台版《智異山》守護山林的最前線！台灣森林惡火怎麼滅、如何預防必看

在上一篇「被祝融吞噬的台灣山林，是天災還是人禍？」結尾時說到，在森林火災中，主要滅火的人員，其實是「森林護管員」，而我們認知裡的一般消防員，在森林火災中，僅只是輔助滅火的角色而已。而要知道森林火災怎麼滅，則需要先了解森林護管員這一群人的工作內容。

森林護管員，是我國第一線森林保護工作者，也就是俗稱的「巡山員」，負責業務卻像是「管海邊的」，範圍非常非常廣泛，除了是林火防救主力人員外，平常的工作是巡視森林、舉報濫墾盜伐、保護林木、維護森林生態及調查野生動物、林地測量、還有造林時的監工等，可以說跟山林有關的，都歸他們管。

▲辛苦撲滅玉山林火、剛下山的護管員們！圖片來源：行政院農業委員會林務局

▲火勢猛烈的台中馬崙山火場。圖片來源：行政院農業委員會林務局

而森林火災，跟一般平地的火災性質完全不同。森林火災具有「無向性」（沒有固定方向，範圍太大、不知從何燒起來）及「連續性」（指的是一個地方接一個地方，連續地燒下去），只能靠著人數優勢來滅火。這時，全台不同地區的森林護管員需要互相調派支援，深入自己不熟的山林區域（森林護管員通常有自己巡視的區域，有特定任務如森林火災，才會出勤支援）除了要克服高山症、火場的高溫及休息時山上的低溫外，還要面對未知的地形變化，沒有路能走的話要靠自己用刀「開出來」，要迅速投入救火比平地救火困難度更高。

森林火災如何滅火？

一般來說，由森林護管員們負責滅火的有兩大方式，一種是直接撲救，另一種為間接撲救。

▲火拍（圖中藍色圓框內）。圖片來源：羅東林區管理處「森林救火裝備」大開箱

直接撲救

是由人力直接「打火」，森林護管員上山滅火時，會攜帶火拍、鏈鋸、砍刀、鏟子、風力滅火器、滅火彈、肩背式水袋等等工具上山，用這些工具直接撲滅燃燒的火點。

火拍：類似「蒼蠅拍」，原理像是人拍滅飛到身上的火星，只是對象是著火的樹木或草叢。

鏈鋸、砍刀：為了砍、劈林木開道，或是闢防火線的時候使用。

鏟子：挖開落葉、泥土、腐植層等等會用到，有的時候也可以直接拿來打滅火苗。

風力滅火器：不知道大家會不會覺得奇怪，在上一篇不是說到風會助長火勢嗎？又怎麼會用風力來滅火呢？簡單來說，這個方式就像是吹熄生日蠟燭一樣。由護管員背著裝類似機車引擎的「風力製造機」，吹出每秒超過10公尺的高速氣流，將周遭的可燃氣體「吹走」，再加上溫度瞬間降到燃點以下，火自然就熄滅了。不過這方式使用上有限制，只適用在火焰高度1.5公尺以下的火勢；若火場有大量樹木、火焰高度超過2.5公尺、或是逆風等等，都不適合使用這機器。

化學滅火：有滅火彈跟阻燃劑。滅火彈：可以視為用乾粉滅火器滅火，是一顆球型的彈藥，埋在仍有熱度的土壤或灰裡，藉著熱度爆發，可以發射大量的滅火乾粉，用乾粉滅火器的原理阻斷、減緩火勢，是較新型的滅火方式。阻燃劑：用氯、溴、磷、氮等阻燃元素，在燃燒時形成不易燃的物質，進而縮小火勢，或防止火勢復燃。

ＰＳ：如果火勢太大，評估無法在一天之內滅火，也要準備在山上過夜的帳篷、糧食、睡袋等，若火場附近可以垂降，就可以與空勤總隊合作，搭直升機垂降到火場附近，但如果地形沒有適合垂降的地方，這些物資都需要護管員們自己背到現場。

間接撲救

開闢防火線（防火帶）：

林火燃燒的速度很快，搶在火到達之前先砍樹、清除植物的枯枝落葉等燃料，開闢一條阻止火勢前進的地帶，讓火因為沒有燃料，進一步阻止燃燒。簡單地說，就是「把樹砍光光，沒東西讓火繼續燒下去」。

