中部最冷門山岳！穿越陡坡、黃藤登頂「大橫屏山」　再順遊日系禪機山仙佛寺

大橫屏山是一座很有趣的山,坐落在台中市太平區和南投縣國姓鄉之間,整座山脈硬是與眾不同的呈現橫向走勢,讓大橫屏山成為周遭群山中最特立獨行的一座山。傳說中的大橫屏山是座生毛帶刺的山,沿途充斥惱人的黃藤和雜草 泥石和陡坡,導致雖然名列小百岳之一,卻是一座乏人問津的冷門山岳。因為這個傳說讓李老師遲遲不敢挑戰大橫屏山,然而一心想完登小百岳的李老師,整個中部地區就只剩大橫屏山這座小百岳,就算不想面對還是要面對,那就走吧!!實際來體驗看看這座山到底有多冷僻與難搞??大橫屏山有幾個不同的登山路線,李老師這次選擇從國姓鄉長流社區出發,導航設定碧山農場就能找到行車路線,從台21線轉進長旗巷後就開始進入山區道路,道路雖然狹窄 但柏油路面狀況很好。

轉彎處就依照碧山農場的方向前進。

隨著坡度蜿蜒往上 路況愈來愈差,但小心點都可以順利通行。

一般都是建議把車開到210號的電線桿處,但李老師開車技術實在不是很好,所以在167號的電線桿發現有寬敞空間後,當機立斷 馬上決定把車停在這裡,剩下的山路就用雙腳慢慢走完!!

其實慢慢走反而能遇見更多精彩的風景,譬如說路旁這一大叢盛開的青葙,小巧可愛的模樣就讓人忍不住駐足欣賞。

譬如說遠方的綿延青山與繚繞白雲,壯觀遼闊的展望讓人再次駐足讚嘆。

譬如說眼前這座氣勢凌人的大橫屏山,彷彿就在垂手可得的不遠處,讓人從頭到尾 細細品嘗這座山的力與美,如果你只是開車經過,那就會錯過這些美好的風景了。

經過一座緊鄰山坡搭建的鐵皮屋,這是沿途唯一的人工建物。

大約30分鐘就走到210號的電線桿了,既然是來爬山就不要怕多走路,這約一公里多出來的路程很值得用走的。

繼續踩著水泥路面的小徑前進,不過水泥路面外就是深不見底的懸崖,對面的大橫屏山卻讓人忍不住分心頻頻回顧。

突然間就走進路況慘不忍睹的土石路徑。

不過很快又走回水泥路面的林道。

路旁還有方向指示牌,看來大橫屏山的登山路線有蠻多選擇的,目前距離三角點還有3公里。

但這3公里的路程可就沒那麼容易了,首先要面對的考驗是鋪天蓋地的叢生野草。

雖然路徑是平緩好走,但緊鄰身旁的各式野草就是讓人渾身不舒服。

一株嬌豔的花朵綻放在滿是野草的路徑中間,成為最顯眼的存在,可惜被李老師一不小心給折斷了。(李老師真的不是故意的……)

想不到竟然還有另一個最顯眼的存在,一顆不知名的頭骨就這麼張揚的插在枯木上,瞬間就營造出淡淡的詭異氣氛。

到目前為止都還是走在林道上,一直走到掛滿登山布條的叉路處,跟隨布條的方向前進才是登頂的路徑。

江湖傳言大橫屏山是黃藤的極樂天堂,果然一轉進登山路徑就遇見手臂粗的黃藤,莖幹上滿布令人觸目驚心的尖刺,若是不小心握下 保證手掌馬上爆血!!

接下來是一連串之字形的斜坡陡徑。

爬完一段陡坡後是另一段陡坡,正是訓練體力與大腿肌耐力的好機會。

放眼望去全是枯黃一片的黃藤,感謝不知名的熱心山友披荊斬棘開出路徑,想像一下如果這些全是活生生的帶刺黃藤,那就真的要搏命殺出一條血路了!!

隨著路徑變陡,拉繩也開始在需要的時候提供一臂之力。

不只是要面對陡坡和黃藤的考驗,沿途也有許多倒木擋住路徑,有些要跨過去 有些則要鑽過去。

還要一直忍受草叢刷掃身體的不舒服感。

突然發現一根似竹卻非竹的植物莖幹,仔細一看竟是脫掉尖刺外衣的黃藤,李老師這才恍然大悟,原來黃藤齜牙咧嘴的外表下是溫潤滑順的內在。

奮力爬完長長的陡坡後是稍稍平緩的路徑,不過樹林裡的路徑真的不明顯,請小心謹慎的跟隨布條指示前進。

發現一棵小小的黃藤寶寶,想不到小小年紀就已經是一身是刺,看來黃藤應該是森林裡最潑辣的角色了。

還是得要鑽一下芒草堆。

明知這裡是黃藤的大本營,明明已經小心翼翼的保護自己了,但只要一個閃神馬上就是帶傷濺血了。

愈往後 斜坡就愈陡,愈往後 陡坡就愈多。

但身經百戰的李老師可是沒在怕,一手拉著繩子 雙腳用力蹬上去。

管他是60度還是90度的陡坡,就是手腳並用的攀登上去!!

