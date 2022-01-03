霞喀羅賞楓全攻略！登高有無敵展望　白石吊橋秀麗溪谷令人流連忘返

【步道簡介】

霞喀羅古道又稱石鹿古道，位在新竹縣南端被稱為後山的區域，蜿蜓在霞喀羅大山北端的林間谷地中，橫跨新竹縣五峰鄉的清泉與尖石鄉的秀巒之間，是昔日兩地泰雅族人往來的一條社路。古道於大正9年(1920)間正式開鑿，是由霞喀羅警備道路與薩克亞金警備道路兩條古道所組成，據今已有百年歷史，其間歷經了理蕃、伐木造林、及登山健行等不同階段的發展，擁有豐富的歷史及人文內涵，同時也擁有優美的自然風光，尤其是每年深秋時候，更以楓紅聞名，吸引無數山友前往賞楓。今日的霞喀羅國家步道只是其中石鹿到養老段，約22.5公里，共經過田村台、松下、楢山、朝日、柘楠、白石、見返、馬鞍、武神、栗園等10座駐在所。

現僅保留田村台、楢山、朝日、白石、武神、馬鞍、栗園等遺址。

▲白石吊橋深秋美景

1997年一位20出頭的清大登山社女山友雪山飛狐，在颱風過後，獨自揹著25公斤的重裝，走訪霞喀羅古道。

從清泉到秀巒，走了三天三夜，更為這條古道增添些許浪漫的傳奇色彩。 ▲3K石鹿大山登山口

【賞楓秘笈】有賞楓經驗的人都知道，在臺灣要觀賞到滿山楓紅的景色，必須選在秋冬交替，氣候由暖乍寒，日夜溫差超過 15 度以上，頭兩波寒流來襲後的三、四天，正是楓葉轉紅的好時機，但這兩波寒流間隔最好約二到三週時間，若間隔太近，樹葉還來不及轉紅；若間隔太長，在第二波寒流到來之前，就已落葉歸根。所以需要氣溫的充分配合，也就是要些許的運氣，必須在天時與地利的配合下，才能演出一個完美的賞楓行程(霞喀羅紅葉情況可參考臉書霞喀羅生態旅遊粉絲專頁)。 ▲馬鞍駐在所楓林區

【交通資訊】

霞喀羅古道目前並 無大眾交通工具 可抵達，步道有兩個登山口，若A進B出(石鹿進、養老出)想全程都走完，建議找在地接駁服務。

可抵達，步道有兩個登山口，若A進B出(石鹿進、養老出)想全程都走完，建議找在地接駁服務。 若A進A出，建議以養老端為主，因為路況較佳且較好停車，可將google導航設定「 霞喀羅古道養老登山口停車場 」。自行開車由北二高竹林交流道下，接120縣道往內灣。過內灣後，續行120縣道至尖石，右轉尖石二號橋，接竹60鄉道往秀巒， 途經那羅，錦屏一號橋左轉，續往秀巒。遇新光岔路口（約竹60鄉道33.5K，左往司馬庫司），取右往養老，續行約7.7公里（秀錦道路）， 即可抵達霞喀羅古道養老段登山口。

」。自行開車由北二高竹林交流道下，接120縣道往內灣。過內灣後，續行120縣道至尖石，右轉尖石二號橋，接竹60鄉道往秀巒， 途經那羅，錦屏一號橋左轉，續往秀巒。遇新光岔路口（約竹60鄉道33.5K，左往司馬庫司），取右往養老，續行約7.7公里（秀錦道路）， 即可抵達霞喀羅古道養老段登山口。 若欲由石鹿端進入，則由北二高下竹林交流道經竹東接竹122縣道直行，經清泉接石鹿林道後過石鹿派出所至登山口抵達，惟因登山口腹地狹窄，停車不易，且清石道路多處毀損，路面鋼筋外露，如非高底盤及四輪傳動車輛，極度不建議自行開車前往。

▲清石道路路況不佳，雨後泥濘容易打滑

【行程規劃】

霞喀羅步道總長22公里，登山口分別在養老及石鹿二端，筆者依照攀登難易，將步道規劃分為賞楓、健行、進階及挑戰等四種不同等級之行程：

單純賞楓行程 由養老登山口至17K處馬鞍駐在所楓林區，單程約6公里，步程約1個半～２小時，或由石鹿登山口至6K楢山駐山所後之楓紅區，單程亦約6公里，是最輕鬆的單純賞景行程。 健行賞楓行程 以11.8K白石駐在所為中繼點，由兩邊之登山口進入，單程步行時間約4~5時，路程平均約12公里，可兼顧賞景及健行之需求，為一般登山遊客選擇之方案。 進階行程(一日全段單攻) 全程22公里，需時約9個半小時，加以由平地至登山口交通時間需時較久，建議提前一天先行入住清泉地區的民宿，較能從容的完成全段行程。 挑戰行程(重裝二日深度旅遊) 背負帳篷及二日糧食，於朝日駐在所(離水源最近)或白石駐在所紮營( 新竹林管處與登山協作團體 簽署合備忘錄 ，由梁大霸及東線一批熊團隊於 賞楓期駐點提供營帳及伙食服務)，細細品味霞喀羅深秋的味道。