「精準預測火的燃燒行進方向，超前部署在研判火燃燒行進方向前有一段距離的稜線或山溝處，將林木與中下層植物移除、腐植質層清除（植物、枯枝落葉是森林火燒的燃料），也就是清除燃料，防止火勢蔓延。

▲森林護管員與開闢出來的防火線。圖片來源：行政院農業委員會林務局

補充：為了要開設森林防火線，必須砍倒移除樹木。直立的樹木一旦被烤乾而燃燒，燃燒速度比平躺的樹木還要快，加上直立燃燒產生的對流，下方的負壓產生火場本身強烈的風勢，有時加上外在風會產生團火（spotting fire），此時如果防火線寬度不足，火源就可能會越過，繼續延燒，非常危險」。

出自林務局-森活情報站臉書

引火回燒：

利用的原理是隔絕森林火災燃燒所需要的氧氣，導致氧氣不足使火熄滅。大火燃燒的地區，溫度高讓氣流上升，形成低壓，這樣其他方向的氣流會流過來補充，形成一股風，讓周圍的氣流向火場集中，在反方向、適當的距離點火，火勢會隨著氣流向火場蔓延，兩股火會往一個方向跑，會在火場的前方形成一個沒有燃燒物的隔離帶，進而阻止了火勢的前進、擴張，兩股火附近已經沒有可以燃燒的物質，同時氧氣又用光，火就熄滅了。

這個方式需要注意點火處跟和火場的距離，太遠等於另外再放火，太近等於幫助原火場燃燒，還要特別注意風向，這些都需要經驗來操作。

採取「引火回燒」（back burn）方式控制火勢。引火回燒是刻意以可控火勢主動清除易燃的灌木叢，藉此強化防火線。

上面是屬於直接滅火、由人員近距離救火的部分；若是發生在更難到達的高山火災火場，還會採取大家比較常聽到的飛機支援滅火，主要有下列支援方式：

載人抵達火場

直升機通常可作為護管員們為了迅速抵達高山火場的交通工具，節省登山闢路的時間；不過火場附近需要有平坦的地方，人員才好著陸；垂降也需要常常練習，因為人有懼高的本能，到一定的高度後會不敢跳出直升機；另外，如何使用掛勾及繩索等操作細節也需要時常練習，並沒有想像中的簡單，以為上了直升機就可以直接面不改色地執行任務，這可是錯誤的觀念唷！

載水或阻燃劑直接滅火或降溫

▲森林護管員演練協助直升機吊掛水袋取水、前往火場滅火。圖片來源：行政院農業委員會林務局

直升機吊掛水袋，在附近的水源處取水之後，飛到火場上空灑水滅火；或是載運阻燃劑「阻止燃燒」，幫忙縮小火勢，防止大範圍的復燃。

人工降雨、增雨

空軍準備人工增雨作業。圖片來源：中華民國空軍

若大氣、水汽狀況允許，可以試著以人工降雨、增雨的方式降溫。不常聽見以這方式救火的原因是，火場上空甚至是附近的大氣狀況，可能本來就因為高溫而變得乾燥，簡單地說，就是沒有辦法有水汽到可以下雨的程度。而且火災的狀況瞬息萬變，人工降雨、增雨的速度緩不濟急，雖然理論上可以這麼做，但實務上的效益不大，所以很少聽到以此方法滅火，最多只能輔助降溫，防止火場復燃。

如何預防森林火災？

了解森林火災的成因，及如何撲滅森林火災之後，接下來我們可以積極作為的，就是預防火災發生了。較主動且有效的方式為「樹種更替」與「林火災害潛勢庫資訊系統」。

森林火災演變成一發不可收拾的大火，除了救援無法及時到達之外，主要起火的原因是台灣山林裡有許多針葉樹，針葉樹的共同特徵是「油脂多」，尤其是「台灣二葉松」這種樹，連枝幹都富含油脂，葉子還像火媒棒一樣，很容易被點燃，加上高海拔寒冷的特性，讓落葉不容易分解，日積月累變成厚厚的腐質層，一點小小的火星都可能釀成延燒多日的大火。

所以要預防森林火災，可以讓森林裡的樹種多樣化，簡單地說，就是淡化針葉林的影響，種植含水量高的闊葉樹木，讓環境變得不容易起火或是延燒速度慢，爭取護管員們前往救災的時間；讓森林裡的樹種變得多樣化，就是進行「樹種更替」。

什麼是「樹種更替」?

