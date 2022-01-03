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霞喀羅賞楓全攻略！登高有無敵展望　白石吊橋秀麗溪谷令人流連忘返

健行筆記 / 健行筆記Straybirds

步道簡介】

霞喀羅古道又稱石鹿古道，位在新竹縣南端被稱為後山的區域，蜿蜓在霞喀羅大山北端的林間谷地中，橫跨新竹縣五峰鄉的清泉與尖石鄉的秀巒之間，是昔日兩地泰雅族人往來的一條社路。古道於大正9年(1920)間正式開鑿，是由霞喀羅警備道路與薩克亞金警備道路兩條古道所組成，據今已有百年歷史，其間歷經了理蕃、伐木造林、及登山健行等不同階段的發展，擁有豐富的歷史及人文內涵，同時也擁有優美的自然風光，尤其是每年深秋時候，更以楓紅聞名，吸引無數山友前往賞楓。今日的霞喀羅國家步道只是其中石鹿到養老段，約22.5公里，共經過田村台、松下、楢山、朝日、柘楠、白石、見返、馬鞍、武神、栗園等10座駐在所。

現僅保留田村台、楢山、朝日、白石、武神、馬鞍、栗園等遺址

cfd7cd9a4a555dc02bbca45282494be6.jpg78d749d8056aedb71dafee779485cfca.jpg▲白石吊橋深秋美景

1997年一位20出頭的清大登山社女山友雪山飛狐，在颱風過後，獨自揹著25公斤的重裝，走訪霞喀羅古道

從清泉到秀巒，走了三天三夜，更為這條古道增添些許浪漫的傳奇色彩。cd04a5ac05ff83038abc44f0e53d0a03.jpg3K石鹿大山登山口

【賞楓秘笈】有賞楓經驗的人都知道，在臺灣要觀賞到滿山楓紅的景色，必須選在秋冬交替，氣候由暖乍寒日夜溫差超過 15 度以上頭兩波寒流來襲後的三、四天，正是楓葉轉紅的好時機，但這兩波寒流間隔最好約二到三週時間，若間隔太近，樹葉還來不及轉紅；若間隔太長，在第二波寒流到來之前，就已落葉歸根。所以需要氣溫的充分配合，也就是要些許的運氣，必須在天時與地利的配合下，才能演出一個完美的賞楓行程(霞喀羅紅葉情況可參考臉書霞喀羅生態旅遊粉絲專頁)。eba3093948ac5ead56cd9d119509a237.jpg▲馬鞍駐在所楓林區

【交通資訊】

  • 霞喀羅古道目前並無大眾交通工具可抵達，步道有兩個登山口，若A進B出(石鹿進、養老出)想全程都走完，建議找在地接駁服務
  • 若A進A出，建議以養老端為主，因為路況較佳且較好停車，可將google導航設定「霞喀羅古道養老登山口停車場」。自行開車由北二高竹林交流道下，接120縣道往內灣。過內灣後，續行120縣道至尖石，右轉尖石二號橋，接竹60鄉道往秀巒， 途經那羅，錦屏一號橋左轉，續往秀巒。遇新光岔路口（約竹60鄉道33.5K，左往司馬庫司），取右往養老，續行約7.7公里（秀錦道路）， 即可抵達霞喀羅古道養老段登山口。
  • 若欲由石鹿端進入，則由北二高下竹林交流道經竹東接竹122縣道直行，經清泉接石鹿林道後過石鹿派出所至登山口抵達，惟因登山口腹地狹窄，停車不易，且清石道路多處毀損，路面鋼筋外露，如非高底盤及四輪傳動車輛，極度不建議自行開車前往。
00f6d5ca2b721469a3e8c53c292c8163.jpg▲清石道路路況不佳，雨後泥濘容易打滑

