覺得拘束，惦時估候，時間仍寬裕，索性收拾細軟，提前結束旅程。

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二十年前，天地霧白之下堅勁醒目的圓柏 (1996)

5e430c596e5fae175e06e89cbcceb5e1.jpg久別重逢，圓柏更挺拔了！ (2018)

玉山 曙光

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