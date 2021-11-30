考驗腳力的硬行程！ 宜蘭「羅馬縱走」 感受遼闊的天空森林

被網友譽為遼闊的天空森林-羅馬縱走，是近幾年開始熱門的宜蘭中級山路線，指的就是羅葉尾山到馬武佐野郡山這段稜線，沿途陡上陡下，雖然是中級山，卻很考驗山友們的腳力。110年5月起已不需申請入山證。

常見問題

1.羅馬縱走需要申請入山證嗎？不用，2021/5月後不需要申請入山證了。

2.羅馬縱走爬升、下降高度？行程「硬硬的」1,083／1,206公尺。

3.羅馬縱走住宿推薦？隆達民宿、莎韻民宿（據了解，房客都是愛爬山的山友，水準都不錯）。

4.羅馬縱走登山口？思源埡口廢棄派出所(台7線/45.6K)GPS點我

5.羅馬縱走出口在哪？馬鰣橋(台7甲/50.6K)GPS點我

6.羅馬縱走難度？全程10.2公里，散步走需花費8-9小時完成，比加里山還要陡，路跡不清楚，建議找有經驗的登山嚮導帶領。

7.羅馬縱走qpx：點我下載(健行筆記)

交通方式

1、自行開車(台北出發)：走國道3號接國道5號，從國道5號的38-宜蘭號出口下交流道，前往壯圍鄉的191縣道，再接宜18-2鄉道，前往員山鄉的員山路三段走台7線（即北橫公路），沿台7線前往/台7甲線（中橫公路宜蘭支線）。

2、登山包車接駁：出發前訂購包車服務，即可於指定時間從住所出發，可直達目的地。因為出口的馬鰣橋離登山口的思源埡口派出所有約5公里的腳程，事先預約好接駁車，也可省去交通上的麻煩。

3、大眾交通工具：在宜蘭轉運站1搭國光客運1751線，在「思源派出所」站下車。

注意：一天只有兩班次，如果錯過的話可能就要「露營」等隔天的班次。

宜蘭轉運站發車時間：07:30、12:40；梨山發車時間：08:30、13:30。點我看國光客運1751時刻表

住宿 | 南山村民宿

▲因為要一大早出發，所以我們前一天先投宿附近的南山村隆達民宿。房間是簡單實惠的、給背包客住的大通舖（棉被很保暖！），房內還有浴室，是讓你可以在登山前一晚好好休息、儲備體力的溫馨民宿；天還沒亮，貼心的民宿就提供熱騰騰的肉粽跟包子饅頭讓大家選擇，還有冷、熱飲可以搭配，冬天冷颼颼的時候能吃到熱騰騰的早餐超級幸福的！真心推薦！想著剛起床還不餓，橘編就帶在身上當預備糧食，等餓了再拿出來補充體力。

羅馬縱走登山口 | 思源埡口廢棄派出所旁的柵欄左轉

▲選完早餐後我們就出發了！今天的路線入口的地標是「思源埡口廢棄派出所」，要從派出所前的這個柵欄的「左方」進入，走約100m就會碰到羅葉尾溪，涉溪過後就直接陡上約700公尺，所以最好在柵欄附近的空地先暖暖身、拉拉筋，以免受傷。要注意的是，陡上前腳邊會出現一條鋼索，小心別被絆倒了！（影片1：29處）

思源雨量量測站

▲路上經過「思源雨量量測站」，思源埡口離集水區很近，可以觀測雨量；而羅葉尾山區域，每隔幾年都會發生森林火災，有了這雨量觀測站，也可以監控這地區的濕度，進而推算火災發生的機率高不高，也是有助於預防森林火災的喔！

森林防火巷

▲涉溪過後沒多久就開始的陡上700公尺！這個地方也是「防火巷」，因為這區域接連有幾次森林火災，我們所走的路徑，其實是森林護管員開闢出來的防火線，是先預測火勢會經過的地方，在火抵達之前先把樹砍光，藉以緩和火勢進而滅火的一種方式。

雲海

▲走到半山腰的時候，回頭一望，已經可以看到在山凹處的、我們住宿的南山村了！

▲疫情後一段時間沒有人爬山，芒草、箭竹都跟人一樣高了…提醒大家，要穿可以防水的風衣，因為葉子上會有露水，如果衣物溼了，山上氣溫低，會加快體力消耗。

小石瀑

▲這段碎石路，還有個專有名稱「石瀑」，在高山上日夜溫差大，岩石在白天被太陽曝曬後溫度升高，晚上環境急速降溫，體積大的石頭因此碎裂成大小不同、具稜角的碎石塊，而形成特色地型。這邊也能看得出來明顯的防火巷路徑，也有可能是火災時的高溫讓岩石崩裂成小塊的。

羅葉尾池

▲到羅葉尾池需要拐彎往另外一個方向，橘編想著既然難得來走一趟，當然要看一看「她」的美貌囉！不過指標不太明顯，記得開離線地圖才不會走錯路！沒想到靜靜地藏在深山裡面的羅葉尾池，竟然是呈現心型的一個湖泊，突然有種可愛的感覺！

