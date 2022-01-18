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「抹茶山」登頂指南！想一次就成功無遺憾　注意事項報你知

健行筆記 / 健行筆記陳榆翔

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抹茶山(三角崙山)

● 如果你只會來這麼一次，要注意什麼?

● 文末有聖母山莊管理員志工的叮嚀

● 先下載離線地圖

● 天 氣：上山前一定要確認天氣              以確保可以看到抹茶山              可搜尋“三角崙山天氣”

● 起登時間：避開人群，建議晨曦時起登。

● 路 程：第一階段                   4k  林道  ( 爬升約400m)                   第二階段                   聖母登山步道  1.6k階梯  ( 爬升約450m)

● 補 給：水1200cc~2000cc              （聖母教堂有飲水機）              （聖母步道1K處有活水）                 簡單易食用食物

● 裝 備：登山杖（必備）、較止滑的鞋子、帽子、外套、更換衣物、垃圾袋

● 洗手間：1、聖母教堂                      2、林道約2.8k流動廁所                      3、通天橋（登山口）                      4、抹茶山（聖母山莊）

● 休息亭：1、聖母教堂                     2、林道2k                     3、通天橋（登山口）                    4、聖母步道0.7k                    5、抹茶山（聖母山莊）

● 急救設備：1. 林道4K涼亭內                     2. 聖母登山步道0.7K涼亭內                     3. 聖母山莊（避難山屋）

● 網美注意：抹茶山上-聖母山莊有簡易更衣室

● 小 百 岳：體力還行，不甘只當網美的你可一併收集台灣小百岳：   NO:83三角崙山

● 參考時間：平常有運動5小時左右

● 第一次上抹茶山的人一定會猛拍照，山上風大，所以可帶衣服上山，換好再拍照， 比較不會著涼

● 下 山：1、無痕山林，記得把自己的垃圾帶下山                  2、下山階梯路時小心行走。記得善用登山杖，確保安全 

● 不管是肉腳或勇腳，爬山前一定要做足功課，確保自身安全。充足睡眠、良好狀態很重要， 如果覺得狀況不好，千萬不要勉強，山永遠都在，下次再來

● 聖母山莊管理員志工貼心提醒：1.假日人潮多、聖母登山步道會塞車2.聖母登山步道1.6公里是一路上坡路段及走在登山步道上沒什麼風而且悶熱3.請上廁所時使用的衛生紙也請自己帶下山，不要留在廁所內、請發揮公德心4.林道終點處通天橋旁有水龍頭山泉水、聖母山莊前有洗手檯，禁止洗刷鞋子，山區水資源有限.請愛惜5.聖母登山步道約1.0公里處有活水源6.林道4公里行走時會經過二處溪水，下山可使用（洗登山杖.鞋.手套等）7.上天氣變化大請準備好雨具和薄外套8.重要公告：提醒來山上的遊客.教友.山友，聖母登山步道沿路設有緊急救護器材的位置ㄧ. 林道4K涼亭內有醫藥箱.硬式擔架。二. 聖母登山步道0.7K涼亭內有醫藥箱.軟式.硬式擔架和AED.醫藥盒.氧氣罐。三. 聖母山莊（避難山屋）內有醫藥箱.軟式.硬式擔架和AED.醫藥盒.氧氣罐。四. 聖母山莊（避難山屋）內設有10型手提蓄壓式乾粉滅火器。AED盒內有急救手冊內容有操作順序，如果您剛好遇到有人需要緊急救援時，請拿來急救患者爭取時間搶救生命（CPR+AED)，不管急救後患者生命跡象如何，國家的法律有保障救護人員是免付法律責任。

#準備好體力安全第一

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   ● 做足功課、充足睡眠體力、快樂上山、平安下山

登山 步道 抹茶

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