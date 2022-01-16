突破90度山壁才能登頂！苗栗獅潭「仙山登山步道」遠眺綿延山峰成就感爆棚

健行筆記 / 健行筆記Terry Wang

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接近楓葉轉紅的秋季，原來安排到馬拉邦山，爬爬百岳、看看聖稜線，順便看馬拉邦山楓葉，但真的非常巧呀!!到達山下的珠湖農路入口，遇到了全段封閉修路，無法上去，只能另外再尋出路。位在獅潭的仙山登山步道，雖然來回路程不到兩公里，但登上山頂後的展望非常的棒，但它的挑戰性真的算高，登頂前近90度山壁，差點讓我，一度想放棄，真心建議要做好準備再前來。

交通/停車：

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直接導航到仙山協靈宮，登山入口就位在仙山美食廣場旁；來這邊不太需要擔心停車位，除了有三個停車場外，廟前的廣告及仙山美食廣場旁都有車位可以停。

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步道入口處，從停車場對面的紅色大葫蘆旁樓梯上去就會到達。

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當天天氣非常的好，登上第一段樓梯的涼亭，就可以看到非常好的展望，遠眺綿延的山峰，心情非常的舒服。步道路況：

ff0cd1e5ccbe4ec19ba4f47e0c9a414c.jpg爬上樓梯，會看到入口的指示石牌，旁邊也有飲水機、廁所，不管是上、下山時準備、整理都非常方便。

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登上步道後，前段屬於緩上的石階步道，兩側柳杉林蔭，走起來非常輕鬆舒服，也讓我放下對步道放下警戒心……

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前段會先遇到一小段很泥濘、原始的步道，走的時候要記得注意腳下踩點，但與後段攀爬比的話，真的是…

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走到步道中段的涼亭，建議大家可以先在這裡好好休息，因為涼亭後面，就是真正的考驗了!步道攀爬部份：

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登頂前會有兩段需要攀爬的部份，第一段坡度接近快70-80度，加上下過雨，路面非常泥濘，需要手腳並用，且抓好攀繩、看好踩點慢慢前進。

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第一段上來後，會有一個平台建議可以休息一下，因為接下來就是大魔王了…登頂前攀爬難度大增，直接變成垂直90度的山壁，新手的我，當時真的左看右看也看不到踩點，試了好幾個路線，才從旁邊山壁攀爬上去。

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費了一點功夫攀爬上來，另外山友登頂前，攀爬時要注意圖片裡這棵綁滿攀繩的樹當天(2021/11/19)樹根底部已接近懸空，登頂時要注意繩子鬆動情形。

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休息整理好心情後，看到那根【仙山標高967公尺】，才意識到自已真的登頂上來。

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滿滿翠綠綿延山峰，看到這麼好的展望，升起一股達成的成就感，才開始拿到相機拍攝。

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雖然前段步道很輕鬆，但建議前來的朋友：１．安全裝備：登山杖、手套、登山鞋／健行鞋，這三樣缺一不可。２．攀爬向上時，要記得當下的踩點，下山時在原路下來。３．雖然是郊山，體力較差、新手最好是有人一起陪同照應。另外當下如果狀況不好，以免再發生類似新聞中的憾事。

仙山登山步道入口處：仙山美食廣場對面。停車處：可停宮廟附設停車場、廟前廣場。開放時間：24hr更多健行紀錄：泰瑞吃飽飽

步道 登山

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