海岸線風光原始秀麗！屏東「溪仔口生態保護區x水蛙窟大草原」岩石景觀、夕陽齊收

屏東縣的滿州鄉， 位於本島的東南端，東濱太平洋，南臨巴士海峽全鄉有 三分之一劃入生態保護研究特區氣候環境獨特，年溫差小，屬熱帶海洋型氣候尤其在每年秋冬之交，東北季風、地形影響，更形成恆春半島特有之~落山風。 滿州山區位在是台灣本島的末端大片的原始林區正好是灰面鷲們休息與覓食的最佳地點每年10月國慶日前後， 滿天的灰面鷲會開始盤旋降落形成非常狀壯觀的景象。 自1982年成立35年來，墾管處， 有限度的接受申請開放龍坑與南仁山步道兩處生態保護區

【屏東。滿州】台灣僅存的低海拔原始林區。南仁山生態保護區x南仁湖

108年決定再開放「溪仔口海岸」及「九棚鼻頭草原」2處東海岸秘境，並於108年3月28日起上線受理民眾申請，採總量管制以維護原始生態。

兩天一夜的墾丁之旅， 由秋瑛安排了最重點的活動: 溪仔口生態保護區 (導覽)我們提早出發， 先到車城的後灣海堤逛逛， 午餐後， 直接來到滿州鄉公所與大家會合。

【屏東。車城】避開人群的海灣秘境。 後灣海堤x黃家綠豆蒜x車城品芋粿

集合後， 一行人， 跟著導覽人員來到屏東縣滿州鄉里德文化社區， 一塊可以停幾輛車的腹地上

陸續在這裡上化妝室後準備出發

社區外的牆上， 張貼了包含里德社區發展協會各項職務的人員介紹溪仔口海岸因屬於生態保護區，需透過墾管處預約申請，並搭配生態解說員才得以進入

約有17人的我們， 陸續坐上安排的車輛

道路段上也有此段規劃為生態保護區， 違者會有罰款的指示牌

約15分鐘的車程後， 來到屏169鄉道的盡頭 陸續下車，接著將沿著下坡路段有近1.2公里的水泥林道下至溪仔口溪的出海口沿著海岸線來回2公里，原路折返， 人員再於溪仔口溪出海口海岸線結束處的接駁， 讓我們少走1公里的水泥道路這是今日溪仔口生態保護區的活動行程。

出發前， 導覽人員， 先簡單說明， 保護區的規範， 以及即將欣賞到的海岸景觀....

下坡的小徑，自高處鳥瞰溪仔口海岸線景觀

我們由2位導覽員分別帶領，

途中也會介紹保護區的植物生態

解說人員表示: 這顆白榕， 也因有很多氣根， 也被稱為: 會走路的樹

接著來到 溪仔口溪與太平洋的出海口處

我們也在這裡拍照記錄

循著階梯後下切至海岸線

我們的導覽預約是從下午13:30開始， 已然秋天的南台灣竟是少見的陰天， 雖然不利於天晴的美景， 至少不會曬得人發昏但陰天就算了， 這天的海風出奇的大，才剛起走沒多久， 朋友的媽媽就讓風吹得直接放棄前行了

溪仔口溪海岸位在佳樂水風景區山壁的另一側砂岩經海蝕風化的特殊地景是此區的最大特色

海岸線也有各式各樣的貝殼

海岸沿線的 石礫灘， 大小不一， 不太好走， 得留意小心若踩滑很容易歪腳

沿途 海蝕風化 的地景， 造就各式各樣的奇岩怪石

風呼嘯....吹的帽子都翻飛不已， 最後， 索性換上了另外一頂的毛線帽

大夥小心翼翼地行走在石礫灘

沿途處處厝地的奇岩怪石， 有像 豆腐岩、蜂窩岩 ....

前方的岩石~像海狗鼻...

右邊這岩石像~山豬

或是諸如....動物..等等， 總之要發揮一點想像力...

覺得腳下這個奇岩， 很像千層蛋糕

陽光折射， 岩石呈現多樣的色彩

一塊塊的豆腐岩...

不管像甚麼， 只要發揮想像力， 就樂趣無窮

發現一隻螃蟹， 但好像已經陣亡...

行走至 烏石鼻 ， 一隻大蟾蜍造型的海蝕岩佇立於海中，隨著白色巨浪翻飛， 很是壯觀， (這是將鏡頭拉近拍攝)

畢竟還是遠觀些， 比較安全

發現照片右下方， 好像一張人臉

海岸線雖然風大， 還好岩石也滿堅硬的， 只需要站穩些，避免人被吹倒就好

因海水及有機物積水產生有機酸，逐漸使岩石溶蝕形成孔洞的蜂窩岩

在終點處， 休息一段時間補充些飲食後， 陸續返程。 小心行走的一夥人...

活動結束， 再沿著公路， 前往晚上的住宿處。

天空漸漸出現了雲彩

眼前的夕陽餘暉， 灑在草原上， 有如金黃色的草原， 隨風搖曳， 風景很美， 吸引我們趕緊下車

才發現我們竟然巧遇了水蛙窟大草原的拍照秘境了

白色柵欄， 大片綠草地的組合， 有人形容這裡像是走入歐洲版的鄉村田野據說這裡也是婚紗業者取景的熱門景點之一， 在走完這天僅次於 阿朗壹古道（琅嶠卑南古道）以外，台灣唯二沒有公路的海岸線的秀麗風光又幸運地在水蛙窟大草原目送金黃色的夕陽西下。

溪仔口溪， 是斯卡羅族豬朥脨社（今滿州鄉里德村）後山重要的淡水資源族人自古便借道這條溪流，往來東海岸狩獵和捕魚部分族人也利用這條溪徑，北遷尋找新墾地，謀求更好的生活墾管理處因應民眾親近自然的需求， 以 總量管制下讓民眾得以遊賞這處自然原始的海岸風光， 進而對環境的保護與珍惜， 因為沒有公路， 才得以保存的海角淨土， 還被戲稱: 台灣最美的風景是沒有人風吹的沙沙作響， 耳邊響徹著浪花拍打的律動山與海的故事...仿佛世界沒有盡頭 ^.^ 屏東縣滿州鄉里德社區發展協會屏東縣滿州鄉里德村里德路19號 民眾可以先依循官網的申請入園系統登記，如果人少無法成團，網站也有貼心的併團說明。自組團可自行決定出團時間，解說費用以解說員人數計費，每位解說員帶領10人為限，以10人為例，溪仔口團價3600元（每人360元），內含交通接駁費用。預約申請溪仔口洽詢電話/里德社區發展協會窗口/ 0985-800-823城市漫遊。 gina文章出處: