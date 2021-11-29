新北最美芒花步道！滿山遍谷白芒太夢幻，還能漫步「台版小萬里長城」賞360度山海美景

秋高氣爽正是賞芒最佳時刻，漫天飛舞芒花，隨風搖曳、宛如銀色白雪浪花一般，季節限定美景，推薦新北最佳賞芒步道－五分山雷達站，開車就能直達，滿山的白芒讓人有如置身雪白世界，超夢幻的，漫步在台版小萬里長城稜線步道，欣賞360度山海美景，兩旁芒花更添姿色，感受秋天最美景色～

銀白色風暴來襲～數大就是美，滿山遍谷的芒花爆滿開，超壯觀的～

隨風搖曳的芒花綻滿了整個山頭，通往五分山雷達站的道路是最佳的賞芒步道～

不僅如此，還能居高臨下欣賞五分山台版小萬里長城360度山海美景。

在崎嶇蜿蜒的路途欣賞芒花浪海，有如置身於銀白世界，超夢幻的～

季節限定之美～超美的芒花公路

2021/11/21最新花況分享

山的另一端是海，又呈現完全不同的美景。

這條通往五分山的步道CP值超高，可同時將山海美景盡收眼底，還有季節限定芒花同時欣賞。

五分山步道規劃完善，可依個人腳程健行。

從這個角度往上拍可以將五分山雷達站與芒花一次入鏡，超美的視角～

宛如小萬里長城的五分山稜線步道是五分山最美的路段。

五分山位於新北市瑞芳區與平溪區交界處，是台灣的小百岳之一。

往前走約120公尺到達五分山最美觀景台——眺望台。

五分山雷達站也可欣賞抹茶山。

完全不用爬山，開車直接到達，令人驚嘆的絕美山海美景就在眼前。

想看抹茶山又不想走太累可以來新北五分山，，這裡位於平溪至高點，擁有絕佳的視野，可360度將山海美景盡收眼底，列為新北絕美登山步道。

1.五分山氣象雷達站登山口，新北市瑞芳區靜安路四段1巷1號

2.新平溪煤礦博物園區嶺頭福德宮－五分山西峰瞭望亭－五分山，約2小時攻頂。

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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