一樣的陡坡卻有不一樣的風景,一整片青翠的蕨類斜坡看起來就是舒服。

一步一腳印的爬上高點後有一座指標,依照指示往三角點的方向前進,李老師貼心小叮嚀:這裡的路徑有點複雜 一不小心就會走錯,務必小心再小心!!

經過方向指示牌之後就開始走在稜線上了。

狹窄的路徑二旁都是危險的斜坡,但卻是全程最平穩好走的路段。

遇見一棵被樹藤緊緊糾纏的樹木,真不知這樣的局面是相愛還是相害??

遇到擋住路徑的倒木,卻是最佳的外拍道具,李老師馬上擺出專業姿勢 變身外拍網紅。

遇到綁紅布條的叉路處,據說往上走是全程展望最棒的地方,李老師二話不說 直接往上爬!!

路徑的盡頭是一塊巨大岩石,岩石下就是驚悚的萬丈深淵,完全的空無一物 完全的毫無遮蔽,可惜才11點就已經雲霧繚繞,只剩下一片白茫茫的空無。

還以為會是一路爬坡爬到山頂,想不到居然還要先下坡。

先是緩緩的下坡,突然間變成一個劇烈的垂直下坡,真討厭,因為這代表登頂前會有更長更險的陡坡。

果不其然,前方就是一座無比碩大的巨岩石壁,唯一的通道就是硬生生的攀越過這座石壁。

一段接著一段的陡峭岩壁,絕對是體力與膽量的考驗。

既然這是大橫屏山的考驗,那就勇敢的接受與面對,雙手抓緊拉繩 一步一步踏實的往上前進。

通過驚險的陡坡後,是二座巨石並列而成的凱旋門,重點是三角點已經在不遠處了。

最後一段小斜坡,來吧! 再加把勁一口氣衝上最高點吧!!

登~登~登~登~~~李老師第71座小百岳-海拔1206M的大橫屏山,山頂上有一顆全新打造的三角點,因為原來的三角點已經在921大地震時崩塌了。

大橫屏山真的是台中市與南投縣的分隔線,站在山頂上便能將台中與南投的風光盡收眼底。往右看是遼闊的平原,灰白的建築物由遠而近佔據了整個地平面,呈現出人造工程的偉大,不多說 這一定是台中市的景觀。

往左看則是綿延秀麗的翠綠山巒,綠油油的山谷間點綴著散落四處的聚落,不多說 這一定是南投縣的景觀。

再仔細往前看 這風景可真不得了了,郊山 中級山 高山 由近而遠 依序排列,連百岳中的群山也歷歷在目 清楚可見。

盡情欣賞完台中與南投截然不同的景色後,便沿著原來的路徑回程,這時就能再次體驗上山容易下山難的道理了。

面對陡峭的岩壁那就慢慢來吧!

回到坡度平緩的樹林裡,粗壯的樹藤懸掛在一旁的樹幹上,童心大起的李老師興奮的玩起森林盪鞦韆

還有一棵彎過來又彎過去的樹,渾然天成的變成一張舒適好坐的椅子,李老師翹著二郎腿 開心的哼著歌。

不過不管是多麼溫柔的一座山,都要用最嚴謹的態度面對,不然就會像李老師一樣開心過頭而走錯路徑,還好及時發現錯誤 走回正確的路徑,但也因此多爬了一個小時的路程。

再次走回林道上,不遠處的大橫屏山依然是如此的險峻桀傲,突然間有種感動湧上李老師的心頭,其實大橫屏山並沒有傳說中那麼難搞,在帶刺的外表下 其實是溫柔的內在,就像人見人怕的帶刺黃藤一樣!!

完成登頂大橫屏山的行程後,李老師順路逛逛國姓鄉的網紅景點-禪機山仙佛寺,果然處處都是謀殺底片的布置。

高聳的階梯搭配懸掛的大黃燈籠,拍出來的畫面很可以!!

石徑 老松 石燈籠營造出的日式風格,拍出來的畫面很可以!!

園區裡隨處都是古色古香的建築,拍出來的畫面很可以!!

但以上這些都還不夠厲害,廣場上的古佛及環繞的五百羅漢才叫震撼,連生性輕浮的李老師都不禁神情肅穆了。

仔細端詳每一座羅漢雕像,還真是各有各的表情與動作,更厲害的是五百羅漢還有開放認養!!

原來這裡是唯心聖教混元法師的開山道場,姑且不論宗教的立場如何,仙佛寺的環境幽靜典雅 林木扶疏,真的很適合全家大小一起來踏青兼微爬山喔!!

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給地球公民基金會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。