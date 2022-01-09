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獨享半晌清幽！ 士林「雙溪溝古道」走梅花西稜 暢快之情相當愜意

健行筆記 / 健行筆記需仁

2021/11/14．多雲上次走雙溪溝古道登梅花山，已經是2016年夏天的事情，上次抵達梅花山之後，忘了往碧山方向(北縱走)接回帕米爾公園，而是往回走了一條陡下山徑接回雙溪溝古道。這天心血來潮，想說來把之前的路線補一下……儘管這一小段北縱走路線算是大眾路線，往來山友不少就是。或許是上次前來正逢炎熱盛夏，沿途很多路標都沒注意到，這次前來感覺好像多了些路標，也多了些新路，主要看到的是梅花山新路以及梅花山西稜山徑，原有的雙溪溝古道的路線我還記得，這次就走新路吧。卻沒想到這些路徑算是截彎取直的捷徑，如果熟門熟路不貪圖拍照，從帕米爾公園登山口走到梅花山，應該不用一個小時，而且路徑相當好走，沿途有幾個地方可以賴著野餐。紅色箭頭為本次行走路線。04fe9f1fd81b575127be32a3b0b787a2.jpg抵達梅花山之後時間還早，於是續往碧山方向前進。這條路徑除了是台北大縱走的北縱走路線，同時界寮縱走也會由此經過，山友絡繹不絕，完全不同於梅花山之前的山徑，有著獨享一山清幽的暢快。儘管碧山的山徑平緩好走，然而前一天才剛下過雨，步道還有些泥濘。尤其切回帕米爾公園的叉路，更是相當濕滑，走到後來雖說仍是獨享一山之清幽，暢快之情漸減，戒慎之意大增。尤其先前為了拍蘭花走下邊坡稍微滑了一下，人沒受傷，豆將在背包裡爆開，回到家還得把整個背包洗過，暢快之情不由得再減幾分。以下為影像紀錄。

1.帕米爾公園裡的階梯步道，走起來就已經很有郊山的感覺。

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2.帕米爾囓雪紀念碑，不同於前一天的淒風苦雨，天氣整個好轉，果然是超級資深陽光美少年啊。

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3.抵達登山口，開始上切。

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4.路標。

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5.接到腰繞路，路徑濕滑且偏窄，小心通過即可。

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6.出現左右兩條路徑，我是太久沒來了嗎？怎麼沒有印象有兩條路徑。雖然往雙溪溝古道直覺是往右走，不過這裡的山徑即使走錯了也不容易迷路，遇到困難路徑頂多折返就是，決定走左邊，後來發覺右邊應該是我回程走的路。

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7.幾個小上坡，不難通過。

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8.路過一處竹林，左邊有往梅花山西峰的山徑，我選擇右邊的路徑，不久出現一條很平緩的路徑，上面標示梅花山新路，至少不會迷路。

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9.這個路段平緩不說，還鋪設石階與石板，這些石階石板看起來不像是最近的產物，應該是古道遺跡，但是否屬於雙溪溝古道，就不大確定了。

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10.來到十字路口，左邊往梅花山西峰，直行往雙溪山，右往梅花山，先在這裡暫停調整背包後往右續行。

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11.天然針灸，竹葉草。

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12.紅果金粟蘭。

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13.看到藍色的果實很高興，同時也知道自己面對它實在是不大會辨認。

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14.台灣的雞屎樹屬底下有十幾種，這個是圓葉？還是琉球？傻傻分不清。

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15.葉背型態，氣質上覺得像是琉球雞屎樹。

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16.抵達第二處叉路，橫向的就是雙溪溝古道，直行可往梅花山，取直行。

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17.直行這條就是梅花山西稜新路。

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18.這段寬稜相當平緩好走，可說是這趟行程走起來最愜意的一段路。

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19.台灣山菊進入花期。

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20.稜線路走完轉入腰繞山徑。

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21.這裡的巨石景觀也相當具有可看性。

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22.蘭花的花苞，不知道是哪種蘭花。

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23.然後不知不覺就登頂梅花山，原來這是一條截彎取直的路線。

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24.梅花山海拔640公尺，臺北市都計處134號四等三角點基石。

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25.續往碧山山徑，這條路線很大眾化，往來山友較多。

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26.台灣根節蘭，花期結束前剛好拍到。

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27.接著又在邊坡下方不遠處發現到綠花肖頭蕊蘭，切下邊坡稍微滑了一下，當下沒什麼感覺，後來才發現背包裡的豆漿爆開……

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28.植株不小，大概有70公分高。

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29.接著在路邊發現到這顆基石，山友取的名字實在很有創意，以後就說上山找小山好了。

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30.合照一張是一定要的。

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31.往白石湖的距離也不長，不過這不是我此行的目標。

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32.這株綠花肖頭蕊蘭就在路邊，我的豆漿啊……

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33.左右兩條路徑，殊途同歸。

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34.除了是北縱走路線，界寮縱走也會經過這裡。

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35.來到一處平台，左前方續行往碧山，右邊往帕米爾公園，這處平台也是休息點，有些山友會在此午餐。

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36.直行往雙溪溝古道，左下往帕米爾公園，取左邊下山。

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37.這裡大概從海拔600公尺下切到370公尺，路徑較陡且濕滑，速度反而比上山慢。

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38.平台處，另一個可以休息午餐的地方。

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39.旁邊就是乾溪溝，步道出現一些較為濕滑的溪石，這裡比較需要小心通過。

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40.回拍下山路徑。

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41.抵達帕米爾公園登山口。

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整體來說這是一條小而美的環形路線，大概半天即可輕鬆完成，當然也可以串連附近的雙溪山、溪山裡山等處一起走。整體來說如果是夏季的話，會比較建議走雙溪溝古道，沿途會經過幾處很小的涉溪點，山澗清涼，很有消暑的效果。需仁．2021/11/19帕米爾公園大眾運輸：可自捷運劍潭站或捷運士林站搭市民小巴1號，至帕米爾公園站下車即可。

公園 古道 步道

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