官方版時程

石鹿登山口 →（1.2K，30分鐘）→ 田村台駐在所遺址 →（1.8K，60分鐘）→ 霞喀羅大山登山口岔路 →（1.7K，60分鐘）→ 往霞山及麥巴來山岔路 →（1.7K，40分鐘）→ 楢山駐在所遺址 →（3.8K，70分鐘）→ 朝日駐在所遺址 →（0.4K，20分鐘）→ 霞喀羅吊橋 →（1.2K，20分鐘）→ 白石駐在所遺址 →（1.5K，40分鐘）→ 白石吊橋 →（1.2K，50分鐘）→ 武神駐在所遺址 →（2.4K，50分鐘）→ 馬鞍駐在所遺址 →（1.6K，45分鐘）→ 栗園駐在所遺址 →（0.8K，25分鐘）→ 木炭窯 →（2.9K，100分鐘）→ 養老登山口

▲資訊取

台灣山林悠遊網

【行程介紹】因每年年底為霞喀羅賞楓旺季，為免因人潮影響行進速度，建議由石鹿端進，養老端出，悠閒自在的漫步在色彩繽紛的秀巒山區，欣賞大自然的調色盤及充滿靈性薩克亞金溪，信步慢遊這條深具歷史人文色彩的古道。

▲冬季才有的雲海大景

▲起登時的濃霧，讓這次山行充滿著迷幻的神奇色彩﻿田村台駐在所，設置於大正11年（1922年），此處是昔日的「木喀拉卡高地」，為日治時期控制泰雅族人的戰略要地，更是鹿場連嶺警備道的樞紐，當時設有酒保，供應道上軍警所有糧食等物資，駐在所西側小山丘設有四門大砲，附近霞喀羅群四社都在砲火射程範圍內。當年的基址面積達1800坪，如今則是周遭柳杉林立，大部份的基址已隱沒於荒堙漫草。由此地出發，另有一條「鹿場連嶺警備道路」（根本古道）。

▲古道上第一個駐在所(1.3K處)

▲2K處開始首次看見楓紅

▲由2.2K崩塌處離開古道，開始此行第一個高繞路段。

▲高繞上稜後，2.7Ｋ處有一觀景點，展望極佳。

▲崩塌路段有架繩，地上也有指標示指引方向。

▲回到古道，續行至3K石鹿大山登山口休息後，攀登石鹿大山。

▲經過一顆巨大神木，姑且稱之為石鹿名樹。

▲約40分鐘即登頂石鹿大山（標高2,234公尺）。

▲折返3K登山口

▲續行前往楢山駐在所楢山（青山）駐在所，設於大正11年（1922年），因此地盛產椎茸，故地名為「椎山」，卻誤植為「楢山」。 日本人曾在此地增設醫療所，是警備道上的重要據點之一。現地雖已無完好建物，但周邊人造杉木林立，伴著夯土屋舍牆垣遺址，散發著引人駐足的古樸韻味。

▲6.6K楢山（青山）駐在所

▲7K崩塌地，巧遇泰雅族獵人。

▲楢山駐在所後，抵達朝日駐在所前，另有二段楓紅區，為石鹿端賞楓景點。

▲經過一處造型獨特的單索吊橋。

▲續行會遇到此行最大崩塌處，需下切至河床。

▲再往上回到古道

▲朝日駐在所，已有一隊山友在此紮營（此處離水源最近，是白石駐在所之外最好的營地）。

▲續行經過一處崩塌處要下切至河床，再接回古道。 ▲霞喀羅吊橋（前因風災毀損現已重新整修完竣） ▲

距離白石駐在所最近的水源地（離駐在所約30分路程)白石駐在所，舊稱「薩克亞金駐在所」，薩克亞金（Sakayachin）是泰雅族語，意指「可用做磨利刀峰的亮白石頭」。 此地在1917與1920年曾發生過兩次泰雅族人與日警的嚴重衝突，即史上的「霞喀羅事件」，事後日人開通警備道，並視為重要戰略要道，故於1922年設置薩克亞金駐在所。駐在所除辦公廳與宿舍外，在東側小丘設有砲台、西側設有瞭望台。國民政府遷台後，於1947年改稱「白石派出所」，並於1969年改建成今日的模規。直至1989年最後一批駐警離開，才正式終結這條步道的警備色彩。

