瀑布美景好壯觀！桃園必訪「東滿步道」往返２座森林遊樂區

東滿步道是往來於東眼山與滿月圓兩處國家森林遊樂區之間的健行路徑，主要步道是利用昔日的台車道、木馬道，再與滿月圓往北插天山登山步道連接而成，是北台灣四季宜人的健行步道，列名健行筆記於2019年票選「台灣百大必訪步道」桃園市六條必訪步道之一。東滿步道全程7.7公里，由東眼山往滿月園方向為緩升陡降較為輕鬆，由東眼山遊客中心出發，到東滿步道入口約3公里，進入滿月圓後再走到停車場約2公里多，所以全程若不含在滿月園內往返瀑布的路程約13公里，若要雙向進出則要考慮兩地接駁的安排，也可以使用大眾交通工具：

這裏有座東眼山遊憩路線圖，先走景觀步道到餐廳，再接林道經化石區到東滿步道入口。

化石區。

前方山頭是親子峰。

接近東滿步道入口前右側有一叉路，右下50公尺，參觀造林紀念石。

東滿步道入口，天氣不錯，地面也不潮溼，原以為今日老天爺作美，不過走到接近滿月圓端的步道則較泥濘，進入滿月圓森林遊樂區還下了不小的雨，還好下雨時間不長。

入口有個警示牌，提醒非登山遊客請止步。

由東眼山走到北插天山叉路這段是緩坡，沿路樹木成蔭，走起來很舒服輕鬆的森林浴步道。

沒想到路上還有一處也是唯一的洗手間，感覺東滿步道規劃的很完善。

經過觀瀑橋，可能因為水流不太多，看不出來有瀑布的感覺。

續走有一段杉林區。

這裏有一段小爬坡。

沿途也有木棧階梯，應該是路況較差的地方，為了安全而設立的。

有一點起霧，不過一下子霧就散了。

沿路有不少指標，有里程及時間估算，這裏是步道3K處。

左側有一個叉路，路口有不少路條，是通往拉卡山的方向，續直行。

地面有點潮溼，還好不會溼滑，這段也有起霧。

左側也是通往拉卡山的叉路，也有指標指引。

來到往北插天山的叉路，到滿月圓剩不到3公里，在此休息補充食物再上路。

北插天山是在保留區內，要申請才能進入。

由這裏往滿月圓是陡下的步道，雖然有些潮溼及泥濘，但還好不溼滑，小心往下走。

這段林相優美，邊走邊欣賞，減緩一點下坡的不舒服感。

經過一處營地。

陡下木棧階梯。

再來步道仍一路下坡，但不會太陡。

一小段危險路段，有拉繩可輔助安全。

這裏也有一個往拉卡山的叉路。

東滿步道終點，進入滿月圓國家森林遊樂區。

左邊有一座木橋也可以走到出口，續直行到滿月圓瀑布，往滿月圓瀑布的步道整修中，只能在觀瀑亭往下欣賞無法近觀。

再到處女瀑布，這時下起雨了，接近瀑布時水氣也很多，水流的氣勢雄偉，跟剛才遠觀滿月圓瀑布的感覺差很多！

走到遊客中心，在此休息一陣子後再走到停車場，結束今日行程。

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