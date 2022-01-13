交通親民的山景！陽明山東西大縱走東段，風櫃嘴到小油坑再攀小百岳七星山

《陽明山東西大縱走東段》

腳很癢，有蒐集控，想要拍美照，想看看山景，又想要交通方便，一日行程，撤退容易的路線，肯定首選是大台北地區的山兒們。台北盆地地形樣貌多變化，有非常多的山可以走。 台北市政府剛好也規劃了台北大縱走的路線。

(照片來源：台北市政府工務局大地工程處）

「台北大縱走」Taipei Grand Trail

全長92公里，分7段。由南到北，關渡捷運站，貓空政大後山。除了台北著名的陽明山系，還把整個台北各大風景串連起來，如果全部完走可說是親自用腳把台北走透透。

(照片來源：台北市政府工務局大地工程處）

健行筆記上還有寶石任務，可以把路線全部蒐集完畢後可以得到完成證書。

https://hiking.biji.co/index.php?q=minisite&id=122&nav=568https://hiking.biji.co/index.php?q=minisite&id=122

陽明山東西大縱走，分為東段與西段。接下來介紹我這次的行程: 陽明山東西大縱走－東段。 （陽明山東西大縱走東段，也可以稱台北大縱走第三段。）「陽明山東西大縱走活動」也有山友會把這10個字，走成陽明山十連峰縱走。我這次是走東段的部分（五連峰）。東段從 風櫃嘴開始 。路線是：風櫃嘴-頂山（陽）-石梯嶺（明）-竹篙山-擎天崗-雞心崙（山）-冷水坑-七星山東峰（東）-七星山主峰（西）-小油坑。

此路線為 A點進B點出 。里程：13公里 所需時間：7-8小時總爬升高度：約1000m小百岳：七星山主峰 H1120路面狀況：石階、石板路、沙石路（無攀爬）；東段路線相較於西段，是平易近人的。一路上指標清楚，且有許多的休息補給點：擎天崗、冷水坑、小油坑（都有飲食服務與廁所）。雖然東段路線非常好走，但仍建議下載離線地圖，減低迷路風險。 風櫃嘴到頂山/ 2K /海拔768公尺 從風櫃嘴出發一開始有陡上階梯，到了黑森林後較為平緩，不知不覺中頂山就到了。

頂山到石梯嶺/ 1.3K /海拔863公尺，有一些往上的階梯。

石梯嶺（海拔863公尺） 到擎天崗環狀步道- 竹篙山（海拔830公尺） 、擎天崗遊客中心。石梯嶺到竹篙山，距離比較遠一些，有上下起伏的階梯（有些路段的階梯較為濕滑，請小心行走）

竹篙山

竹篙山是沒有字樣的，但因為十連峰其中之一，所以仍是需要踩點的。這邊需要多切上去一些路程，單趟約0.4m。爬到竹篙山的風景展望很棒，還有碉堡可以看。

竹篙山下來後，0.8m就到擎天崗。這邊是一路的開闊草原，還有牛牛可以看。在這裏有清淨農場的感覺（牛牛很可愛，但牠是野生的。記得要與野生動物保持距離，不餵食）

擎天崗遊客中心

可以上廁所與補一些食物。擎天崗後繼續往冷水坑前進。明顯的這裡的登山客/遊客會變多。有一些小叉路可以往別的景點，但指標很清楚，稍微注意指標路線即可。路上會經過 雞心崙（海拔763公尺） 。

著名的菁山吊橋抵達 冷水坑 後，我們在這邊大休息/補給。 冷水坑遊客服務中心的販賣部食物種類比較多（還有販賣熱食）

吃飽喝足後，往東段的重頭戲-七星山前進！

七星山是台北第一高峰，也是這條路線最硬陡的山頭。 山上開闊較為曝曬&風大，防曬與防風衣物都要準備齊全。 從冷水坑上山，一路陡上，但階梯都很好走，小心行走即可。

剩下的１．８Ｋ， 大家加油啦！

遠眺冷水坑停車場，原來不知不覺間已經爬了很高阿．．．

一路上都有里程數告示牌，其實慢慢著里程數變少，是一件很療愈的事情。

這裡只剩路程1.8K抵達東峰。會先走到 七星山東峰（東） ，再來走300m就是主峰了（西）！在主峰的人潮眾多，要跟柱子拍照可能需要排隊。

拍照完畢後，往小油坑方向下山。 小油坑方向的階梯相較於冷水坑方向，比較平緩；會經過硫磺地熱區域。

最後就是恭喜完成東段（五連峰）了！（灑花）

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