羅葉尾山三角點

▲終於抵達羅葉尾山的三角點啦！

▲羅葉尾山頂視野遼闊，這次有經驗豐富的嚮導帶領，也剛好教我們認識周遭的山，準備下一次登山的目標！有氣勢磅礡、山型霸氣的南湖大山，還有南湖大山的「隨從們」（南峰、北峰、北山），還有武陵四秀（品田山、池有山、桃山、喀拉業山），以及周遭的白姑大山、佳陽山、馬武霸主峰、志佳陽大山。

▲深山裡的異形？倒在路邊的巨木長了許多突出的「刺」，看起來有點嚇人…

羅馬神木

▲壯觀的羅馬神木到啦！又叫「凱薩神木」。這棵神木這也是羅馬縱走的特色之一，有許多人是為了看它而來的；比預想中還高大的神木完全震懾了橘編、讓人讚嘆不已。

馬武佐野群山三角點

▲走出森林後，眼前這一片壯闊的草原搭配藍天白雲的美景，讓橘編鬱結的心情也跟著開闊起來！終於到馬武佐野群山三角點啦！

▲就是為了這片遼闊的景色來的！悶了3個月終於一吐心中鬱悶；像不像「侏羅紀公園」裡、隨時會有迅猛龍跑出來追人的那片大草原呢？

▲大家有發現這段路的樹木比較低的地方都沒有樹葉嗎？橘編推測可能是因為之前森林大火的結果，火把低處的樹葉、枝幹燒掉了，只留下比較高的樹葉，去年（2020年）才剛發生過森林火災，有些經過火燒的樹木，還能保有樹頂的綠意，讓人讚嘆樹的生命力真強盛！也要珍惜眼前這片大草原，因為這是森林火災後才重生的，換句話說，如果沒有森林火災，眼前這片景色也無法出現。

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▲很明顯的下山路徑，兩旁都是燒乾的枯樹，只有生長快速的草先長出來；從這邊到出口，大約剩下一小時的路途囉！也是從這開始，一路陡下，這坡「很長很長很長…」要更注意自己的腳步，可用登山杖輔助，避免膝蓋受傷。

▲眼看著要到出口了，又出現了需要涉水而過的小溪，還真是「有始有終」啊！話說回來，溪水好冰啊！！下了水精神都來了！如果是打赤腳過溪的話，要記得快點穿上鞋子，因為橘編碰到了叢生岸邊的「咬人貓」…刺刺癢癢的很不舒服…QQ

羅馬縱走出口 | 馬鰣橋

▲啊哈哈哈猜不透吧！放了根木杖的圍欄處，就是這次羅馬縱走的出口唷！是不是完全沒有終點該有的樣子呀？所以要再次提醒大家要記得帶導航的設備，才不會待在原地、摸不著頭緒…我們就在出口處附近的「馬鰣橋」等待接駁車來接我們，今天的行程終於結束、踏上歸途啦！（馬鰣：指的就是櫻花鉤吻鮭，在日本叫「桜鱒」さくらます，Sakuramasu，鱒與鮭屬同科，所以日治時叫櫻鮭橋，馬鰣橋就是用ます、即「masu」的音來取名，後來才改為現在的「馬鰣橋」。）

橘編小叮嚀

除了上面一再提醒過大家要注意的裝備之外，這次羅馬縱走之後，我們還有一些想補充給大家、可以增進登山經驗的小細節：

隨時留意布條、路條、登山條：經過三級警戒、已經一段時間無人探訪的「羅馬縱走」，路徑變得很不明顯，不過在緊要關頭都會出現布條指引我們方向，有種不可思議的感覺！橘編指的是在山林裡會出現的、樹上綁著的布條或飄帶。但要提醒大家，要盡可能在每一次走入山林的機會時，跟專業嚮導學習如何辨別方位、方向及使用GPS裝置，會更安全！

戴上手套、袖套、面罩（口罩）：因為這次芒草、箭竹遍布整條路線，如果可以戴上袖套，在撥開這些草葉時比較不會被割傷；戴上手套的話，臨時要抓著繩子或是樹幹也比較不會擦傷、也可以抓得比較穩。原本有面罩的話也可以戴上，除了保暖，也是預防一直「被草甩巴掌」。

穿著護膝：一路上陡上接著陡下，完全在考驗大家的腿力，除了穿雙好鞋子、用登山杖輔助外，更可以戴上護膝加強防護！

注意保暖：因為這兩座山的海拔高度，已經在2000公尺到3000公尺之間了，這時節的山上，午後已有一點涼意，如果是秋冬走這條路線的話，要記得穿暖一點或另外準備保暖衣物，尤其是可能會被露水打濕衣服，還有開始與結尾的一小段溯溪，都可能會弄濕身體，會加速體力消耗，所以才要注意衣物的禦寒度及防水性。

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