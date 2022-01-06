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屏東「笠頂山」輕鬆走！ 難度不高、適合全家大小一起挑戰的小百岳

健行筆記 / 健行筆記林庭宇

笠頂山是一顆全家大小都可以一起來撿的小百岳～除了我爸媽也完成以外路上也遇到很多家長帶小孩子來喔！（小孩都很強哈哈）笠頂山有很多條路可以抵達，我們是走佳義國小旁三號步道，整趟往返一般人腳程約需要2hr，難度不高，也有時間較短的路可以選擇喔～

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記錄如下：10:50起登：我們是走佳義國小旁三號步道

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11:02長這樣

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11:11往可以居（唱Ｋ吃飯的地方）的岔路 請繼續往上 準備迎接好多～樓梯～

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11:23完成400個階梯囉

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11:37繼續沿著布條走就對啦

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11:47爬爬的地形～有繩子可以抓，但不用繩子也是很ok

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11:56平地～休息處～很多人在這邊休息泡茶聊天（有椅子但不知是不是大家都可以拿）

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蜘蛛也在看風景！屏東瑪家鄉～

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12:00喝個水就繼續走了 有人手寫的腳程卡

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12:22抵達笠頂山頂～～659m

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12:46下山途中12:55山友亭 再停下來喝個水吧～（不然又要背下山哈哈）

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13:35回到可以居岔路，下山我們走別條（有經過可以居） 最後都會接在一起

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14:07回到佳義國小旁停車處囉 

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??完登囉！！??

其他郊山行程看這邊：埔里練練腳Day1 熱身～關刀山

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