台灣東側最高峰！「新康山」稜線上看日出　坐在天宮堡壘賞大山美景

新康山-海拔 3,331 公尺，是中央山脈主脊往東延伸支稜中，山勢最為高聳的一座，也是台灣東側最高的山峰，岳界素有「東臺一霸、東臺首嶽」之稱；天宮堡壘-海拔 3,343 公尺，既顯其高 (與天高)，又顯其險 (以堡壘名)，倚靠著青蛙石，眼前盡是大山美景，為新康山後的至高點；結束了3天的布拉克桑西稜上新康下瓦拉米，提前1天踢出來有點硬，所以必須在金針花海中來罐金牌壓壓驚，但晚餐直接從泡麵升級到牛肉炒飯、羊肉湯、美味臭豆腐、奧力多，並在玉里東興旅社悠閒的住一晚，早餐吃個無名蛋餅、飯糰、豆漿、紅茶；還是很值得的，準備回宜蘭過中秋，因為疫情，5個月沒返鄉柳，來去見家人?

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行程GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=629437

▲戒茂斯山 - H 2,501 m

▲同行夥伴 Randy、Alex、潘帥、勝輝、Mia、Wintry

▲疫情暫緩後的首次大山，體力不支，爬到睡著，需加強...

▲戒茂斯山遇2山友，跳躍合影

▲Randy的同事勝輝，初次一起爬山，台大研畢，好厲害啊

▲此稜路徑原始難找，走起來也較耗體力

▲新武呂溪

▲文琪哥率領溯溪，是大功臣

▲冰涼刺骨的溪水，需快速通過，遲疑了腳就結凍了...

▲中間處挺深的，重心需拿捏得當

▲快要失去知覺的一瞬...

▲溯新武呂溪深度深及大腿、需脫褲鞋而過

▲回望新武呂溪

▲緩上斷垣殘壁尋找上切點

▲難尋的上切點，沿途綁布條紀錄

▲新武呂溪第二次過溪點

▲這次的水流就不大，不用脫裝備

▲過溪點之小落差水瀑

▲遠望小落差水瀑

▲有大石可供過溪

▲西稜海拔2km處的休息

▲西稜上森中草坡

▲二訪布拉克桑山

▲布拉克稜線看日出賞新康山

▲昨晚於三角點前森林中的平緩腹地紮營，一早收拾裝備，日出乍現

▲海拔 3 km 的日出前剪影

▲日出照黑森林

▲布拉克桑山的日出，都沒你的甜

▲巧遇金牌及他的兄弟

▲稜線上大草原

▲遠望新康山

▲布新營地，浮現一些回憶

▲往新康山稜線，雲霧繚繞

▲準備走入雲中的，紅色的我

▲一峰接一山，山嵐攢動著

▲一小時休一次的節奏

▲通往魔法森林的凹口

▲桃源營地前魔法巨樹佐 Randy

▲桃源營地前石瀑區

▲二訪桃源(連理山前)營地

▲取水處的抹茶蛋黃酥，感動

▲取水前的斷垣殘壁

▲離開營地陡上前的回望

▲令人印象深刻，有特色的疊石

▲連理山前的陡上，陡到不要不要時，回頭一撇卻覺得很美

▲連理山前的白雲藍天

▲二訪連理山

▲新仙山前魔法巨木

▲密集的高山巨木佐 Randy

▲新仙山下營地

▲新仙山營地

▲這次行程的兩晚，皆包場了營地，但晚上頻頻聽到打雷看到閃電，嚇死

▲二訪新仙山

▲新康山望向天宮堡壘

▲新康山的日出佐 Randy

▲新康山頂 - 日出剪影

▲二訪新康山

▲天宮堡壘一線天

▲拉繩陡上天宮堡壘佐 Randy

▲天宮堡壘回望新康山

▲天宮堡壘峰

▲遠望東部山巒、雲海、太平洋

▲東部的山巒，層層疊起

▲在天宮堡壘思念著老婆與女兒的男子

▲一步也不能馬虎，步步為營

▲我在想著玉里的臭豆腐和汽水，啊不是，我是在思念著宜蘭的家人...

▲天宮堡壘峰頂的遠望

▲已斷成一半的天空堡壘石

▲東臺一霸的氣魄

▲回程時陡下岩壁，手抖腳抖...

▲好在有繩索，增加不少信心

▲垂直而下，膽顫心驚

▲回程時遇見另 3 名隊友

▲新仙山一早出大景

▲回營地補充體力、收拾裝備

▲收完，營地來張帥的

▲陡下前與告示牌來一張

▲陡下新仙山時，遠眺山巒

▲橫躺巨木

▲一分為二的橫躺巨木

▲白色巨菇

▲鮮嫩兩朵菇

▲穿越巨木

▲抬頭望向巨木佐 Randy

▲八通關古道東段一隅

▲石洞

▲石洞吊橋

▲石洞吊橋全貌

▲窄而溼滑的路徑

▲古道上的休憩

▲古道上補充行動水

▲古道上的大景

▲與帶我衝 3 天新康橫斷的 Randy 哥合影，太強了

▲看起來很危險的吊橋

▲下瓦拉米山屋前，很美的森中一隅

▲瓦拉米山屋後視圖

▲瓦拉米山屋正視圖

▲與瓦拉米山屋合影

▲石洞裡的 Randy 哥

▲瓦拉米吊橋

▲黃麻吊橋

▲偶遇網咖：聯絡接駁、與愛妻報平安

▲19:30 抵達登山口 ( 汗 )

▲東興旅社窗外、車站、旅人、月台

▲看看久違的蘭陽景色 - 蘭田、沙灘、龜山島、海邊、冬山河夕陽、蘭陽夜景，見了半年不見的家人 - 媽、叔、舅、哥、嬤、舅媽、堂弟、阿姨

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