▲位於古道11.8K處之白石駐在所，為古道之中點。

▲離開白石駐在所後是一連串約1.5K的之字型陡下坡，來到白石吊橋

白石吊橋建於日本大正十年（1921），距今將進百年(98年)的歷史，橋長145公尺，落差90公尺，橫跨薩克亞金溪，通過吊橋的搖晃感雖令人忐忑不安，但目光所及盡是溪谷秀麗景緻，以及兩岸蒼翠的山巒，令人目不暇給、美不勝收。每當楓紅季節，河岸整片夢幻又浪漫的紅、橘、黃景色，令人陶醉。

▲13.4處之白石吊橋薩克亞金溪為泰雅語之譯音，漢名白石溪，源起於中霸尖山，為大漢溪上游，水量大、水質清澈見底，向北流至秀巒，與大漢溪的最遠源流塔克金溪（泰岡溪）會合，成為大漢溪的直接源流馬里闊丸溪（玉峰溪）。

▲薩克亞金溪

▲

續行經過一段下切、二段高繞處後，來到武神駐在所(僅剩一標示牌)。

▲來到片竹林就表示馬鞍駐在所快到了

馬鞍駐在所

名稱來由是一位最早來此開墾的泰雅族原住民Bawan，日人音譯為馬鞍，因而得名。目前駐在所基地、大門、石階及夯土牆仍依稀可辨，另有早期栽種的緋寒櫻，漸次自然演替的長梗紫苧麻、小梗木薑子等。由於早年部落以栽培椴木香菇為主要收入來源，因此栽植了可作為椴木材料來源的大面積楓香林，但隨著部落養菇產業式微，蔚蔚成林的楓香卻意外成為步道上的絕佳景點，不論是初春的嫩葉綠芽，抑或深秋的黃葉楓紅、晚冬的蕭瑟枯枝，都令來往旅人流連忘返。

▲馬鞍駐在所（17K處），一大片楓林區已染成一片通紅。

▲馬鞍駐在所（古道17K處）

粟園駐在所，原名為「塔拉卡斯駐在所」，早期是泰雅族部落-基那吉群「塔拉卡斯社」繁衍生息之地，泰雅族語「塔拉卡斯(Tarakkis)」即是「小米」之意，1947年政府接收後改稱「栗園派出所」，於1959年廢棄。「粟園」顧名思義就是「栽種小米之地」。如今，此地的植群已被逐漸擴展的桂竹林所取代，從昔日族人建造的房舍、取水的竹管、編製的竹簍容器等，更見證了部落生活發展史與竹材息息相關。粟園的桂竹林相著實令人驚艷，行走其間尤如走入電影「臥虎藏龍」場景。

▲粟園駐在所（18.5K處）的孟宗竹林。

▲踏著夕陽抵達養老端停車場，完成精彩的霞喀羅全段行

【撤退計畫】霞喀羅步道總長22公里，以位於步道11.8公里處之白石駐在所為中繼點，不論由石鹿端或養老端起登，如未能於下午1點前抵達白石駐在所，均強烈建議必須於下午1點開始原路折返，因二端路段均有崩塌及高繞地形，如在天黑之後通過，恐有安全疑慮，且通往步道登山口之連外道路狹窄，入黑後開車亦將增加行車安全疑慮。

【體能訓練】雖然霞喀羅古道屬於一日郊山行程，但因全程長達22公里且部分路段因崩塌需下切溪谷或高繞，必須具備基本體能或由熟練的領隊帶領，始能安全通過。此外，因一日單攻屬進階行程，如加碼石鹿大山更增加行程難度，要輕鬆走完全程，建議先走一趟無崩塌地形的桶後林道來回24公里做為行前訓練，再評估自己是否能能負荷此一山行的運動強度。

【裝備提醒】除了一般郊山行程要帶的登山裝備外，因步道位於中海拔之新竹山區(海拔約1600~1900公尺)，全年最高溫為24-25°C、最低溫為7-9°C，屬於長年陰涼的山林地形，秋冬天氣多變，容易起霧，宜準備保暖防寒衣物，另因行程中必須通過多處崩塌地形，建議要攜帶手套及防滑之登山鞋。此外，為避免假日人多在高繞路段塞車，致發生遲歸的情形，務必要攜帶燈頭，以備不時之需。

【生態景觀】動物此地區的動物資源豐富，包括有哺乳動物：台灣黑熊、台灣野豬、台灣獼猴、白面鼯鼠、長鬃山羊、山羌等；鳥類：棕面鶯、藍腹鷴、金翼白眉、山紅頭、紅山椒鳥、繡眼畫眉、大冠鷲等台灣特有種；及少數的爬蟲類與兩生類，莫氏樹蛙、觀霧山椒魚及過山刀等。

植物步道沿線柳杉、杉木、青楓、楓香、台灣紅榨槭、台灣八角金盤、烏心石、桂竹林、臺灣鐵杉、臺灣紅檜、臺灣胡桃等人工林與天然林中殼斗植物。此外，在駐在所周圍通常可發現數株山櫻花，那是日人為了表徵武士精神與思鄉情懷特別種植的。航跡及水源資訊參考