瞬息萬變的山！風雨交加上嘉明湖 雨息風輕訪布拉克桑山 沿途全是故事

氣象的預估很差，硬著頭皮賭一把出發。帶著沉悶的心情，一夜不眠的疲倦，儘管清晨陽光還是耀眼，坦白說，出發的心情並不美好。戒茂斯上嘉明湖是新嘗試。簡單的描述，就是陡上！中間還得下切回新武呂溪！儘管深山秘水的溪源很美，但是一下子吐回辛苦掙來的三百多公尺海拔，還是蠻心疼的。往後還有一千多米海拔的陡坡要消化，想起來就覺得更累更睏！

深山秘水的新武呂溪憑心而論，森林山徑很美，大片松林，拔高挺俏，林下寬淨，松徑沉厚。儘管疲憊，心裡卻也不禁讚賞這片滿山美松，不過松針鋪地唯一的缺點，就是路滑費勁兒。

大片松林，拔高挺俏，林下寬淨，松徑沉厚好不容易上了三千米的稜線，視野總算天寬地闊，此時天空卻也變得灰沉。空氣裡夾附著令人不安的絲絲水語。稜坡上，強勢山風側襲，逼得人幾乎走不了直線，滿心期待地來到嘉明湖妹池，只見一片涸土！抵三千三百米海拔時，雨勢大了起來。未到嘉明湖，天色已轉暗，人馬亦疲累，估計今日推不到布新營地，索性就近坳地迫降紮營！再訪嘉明湖，又是風雨交加的傍晚，溼漉狼狽！

嘉明湖翌日清晨，雨息風輕，穹蒼行雲破空處，星光閃閃；猶豫的心也服了顆定心丸。訪布拉克桑山的旅程，是一趟輕快的旅行！陽光和煦，不帶重裝，路徑起伏不劇，沿途更有新康、南一左右為伴。整條稜線山徑除了二葉松，幾乎不見其他大喬木。這條山徑跟昨日的陡坡一樣，全踩在松針上。不一樣的是今日可放鬆地邁步，不過實際來回十六公里，輕鬆裡夾著些許疲累！由於山勢緩和，廣頂寬稜，途中錯落了幾處大面積的淺漥地，周圍松林環蔽，中間平敞寬透。時值冬日乾季，不留積水，短草植鋪如毯，在日麗風和的日子，像悠靜的青山小翠谷。

平敞的布新營地新康山的確不夠親民，座落在遠闢之處。沿途的森林，從柔美的松林換成了高聳威儀的冷杉林。山徑沿稜線起伏如波，中間幾座護法山峰，峰峰不讓。尤其在桃源營地取水後，直上連理山，背包更是重到最高點！抵達新仙山營地，換輕裝往新康，路程依舊是直下深鞍，陡上天峰，酸辣一頓方得登峰拜頂。新仙山營地一宿，夜風如嚎颱，森林裡樹濤不止，疾風拍得帳篷劈哩作響，作勢欲飛！下山後得知當晚還發生了5.5的地震！暗夜狂風，蔽目塞聽之下，我們竟然對地震不知不覺！

新康山八通關古道沿途全是故事，每隔兩三公里便曾有個駐在所。古道故壘，青山留痕，如今僅存留滄桑殘片，淡看歲月流轉。今天時間充裕，特別回頭走了趟多美麗駐在所；雖然是音譯，不過地點環境的確是美麗！

古道故壘 多美麗駐在所一隅整個駐在所平台，規模遼闊，遺存的人字砌石、駁坎，規模驚人。雖然穿越百年史廊，仍然保留完好，深藏在此深山遠水之處，讓人思古懷弔。

多美麗駐在所完整的人字砌石駁坎春秋不止更迭，麗水常伴青山，行旅古道，今昔過客的心情，應該大不相同。當年離鄉背井，派駐異域深山的日警，與家鄉土地受到脅迫剝奪的原住民，操戈征戰，在古道沿途的山區，彼此過著戰戰兢兢的日子。昔日歷史曾經的一切，如今已然都笑納青山綠水之中。人心貪愚不止，歷史重複不已！走訪古道，撫今追昔，不免慨歎人類諸多的歷史遺事，多來自人性與歷史一再地輪迴！