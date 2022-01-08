彰化郊山賞景休憩！麒麟山森林步道平易近人+品一杯高CP值濃醇歐咖啡

位在彰化田中的麒麟山森林步道舊時稱長青步道， 因山形似鼓，山陵則被稱為麒麟山這天安排了自疫情後許久未見面的alice來走走這段較為悠閒的郊山森林步道贊天宮兩側有停車處， 頗為便利。

09:46 直接導航來到贊天宮， 面向贊天宮的左方則有洗手間

09:47 贊天宮與洗手間中間處， 則設置了麒麟山森林步道導覽圖

09:50 循著贊天宮後方前行， 道路上的指標: 很克難，麒麟山步道入口的字樣， 幾乎看不清了...

09:52 一小段的水泥路後， 接續步道岔路口右邊為枕木階梯

09:52 取右行

除了贊天宮的一段水泥路面沒有遮蔽， 進入步道後兩側有了遮蔭。

部分路段有些碎石

一段階梯後

09:57 接上了一般步道道路， 由此開始則為平緩的路面

10:50 今天就當作熱身

10:09 沿途設置的觀景台之一， 有涼亭， 有椅子

10:25 這天外出運動的人不少， 很喧鬧

10:38 第二段沒有遮蔽的路段

10:28 有工作車在這裡施工， 看天空就知道， 天氣很好， 辛苦工作人員了

10:28 遠處的天空雲朵很美

第二處觀景台， 這是回程時拍的來的時候， 看見一大家子的人， 在這裡鋪上野餐墊， 相當悠閒

10:46 去程的路上， 總有不少人錯身而過顯見這步道， 頗為熱門。

10:36 走著 走著對著alice表示; 覺得這路線有點熟悉， 原來先前是從清水岩的方向來走18彎古道， 中央嶺步道， 這回則是從另一側的方向來一旁有標示: 整修工程說明。

10:41 葉子幾乎掉光， 只剩枝啞， 藍天白雲下倒也呈現另一種美感

10:50 步道一側有段直上的階梯， 笑著對 alice ， 走個一小段不然感覺不像來爬山。

10:53 循著階梯往下

10:54 便是從清水岩另一端起登的岔路口。 我們在不遠處的涼椅上， 稍微休息後。

11:22 返程走回步道階梯旁的山神廟處

11:23 去程回程， 雖是同一條路倒是隨處的樹形略有不同， 也讓我們邊走邊拍

11:42 隨著返程途中, 山友陸續遞減， 此時方有稍稍感到些靜謐沒有其他的安排， 完全是隨心所至

12:23 回到起登的階梯段

12:40 回返回贊天宮停車處， 果然這裡就剩下自己的車子

山行後隨處在田中找了家店， 雖是地方小吃， 口感倒也不錯。

歐咖啡則是出發前， 先行上網搜尋的， 自家烘培館期間和館主聊天， 因為是自己的店， 所以能夠堅持烘出咖啡豆的品質店內則以販售咖啡豆及機器為主笑說沖咖啡只是業餘， 聊天中還拍出館主拉花的專注模樣，

平常多以黑咖啡為主， 今天改試試拿鐵， 喝下一口香濃醇， 才赫然發現， 還沒拍照。

期間館主還沖調了淺碚與深碚的黑咖啡讓我們試試館主平常還身兼教學， 雖然我對咖啡沒有深究，順口是一種很個人的口感， 個人覺得歐咖啡CP值很高

這天簡單的郊山步道走走和好友聊聊近況， 品一杯濃醇咖啡香。 這段步道算是平易近人如果覺得運動量還不夠可以連接周邊的

清水岩步道群~18彎(挑鹽古道)， 清水岩步道群~中央嶺造林步道， 田中森林步道，一起安排。城市漫遊。 gina文章出處:

麒麟山森林步道 相簿