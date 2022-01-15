雲海超美！ 合歡山西北峰&巴魯莫安山 箭竹太高容易誤入樹林

合歡山系列的山，我想是最為大眾所熟悉的。這次要介紹的兩座是新上河地圖列出來的合歡山西北峰和巴魯莫安山。合歡山西北峰～位於合歡主峰的西北邊，又名十字峰。山頂是一個寬大草原，無三角點，無標示。走法可以從合歡主峰到合歡山西北峰，再接小嘆息灣出石門北峰。反之亦可。巴魯莫安山～巴魯莫安山西邊有個巴魯莫安社，我想這應該是這山名的由來。山頭ㄧ樣無三角點，無標示。起登方向四通八達。可以從力行產業道路行經2座中級山(真烈巴山&梅松山)。或從華崗走合歡溪步道進。或從小嘆習灣進。又或者是我這次的走法，從合歡主峰ㄧ路接到西北峰再到巴魯莫安山。如果爬膩合歡群峰系列的山脈，那麼可以來試試爬二座山的串連。優點是時間和走北合歡山&西合歡來回差不多，ㄧ天可完成還無須兩地接駁。缺點則是布條稀疏，有些路段箭竹非常高，合歡山西北峰後面還要稍微找一下路。以下是我一個人全程慢慢走的行程時間記錄～

6:33 合歡主峰步道登山口起登，今天的雲海超美

7:05 合歡主峰（7:15離開）

合歡主峰過後是ㄧ串連稜的小山頭，魯地圖上有標示界樁1-7。路徑算清楚，但是因為都行走在稜線的山頭上，有些路段左邊空盪盪，要小心點行走。界樁7之後就開始要進入第一段樹林，樹林裡有走出來的路跡，但是土質鬆軟，還挺滑的，尤其ㄧ早陽光照不到的時後，路就更是溼滑，很多時後都要抓著兩旁的竹子走較安全。

樹林挺密的，但腳下有路徑

這個拉繩下去落差有點大，要小心樹林有二段，第二段樹林較短，出第二段樹林後合歡山西北峰就快到了。

第二段樹林約走9-10分鐘

9:05 合歡山西北峰(9:25 離開）

接下來到最低鞍是我覺得整段比較難走的部分，詳述如下。合歡山西北峰後要先下切約250M到最低鞍。下切的路徑是個大寬稜，中間還會穿插濃密的樹林。所以路徑要選好，正確&好走的路徑是不用進濃密樹林，都在草坡裡行走即可。但不巧的是有些草坡箭竹實在太高了，所以會影響視野，很容易因為看不到前方的路而誤入樹林。萬一不小心進入了，千萬不要繼續往前，ㄧ定要想辦法從旁邊或直接回頭再鑽出來，如果不鑽出來，你就得ㄧ直拿身體撞樹林裡的竹子。相較之下，雖然草坡的箭竹很長，但絕對比超濃密的樹林好走。

誤入濃密的竹子樹林?然後越靠近最低鞍的草坡箭竹越高，甚至還超過我的身高。到最低鞍後有小溪澗，水質非常清澈。可踩小石頭通過溪澗。這附近也可找地方紮營，不過光想到要重裝穿越那麼高的箭竹來這露營，就覺得太累了！

溪澗

溪澗之後就是上坡往巴魯莫安山，跟前面下坡的超長箭竹比起來，後面的這段上坡草短了些，好走很多。

如箭頭所示，先下到最低鞍再往上爬10:46 巴魯莫安山（11:17離開）巴魯莫安山的最高點在樹林裡。山頂有一顆很美的樹。

下來之後在就更清楚看到回程要走的路，經過修正之後覺得回程走的路比去程好走太多了。其實這也是探勘的樂趣，你要觀察並做出選擇，而不是一味地跟從。

離開巴魯莫安山後看向合歡山西北峰

回程再爬250M到合歡山西北峰,挑路走,中間的濃密樹林不要進入12:53 回到合歡山西北峰15:00 合歡主峰15:25 走捷徑至武嶺停車場總結：時間換算下來，不含每次登頂停留時間，合歡主峰到西北峰花費1小時50分，西北峰到巴魯莫安山1小時20分。回程上坡多一點，再加個10分鐘。這樣加總起來是不是和爬合歡北峰&西峰的時間差不多呢?至於路徑，我相信人多去踩，應該就會越來越清楚。最後附上gpx，去程有一段走得不好我把它刪了，ㄧ樣僅供參考，祝福山行順利平安

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=651855