【行程規劃】

霞喀羅步道總長22公里，登山口分別在養老及石鹿二端，筆者依照攀登難易，將步道規劃分為賞楓、健行、進階及挑戰等四種不同等級之行程：

單純賞楓行程由養老登山口至17K處馬鞍駐在所楓林區，單程約6公里，步程約1個半～２小時，或由石鹿登山口至6K楢山駐山所後之楓紅區，單程亦約6公里，是最輕鬆的單純賞景行程。
健行賞楓行程以11.8K白石駐在所為中繼點，由兩邊之登山口進入，單程步行時間約4~5時，路程平均約12公里，可兼顧賞景及健行之需求，為一般登山遊客選擇之方案。
進階行程(一日全段單攻)全程22公里，需時約9個半小時，加以由平地至登山口交通時間需時較久，建議提前一天先行入住清泉地區的民宿，較能從容的完成全段行程。
挑戰行程(重裝二日深度旅遊)背負帳篷及二日糧食，於朝日駐在所(離水源最近)或白石駐在所紮營(新竹林管處與登山協作團體簽署合備忘錄，由梁大霸及東線一批熊團隊於賞楓期駐點提供營帳及伙食服務)，細細品味霞喀羅深秋的味道
 官方版時程
石鹿登山口 →（1.2K，30分鐘）→ 田村台駐在所遺址 →（1.8K，60分鐘）→ 霞喀羅大山登山口岔路 →（1.7K，60分鐘）→ 往霞山及麥巴來山岔路 →（1.7K，40分鐘）→ 楢山駐在所遺址 →（3.8K，70分鐘）→ 朝日駐在所遺址 →（0.4K，20分鐘）→ 霞喀羅吊橋 →（1.2K，20分鐘）→ 白石駐在所遺址 →（1.5K，40分鐘）→ 白石吊橋 →（1.2K，50分鐘）→ 武神駐在所遺址 →（2.4K，50分鐘）→ 馬鞍駐在所遺址 →（1.6K，45分鐘）→ 栗園駐在所遺址 →（0.8K，25分鐘）→ 木炭窯 →（2.9K，100分鐘）→ 養老登山口
66a1e47fd0873c702c0ccb57d81bf7ac.jpg▲資訊取台灣山林悠遊網

【行程介紹】因每年年底為霞喀羅賞楓旺季，為免因人潮影響行進速度，建議由石鹿端進，養老端出，悠閒自在的漫步在色彩繽紛的秀巒山區，欣賞大自然的調色盤及充滿靈性薩克亞金溪，信步慢遊這條深具歷史人文色彩的古道。

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▲冬季才有的雲海大景

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▲起登時的濃霧，讓這次山行充滿著迷幻的神奇色彩﻿田村台駐在所，設置於大正11年（1922年），此處是昔日的「木喀拉卡高地」，為日治時期控制泰雅族人的戰略要地，更是鹿場連嶺警備道的樞紐，當時設有酒保，供應道上軍警所有糧食等物資，駐在所西側小山丘設有四門大砲，附近霞喀羅群四社都在砲火射程範圍內。當年的基址面積達1800坪，如今則是周遭柳杉林立，大部份的基址已隱沒於荒堙漫草。由此地出發，另有一條「鹿場連嶺警備道路」（根本古道）。

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▲古道上第一個駐在所(1.3K處)

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▲2K處開始首次看見楓紅

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▲由2.2K崩塌處離開古道，開始此行第一個高繞路段。

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▲高繞上稜後，2.7Ｋ處有一觀景點，展望極佳。

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崩塌路段有架繩，地上也有指標示指引方向。

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回到古道，續行至3K石鹿大山登山口休息後，攀登石鹿大山。

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經過一顆巨大神木，姑且稱之為石鹿名樹。4678410da321c348e845f32b4a388a40.jpg

▲約40分鐘即登頂石鹿大山（標高2,234公尺）

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折返3K登山口

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▲續行前往楢山駐在所楢山（青山）駐在所設於大正11年（1922年），因此地盛產椎茸，故地名為「椎山」，卻誤植為「楢山」。 日本人曾在此地增設醫療所，是警備道上的重要據點之一。現地雖已無完好建物，但周邊人造杉木林立，伴著夯土屋舍牆垣遺址，散發著引人駐足的古樸韻味。

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abe462ebb2c292aed97a07db2a3c2344.jpg6.6K楢山（青山）駐在所6e23baa8c743221819f974e3f608b22f.jpg

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7K崩塌地，巧遇泰雅族獵人。

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楢山駐在所後，抵達朝日駐在所前，另有二段楓紅區，為石鹿端賞楓景點。108047bd25dfd14e532319eb3661f3dc.jpg

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▲經過一處造型獨特的單索吊橋。

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▲續行會遇到此行最大崩塌處，需下切至河床。

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再往上回到古道30ee13a970e7ef0333993ebd8f59e924.jpg

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朝日駐在所，已有一隊山友在此紮營（此處離水源最近，是白石駐在所之外最好的營地）。

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距離白石駐在所最近的水源地（離駐在所約30分路程)白石駐在所，舊稱「薩克亞金駐在所」，薩克亞金（Sakayachin）是泰雅族語，意指「可用做磨利刀峰的亮白石頭」。  此地在1917與1920年曾發生過兩次泰雅族人與日警的嚴重衝突，即史上的「霞喀羅事件」，事後日人開通警備道，並視為重要戰略要道，故於1922年設置薩克亞金駐在所。駐在所除辦公廳與宿舍外，在東側小丘設有砲台、西側設有瞭望台。國民政府遷台後，於1947年改稱「白石派出所」，並於1969年改建成今日的模規。直至1989年最後一批駐警離開，才正式終結這條步道的警備色彩。

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位於古道11.8K處之白石駐在所，為古道之中點。

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離開白石駐在所後是一連串約1.5K的之字型陡下坡，來到白石吊橋

