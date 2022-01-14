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台灣東側最高峰！「新康山」稜線上看日出　坐在天宮堡壘賞大山美景

健行筆記 / 健行筆記小威

新康山-海拔 3,331 公尺，是中央山脈主脊往東延伸支稜中，山勢最為高聳的一座，也是台灣東側最高的山峰，岳界素有「東臺一霸、東臺首嶽」之稱；天宮堡壘-海拔 3,343 公尺，既顯其高 (與天高)，又顯其險 (以堡壘名)，倚靠著青蛙石，眼前盡是大山美景，為新康山後的至高點；結束了3天的布拉克桑西稜上新康下瓦拉米，提前1天踢出來有點硬，所以必須在金針花海中來罐金牌壓壓驚，但晚餐直接從泡麵升級到牛肉炒飯、羊肉湯、美味臭豆腐、奧力多，並在玉里東興旅社悠閒的住一晚，早餐吃個無名蛋餅、飯糰、豆漿、紅茶；還是很值得的，準備回宜蘭過中秋，因為疫情，5個月沒返鄉柳，來去見家人?

完整相簿連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=35409

行程GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=629437

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▲戒茂斯山 - H 2,501 m

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▲同行夥伴 Randy、Alex、潘帥、勝輝、Mia、Wintry

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▲疫情暫緩後的首次大山，體力不支，爬到睡著，需加強...

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▲戒茂斯山遇2山友，跳躍合影

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▲Randy的同事勝輝，初次一起爬山，台大研畢，好厲害啊

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▲此稜路徑原始難找，走起來也較耗體力

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▲新武呂溪

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▲文琪哥率領溯溪，是大功臣

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▲冰涼刺骨的溪水，需快速通過，遲疑了腳就結凍了...

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▲中間處挺深的，重心需拿捏得當

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▲快要失去知覺的一瞬...

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▲溯新武呂溪深度深及大腿、需脫褲鞋而過

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▲回望新武呂溪

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▲緩上斷垣殘壁尋找上切點

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▲難尋的上切點，沿途綁布條紀錄

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▲新武呂溪第二次過溪點

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▲這次的水流就不大，不用脫裝備

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▲過溪點之小落差水瀑

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▲遠望小落差水瀑

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▲有大石可供過溪

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▲西稜海拔2km處的休息

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▲西稜上森中草坡

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▲二訪布拉克桑山

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▲布拉克稜線看日出賞新康山

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▲昨晚於三角點前森林中的平緩腹地紮營，一早收拾裝備，日出乍現

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▲海拔 3 km 的日出前剪影

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▲日出照黑森林

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▲布拉克桑山的日出，都沒你的甜

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▲巧遇金牌及他的兄弟

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▲稜線上大草原

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▲遠望新康山

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▲布新營地，浮現一些回憶

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▲往新康山稜線，雲霧繚繞

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▲準備走入雲中的，紅色的我

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▲一峰接一山，山嵐攢動著

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▲一小時休一次的節奏

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▲通往魔法森林的凹口

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▲桃源營地前魔法巨樹佐 Randy

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▲桃源營地前石瀑區

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▲二訪桃源(連理山前)營地

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▲取水處的抹茶蛋黃酥，感動

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▲取水前的斷垣殘壁

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▲離開營地陡上前的回望

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▲令人印象深刻，有特色的疊石

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▲連理山前的陡上，陡到不要不要時，回頭一撇卻覺得很美

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▲連理山前的白雲藍天

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▲二訪連理山

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▲新仙山前魔法巨木

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▲密集的高山巨木佐 Randy

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▲新仙山下營地

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▲新仙山營地

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▲這次行程的兩晚，皆包場了營地，但晚上頻頻聽到打雷看到閃電，嚇死

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▲二訪新仙山

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▲新康山望向天宮堡壘

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▲新康山的日出佐 Randy

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▲新康山頂 - 日出剪影

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▲二訪新康山

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▲天宮堡壘一線天

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▲拉繩陡上天宮堡壘佐 Randy

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▲天宮堡壘回望新康山

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▲天宮堡壘峰

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▲遠望東部山巒、雲海、太平洋

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▲東部的山巒，層層疊起

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▲在天宮堡壘思念著老婆與女兒的男子

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▲一步也不能馬虎，步步為營

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▲我在想著玉里的臭豆腐和汽水，啊不是，我是在思念著宜蘭的家人...

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▲天宮堡壘峰頂的遠望

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▲已斷成一半的天空堡壘石

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▲東臺一霸的氣魄

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▲回程時陡下岩壁，手抖腳抖...

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▲好在有繩索，增加不少信心

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▲垂直而下，膽顫心驚

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▲回程時遇見另 3 名隊友

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▲新仙山一早出大景

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▲回營地補充體力、收拾裝備

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▲收完，營地來張帥的

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▲陡下前與告示牌來一張

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▲陡下新仙山時，遠眺山巒

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▲橫躺巨木

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▲一分為二的橫躺巨木

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▲白色巨菇

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▲鮮嫩兩朵菇

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▲穿越巨木

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▲抬頭望向巨木佐 Randy

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▲八通關古道東段一隅

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▲石洞

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▲石洞吊橋

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▲石洞吊橋全貌

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▲窄而溼滑的路徑

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▲古道上的休憩

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▲古道上補充行動水

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▲古道上的大景

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▲與帶我衝 3 天新康橫斷的 Randy 哥合影，太強了

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▲看起來很危險的吊橋

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▲下瓦拉米山屋前，很美的森中一隅

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▲瓦拉米山屋後視圖

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▲瓦拉米山屋正視圖

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▲與瓦拉米山屋合影

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▲石洞裡的 Randy 哥

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▲瓦拉米吊橋

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▲黃麻吊橋

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▲偶遇網咖：聯絡接駁、與愛妻報平安

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▲19:30 抵達登山口 ( 汗 )

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▲東興旅社窗外、車站、旅人、月台

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▲看看久違的蘭陽景色 - 蘭田、沙灘、龜山島、海邊、冬山河夕陽、蘭陽夜景，見了半年不見的家人 - 媽、叔、舅、哥、嬤、舅媽、堂弟、阿姨

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