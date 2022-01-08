上山沿途景色更迷人！高島縱走至小錦屏線　穿梭迷霧森林＋黃金雲海

最近幾周假日準時報到的雲雨又破壞了原本排定的行程，而臨時決定的路線卻是出乎意料地美好。GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=639360

距離上次踏上高台山杉木林也過了四年，四年前在這空無一人清淨山徑的美好記憶令人難以忘懷，只是最近的登山熱潮讓這些原本還算冷門的入門路線都變成了菜市場，一向不愛走人馬雜沓路線的我們也只好另尋出路。前陣子高台山越野車騎士搜救事件提醒了小錦屏上高台山這條路線是可以走的，既然傳統高台山登山口早已被人車淹沒，我們就來體驗一下越野車路線吧。

早上七點多到達尖石鄉時，山區烏雲密布，實在是不太像氣象預報說的10%降雨機率，只能告訴自己說這雲層上面就是雲海，等我們爬上去後就是藍天白雲。出發就是連續不停的陡上，嚮往藍天的心情驅使著雙腿前進，漸漸地走入雲霧帶，感覺雲霧裡的水氣不重，應該是好天氣的預兆。

隨著高度的提升，我們來到了雲層的上緣，雲霧森林開始上演光影大秀，今天這場秀我們包場。

脫離雲霧帶後抵達高台山，還沒走到山頂就已經聽到人群的聲音，接下來要開始進入高島菜市場了。果然人多就是阿雜，滿路的爛泥，帳篷滿佈的杉木林，已經沒有往日的清閒幽靜，既然如此也就不用久留，快速通過杉木區後我們在一處有陽光照顧的針葉稜線休息用餐，等待人潮退去再繼續往前。

高島觀景台如預期中人潮不少，腳下雲海依然是滿潮狀態，趁著其他隊伍都還在午休的時刻，我們就先走一步囉。島田三山的路段難走依舊，只是又多了不少滑滑爛泥，中間杜鵑林路段的洞洞路已被踏爛，也沒有了往日的驚豔感。

從島田滑下山後，隊伍變成高速列車，快速地回到觀景台，快速的清除背包中的糧食，準備要快速的下山。

下午重回早上包場的迷霧森林，此時森林不再迷幻，從樹影間隙看見後面的黃金雲海接力登場，很快的我們又穿進黃金雲海中，金光一閃讓人看不清路徑，接下來又一場黃金光影大秀上演，這趟意外旅程真的是收穫滿滿。

下山泡溫泉囉...

#路線冷門但路況不錯#上山路段的景色勝過高島縱走主線。