所謂的樹種更替，可以想成3C裡常見的「Reset」鍵。簡單來說，原本已經形成的森林或植物群落，因為地形改變（如崩塌）、火災或開墾後留下的廢棄地，從光禿禿連草都沒有的狀態，到有植物發芽的生長茁壯的過程。原本的森林可能生長得很茂密、穩定，但這樣的狀態反而會讓一些樹沒有生長空間，換句話說，就是沒有新生代的幼樹長出來。但在全部的樹被燒光之後，反而是一個重新開始的機會。可以選擇在火燒後、針葉林還未進駐的空地，種植木荷、青剛櫟等樹，日後漸漸形成針闊葉混合林，降低火災風險進而預防。

樹種更替小知識

圖片來源：杉林溪自然教育中心

圖片來源：杉林溪自然教育中心

（一）：台灣二葉松－叫它「霸道的胖子」！

台灣二葉松因為葉子、枝幹油脂豐富，枯葉細小、是很容易引火的材料，可以說是活生生的「燃料庫」；另外，二葉松的種子被毬果保護著，火災過後會被「燒破」跑出來，在光禿禿的土地上，成為第一批發芽生長的木本植物。所以在火災過後，通常可以看見大面積的台灣二葉松純林生長（純林：指的是只有二葉松，沒有其他樹），富含油脂（很肥很胖！）加上強勢的生長能力，橘編只好給它這個稱號了。

（二）先驅植物：能夠在光禿禿的土地上快速生長、成為「第一名」的植物，稱為「先驅樹種」或「先驅植物」，它們共同的特性是，種子生命力長、發芽率高，初期生長快速，這些特質有助於它們在惡劣環境下，與其他植物競爭時搶得先機。先驅植物還有：台灣二葉松、五節芒、台灣赤楊、山黃麻、野桐、血桐、地衣、苔蘚、禾科草本植物等等。

如果在登山時發現火災，請馬上撥打林務局的免費專線0800-000930（您您您救山林）或0800-057930（林務局救山林），迅速通報當地林區管理處，讓護管員可以爭取時間，以最快的速度前往滅火；記不起來電話也沒關係，撥119也可以，消防局接到報案後會協助通報林務局滅火。

林火災害潛勢庫資訊系統

林務局會收集各種氣象、燃料及林火歷史事件等相關資料，綜合這些資料之後，帶入運算模式統計分析，歸納並預測各處森林發生火災的機率，也就是預測「森林火災危險度」（像是氣象局報告降雨機率一樣），在林火災害潛勢庫資訊系統(點我)裡看得到。

會收集的資料有：燃料濕度（燃料越乾就越容易被點燃）、大氣溫度、大氣濕度等。

在森林裡容易引起火災的，是樹幹較細小的樹木、葉子，像是被叫做松針的松樹樹葉，就很容易引火；所以只要測量最容易燃燒的樹木的濕度，就能預測出森林火災的危險度有多高，這些資訊在林務局的網站上也都可以查詢得到。

然後，在出發登山（尤其是要在山裡待超過兩天、需要煮食的登山活動）前，記得先上林務局的網站查詢要登山的區域的林火危險度，藉以判斷該帶什麼煮食設備，及在山區用火的方式，並盡量減少在山林中的足跡，也是為了把發生火災的機率降到最低。

從森林火災的成因，到如何撲滅火災，最後是預防森林發生火災，這些行為其實都跟我們息息相關，森林只是被動接受我們做的事情；對大家來說，森林是珍貴的寶庫，也需要從我們自己做起，才能好好保護森林資源留給後人。希望這些粗淺的知識能拋磚引玉、成為一個開頭，提醒大家在山林謹慎行事，把對森林的影響及傷害降到最低，也才能把美景傳下去。

延伸閱讀： 被祝融吞噬的台灣山林，是天災還是人禍？

遼闊の天空之森・宜蘭羅馬縱走

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