白石吊橋建於日本大正十年（1921），距今將進百年(98年)的歷史，橋長145公尺，落差90公尺，橫跨薩克亞金溪，通過吊橋的搖晃感雖令人忐忑不安，但目光所及盡是溪谷秀麗景緻，以及兩岸蒼翠的山巒，令人目不暇給、美不勝收。每當楓紅季節，河岸整片夢幻又浪漫的紅、橘、黃景色，令人陶醉。

8aff0efd56f457697997148e771b152d.jpg4e75d62e4f340204a2b535c91b28f98e.jpg▲13.4處之白石吊橋薩克亞金溪為泰雅語之譯音，漢名白石溪，源起於中霸尖山為大漢溪上游，水量大、水質清澈見底，向北流至秀巒，與大漢溪的最遠源流塔克金溪（泰岡溪）會合，成為大漢溪的直接源流馬里闊丸溪（玉峰溪）。

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薩克亞金溪

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續行經過一段下切、二段高繞處後，來到武神駐在所(僅剩一標示牌)。

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來到片竹林就表示馬鞍駐在所快到了

馬鞍駐在所

名稱來由是一位最早來此開墾的泰雅族原住民Bawan，日人音譯為馬鞍，因而得名目前駐在所基地、大門、石階及夯土牆仍依稀可辨，另有早期栽種的緋寒櫻，漸次自然演替的長梗紫苧麻、小梗木薑子等。由於早年部落以栽培椴木香菇為主要收入來源，因此栽植了可作為椴木材料來源的大面積楓香林，但隨著部落養菇產業式微，蔚蔚成林的楓香卻意外成為步道上的絕佳景點，不論是初春的嫩葉綠芽，抑或深秋的黃葉楓紅、晚冬的蕭瑟枯枝，都令來往旅人流連忘返。

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馬鞍駐在所（17K處），一大片楓林區已染成一片通紅。

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馬鞍駐在所（古道17K處）

粟園駐在所原名為「塔拉卡斯駐在所」，早期是泰雅族部落-基那吉群「塔拉卡斯社」繁衍生息之地，泰雅族語「塔拉卡斯(Tarakkis)」即是「小米」之意，1947年政府接收後改稱「栗園派出所」，於1959年廢棄。「粟園」顧名思義就是「栽種小米之地」。如今，此地的植群已被逐漸擴展的桂竹林所取代，從昔日族人建造的房舍、取水的竹管、編製的竹簍容器等，更見證了部落生活發展史與竹材息息相關。粟園的桂竹林相著實令人驚艷，行走其間尤如走入電影「臥虎藏龍」場景。

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粟園駐在所（18.5K處）的孟宗竹林。b69a8b53375b640583a61a4f8b1f9aa5.jpg

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踏著夕陽抵達養老端停車場，完成精彩的霞喀羅全段行

【撤退計畫】霞喀羅步道總長22公里，以位於步道11.8公里處之白石駐在所為中繼點，不論由石鹿端或養老端起登，如未能於下午1點前抵達白石駐在所，均強烈建議必須於下午1點開始原路折返，因二端路段均有崩塌及高繞地形，如在天黑之後通過，恐有安全疑慮，且通往步道登山口之連外道路狹窄，入黑後開車亦將增加行車安全疑慮。

【體能訓練】雖然霞喀羅古道屬於一日郊山行程，但因全程長達22公里且部分路段因崩塌需下切溪谷或高繞，必須具備基本體能或由熟練的領隊帶領，始能安全通過。此外，因一日單攻屬進階行程，如加碼石鹿大山更增加行程難度，要輕鬆走完全程，建議先走一趟無崩塌地形的桶後林道來回24公里做為行前訓練，再評估自己是否能能負荷此一山行的運動強度。

【裝備提醒】除了一般郊山行程要帶的登山裝備外，因步道位於中海拔之新竹山區(海拔約1600~1900公尺)，全年最高溫為24-25°C、最低溫為7-9°C，屬於長年陰涼的山林地形，秋冬天氣多變，容易起霧，宜準備保暖防寒衣物，另因行程中必須通過多處崩塌地形，建議要攜帶手套及防滑之登山鞋。此外，為避免假日人多在高繞路段塞車，致發生遲歸的情形，務必要攜帶燈頭，以備不時之需。

【生態景觀】動物此地區的動物資源豐富，包括有哺乳動物：台灣黑熊、台灣野豬、台灣獼猴、白面鼯鼠、長鬃山羊、山羌等；鳥類：棕面鶯、藍腹鷴、金翼白眉、山紅頭、紅山椒鳥、繡眼畫眉、大冠鷲等台灣特有種；及少數的爬蟲類與兩生類，莫氏樹蛙、觀霧山椒魚及過山刀等。

植物步道沿線柳杉、杉木、青楓、楓香、台灣紅榨槭、台灣八角金盤、烏心石、桂竹林、臺灣鐵杉、臺灣紅檜、臺灣胡桃等人工林與天然林中殼斗植物。此外，在駐在所周圍通常可發現數株山櫻花，那是日人為了表徵武士精神與思鄉情懷特別種植的航跡及水源資訊參考

登山 古道 步道

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