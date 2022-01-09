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匡列染疫司機1同住家人8名乘客 北市：評估擴大採檢

悠閒森林浴！漫步檜山「巨木群環型步道」 與樹爺爺神木合影

健行筆記 / 健行筆記林正宸

空檔之餘，想脫離濕濕冷冷的臺北又不要操的太累，當然要選條老少閒宜的休憩步道，最終決定來檜山巨木群，一路驅車前往觀霧，來這條步伐輕鬆身心放鬆的路線，步道全程4K，路徑3/4以上平緩沒什麼太大起伏，因過去曾是林業伐林場，復育後林相景觀多為人工柳杉林為主，此處一年四季皆宜前往，裡頭有名列臺灣十大巨木之二的兩顆巨木，在這一行程也能一併收納。其實這趟很臨時起意，最後約到一起來的是鈞翊夫妻檔，從臺北出發時，天氣還陰沉沉的，直到進入新竹開始，雲量明顯少很多，開始往觀霧開，隨著高度上升，陽光越來越明顯，喔!看起來有機會脫離雲層，果然不用一會，原本的雲層變成了雲海，開到大鹿林道15K時，雲海太漂亮，短暫下車先拍個照。

大鹿林道15K景觀處，雲海壯景

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繼續開往觀霧，轉入樂山林道，巨木群有兩處入口，樂山林道1.2K及6K處，步道部份單程4K，我們選擇從1.2K處進入，到入口處時已經停了不少車，來的人潮不少，往上再開200M左右路邊找到位置停車。

樂山林道1.2K巨木群入口

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其實到巨木群最快的方式是由林道6K處進入，往下走1K多就可以抵達，雖然是下坡，但回程實際並不難走加上距離短，單純去巨木群最省時間，但我們一開始就打定主意要完整的走來回，總共8K加減有些運動效果，最主要是，如果從另一端走去巨木群，剩下的我們可能就會發懶不走XD，開車這一趟距離也不短，這麼混好像有點浪費。步道也就沒什麼好介紹了，總之到巨木群前非常好走

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稍早看了一次，上來繼續觀賞雲海

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經過幾個展望處後，再來的步道完全在樹林內，林相由針闊葉混合林漸漸轉為柳杉林，我們一行人邊走邊聊，沒一會里程就累積上來，樹林內景色雖然較為單一化，行進過程沿途我們就在樹林內隨手拍，光影、光線等等，想到什麼拍什麼。

行進間路邊的巨木

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前半段為原始的針闊葉混合林相

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先路過一小段人工柳杉林

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看痕跡以前是沿山壁通過這條乾溪溝，現在改用鋼構木橋通過

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看到哪邊光線不錯就停下來拍

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小展望

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走著走著，周圍林相慢慢的完全轉為人工林了，由於天氣非常好，光線也充足，拍起來光影很棒，類似場景不管在哪座山域遇到都很喜歡。

林間光影

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樹林間這種斜射光更好看

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如果再來點薄霧的話更夢幻，但此景只能可遇不可求

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通過一小段崩塌地後抵達巨木群環型步道

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巨木群共編號5顆巨木，走一個小環型，有一些上下坡，不過距離不長，走起來並不會花費太多體力，我們就照著1~5的順序去觀賞，巨木都在步道邊，容易親近，從0K到2.6K這段真的就像散步一樣，沒什麼太大起伏，主要原因在於前身是林業用鐵路，在林業停止後整理成現在的步道。

檜山1號神木，另有命名樹爺爺神木，臺灣第八大神木

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前往2號要走一小段下坡，注意步伐不要滑倒

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往2號的路途上能拍到較完整的1號巨木

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斷口相當平整，應該是當年林業盛行時伐的，若還在應該也是一顆巨木

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抵達二號巨木

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景觀臺離太近，反而不太好拍攝，在附近找一個較適合的角度，才終於能把2號較為完整呈現。

檜山2號神木(擎天神木)，臺灣第七大

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滿滿芬多精，悠哉散步深呼吸

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往3號、4號巨木是一小段上坡，小陡但距離短，沒一下就會到環狀最高點叉路，此處往樂山林道6K登山口只有1.2K，雖然是上坡，不過我們一開始就有計劃走完，當做運動，5號等回程經過在收錄。

3號巨木

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換個角度望往上拍

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一小段上坡到環狀最高點

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經4號巨木

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從最高點叉路拍向4號巨木

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我們先取右往樂山林道6K入口，原本想說會有較陡的路段，但實際也還行，大致上只有一段路較陡，其他也是平緩的上升，抵達出口到景觀臺小休息吃午餐，天氣依然的棒，雲霧沒飄上來。

1.2K~小小上坡運動運動

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這顆樹很特別耶，樹木像觸手般延伸出去

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快到入口前的路平坦舒服

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樂山林道6K景觀臺，對面是雪山西稜線

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另一側清楚看到大小霸群峰

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由景觀臺拍向雲海

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另一側可以看到國軍最先進的樂山雷達站，這個就不拍了，短暫休息午餐完畢，回程下坡飛速抵達叉路，往5號巨木前進。

從叉路不用一會兒就到5號巨木

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仰拍5號巨木

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其實說起來1.2號巨木較有規模外，3.4.5號對比到其他區域的神木群來看還算是小顆的，但以現地其他樹木來對比，也夠巨大了，長這麼大又渡過林業盛行的時期保留下來，實屬難能可貴，請大家好好愛護，離開5號續行下坡回到稍早的環型起點。離開前再和1號樹爺爺神木合影一張

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結束巨木群觀賞後，接下來回程，也因為樹林內沒什麼光線了，相機收起來返程，很快速的就將2.6K給踢完。一路不停直達車返回終點

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下山前往竹東吃晚餐，輕鬆愉快的一天就要告一段落，不過這天國道上不知著什麼魔，國1、國3塞的異常嚴重，聽廣播才知道不斷有事故，從竹東開始我們就一路走平面到三峽才上國道，這樣跑反而舒服，避開整個塞車路段，如果一開始就跑上國3，同時間鐵定還堵在路上，提前改道省下更多時間，感謝鈞翊今日載送一程。

原文連結=>漫步檜山巨木群悠閒森林浴

步道 神木 登山

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