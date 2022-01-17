15公里的旅程！ 谷關七雄「東卯山」 七雄中不算高但路途最長

15公里的旅程。谷關七雄東卯山

所在位置：台中市和平區峰頂高度：1692公尺登山口/停車資訊：車停谷關大道院停車場，步行約1公里抵達登山口路線地圖：健行筆記GPX完整相簿：連結

上一週是樂麻的生日，當天上完大兜老師的戶外課後，我們就先驅車前往台中的旅店，以小樂手繪的卡片和飯店協助領取的蛋糕為樂媽慶生。隔天，是我們一家人久違的登山行程，因前一陣子樂麻忙於準備保姆證照考試，所以有好一陣子是我和小樂一起走了幾座郊山。此行是我們第一次拜訪谷關七雄，選擇了路途最長(來回15公里)，但難度在七雄中不算高的東卯山。

東卯山，海拔1692公尺，谷關七雄中的老五(以高度排名)，原為台電之保線道路，因此登山路徑呈之字坡向上平均攀升，大部分登山者認為寬大好走。儘管如此，要完成東卯山步道，也需要歷經1110公尺的爬升，加上最後0.5-1K的石瀑路段，我們覺得很考驗體能，對於我們而言，並不算輕鬆。

小樂的體能與步速在這幾個月有很快速的成長，往往都是我們請他等我們。然而就在即將登頂、磨人意志的0.5K路段，可能是剛好遇到想睡覺的時段，小樂的情緒整個在人來人往的路口大爆發，0.5K就這樣形成了我們家的哭坡。也正巧一行多人的登山團經過，每個路過者都好意地想幫忙安慰小樂(其實也讓我們大人小孩更為緊張)。很可以理解山友們的善意，這種小插曲的應變往往也是我們親子家庭在較高距離的登山行程中需要面對學習的一個課題。

幸好，收拾情緒之後，小樂又恢復了元氣，繼續完成了未完的行程，還開心地把一顆附帶煞車的石頭當起了車子玩耍。此行也是我們第一次看到這麼多次的藍腹鷴(沿途看到了五隻)，有趣的是，下山時的藍腹鷴悠哉地找尋著他們的食物，並不像清晨時機警一閃而過，也讓我們近距離拍攝到很清楚的照片。生氣時乖乖叫的可愛大黑艷蟲，小樂誤認為是鍬形蟲，我則誤認為是大葫蘆步行蟲之類的昆蟲。山裡面總是有著許多驚喜等我們，有時候開心，有時帶點驚嚇，紀念我們的第一次谷關七雄之旅，以及樂麻生日快樂！

▲車停谷關大道院停車場。

▲由停車場須繼續步行一公里，方可抵達登山口。停車場至登山口的產業道路狹窄且路況不佳，不建議繼續行駛。

▲東卯山登山口，有著注意！熊出沒的可愛圖示。

▲最放鬆的表情，總是出現在登山口。

▲原為台電之保線道路，因此登山路徑呈之字坡向上平均攀升，大部分登山者認為寬大好走。步道沿途共有三座電塔。

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▲許多捷徑都會以拉繩封閉，提醒到訪者走在正常通道上。

▲岔路可通往德芙蘭步道。

▲有部分路段標示為落石區，宜快速通過。

▲最末一公里為石瀑地形，相對耗費體力。

▲三角點前有一小段難度不高的攀爬路段。

▲時而一片雲霧，時而一片壯麗美景，這是山林難以捉摸的神秘與迷人。

▲大大的反射板，告訴到訪者：三角點到了。山林中的好朋友們

▲此行是我們第一次看到這麼多次的藍腹鷴(沿途看到了五隻)。

▲生氣時乖乖叫的可愛大黑艷蟲，小樂誤認為是鍬形蟲，我則誤認為是大葫蘆步行蟲之類的昆蟲。

▲懸繭姬蜂的漂亮筒繭。

▲發現逝去的糞金龜倒臥在步道上，小樂幫他移至步道旁隱密處，並蓋上漂亮的葉子，避免他被登山客踩到，並謝謝這些地球清道夫對環境的貢獻。