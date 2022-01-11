視覺超震撼的高山健行路線！ 「檜山巨木森林步道」補捉1號巨木最美角度

三級警戒後，直到最近才解除戶外活動戴口罩的禁令，加上天氣轉涼，才讓人比較有出去的動力。之前以南港山縱走作為今年秋天爬山之始，緊接著老公的朋友小宸邀約去觀霧的檜山巨木森林步道走走，很快地又有了第二次健行。

雖說是健行，這條步道對他們兩位來說只是散步而已，對我來說也不是高難度的路線。從竹東往山上開至觀霧樂山林道1.2 k登山口約兩小時，一開始山下低雲籠罩，偶爾還有細細的霧雨，車子沿著山路繞呀繞，隨著高度不斷攀升，我們終於突破雲層，停在路邊俯瞰腳下的雲海，天氣也轉為晴朗的藍天白雲。早上九點半左右我們抵達樂山林道1.2K登山口，登山口旁小小的停車處不意外地已經停滿，我們往上開幾百公尺，令人吃驚的是沿路適合停車的空地居然也近乎全滿，且車子仍持續增加。我們幸運地卡到最後幾個空位，如果再晚個10分鐘到恐怕就要停更遠。此時氣溫大約11度，只穿了一件長袖登山衣和登山外套的我下車時有點後悔沒有穿得更厚，還好太陽光加持下還可以忍受。

登山口對面的蜜月小徑現在封閉，無法進去一探究竟，看起來是很輕鬆的散步小步道。檜山巨木森林步道前2.8K十分平易近人，路況大致平坦，沿路上看到不少小孩子跟著父母健行，或是一般休閒打扮的年輕人也來走。2.8K之後便是重點的1-5號神木群，最後的1.2K通往6K觀景台，一路向上，體力消耗會比前面還多，許多人走到這裡便止步。「今天我們就慢慢走，不趕時間。」小宸說。抱著輕鬆的心情，我拿起相機走入林間，打算大展身手，盡情拍下沐浴在陽光中的高山森林美景。

★畫質比較不好的照片是手機拍攝，今天只帶了超廣角定焦鏡

走進去沒多久就有展望可看到雲海出發前查了一下網誌和健行筆記心得，看起來應該是很舒服平坦的路線，沒想到先迎接我的居然滿地泥濘的路徑.........踩下去還會發出輕微啪吱聲的那種。大概是之前山上下雨的關係吧，光線照不到的地方意外地布滿軟泥，我開始後悔沒穿登山鞋來......還好不至於會整隻腳陷下去，撐過前面1公里後面的路面就回到一般的土路。

雖然說是慢慢走，但我開始懷疑我跟他們兩人對慢的定義好像有點落差

圍繞著山徑轉呀轉，前一刻還可以張開雙手擁抱光線，繞過一個轉角，卻有如走進童話中的黑森林，氣溫瞬間掉落。我們不斷地欣賞山中風景的流轉，中途還看到兩次非常美麗的光束，忍不住停下來拍好久。

很快地就來到接近巨木群的指標處，這裡要通過一片崩塌的山壁，但只要小心就不會有危險。

林管處的說明牌，可繞到觀景台走O型回來「要繼續往上走嗎？」老公問。「就走完吧！反正今天就是散步。」小宸回答。我承認當時心中有點期盼他說今天走到這裡就好，不過難得起個大早跑來這裡，就給他走完全程吧！對平常沒有運動習慣的人來說，這裡就是天堂跟地獄的分界，剩下1.2公里要上升約300公尺，有一定陡度。沿路上不斷遇到從上面走下來的遊客團，他們是搭車到6K往下走，最後司機在1.2K處接人，這樣會輕鬆許多。跟我們一樣往上爬的人很少，更多在巨木群就停止往前。離開巨木群後是一長串往上的狹窄木棧道，我們得不斷跟從下面走上來的人會車，還好身後沒什麼人在等。

5棵神木中覺得1號巨木最美

雖說1.2公里上升300公尺聽起來有點嚇人，實際行走卻比想像的輕鬆，這裡花了不少心力整治，甚至挖了水溝。沿路是平坦好走的木棧道，木棧道不是為了遊客行走方便，而是為了防止踩踏讓土壤流失，不過對登山客來說是意外得利就是了。

通往觀景台的路多為平緩的上坡，每隔一段距離就有小平台可以緩緩，因此不太會累

從登山口開始算，我們走了2小時11分後從巨木林道和觀景台岔路口開始起登，1小時10分後抵達觀景台。不過觀景台其實高度不夠高，而最高處的涼亭視野會被樹木遮蔽，最佳拍照點反而是觀景台到涼亭的那一小段階梯，那天幸運地看到遠方大小霸山頭。

階梯上往下拍觀景台視野最棒

在這裡簡單吃個午餐、休息半小時後，我們啟程往回走，因為回程下坡，開加速1.5小時就回到登山口XD 下山後跑到竹東車站旁吃了非常難吃又貴的排骨酥當晚餐，然後老公辛苦地一路開回台北，健行時間含拍照休息全程5小時15分。

附上ViewRanger紀錄：

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