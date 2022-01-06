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屏東「笠頂山」輕鬆走！ 難度不高、適合全家大小一起挑戰的小百岳
笠頂山是一顆全家大小都可以一起來撿的小百岳～除了我爸媽也完成以外路上也遇到很多家長帶小孩子來喔！（小孩都很強哈哈）笠頂山有很多條路可以抵達，我們是走佳義國小旁三號步道，整趟往返一般人腳程約需要2hr，難度不高，也有時間較短的路可以選擇喔～
記錄如下：10:50起登：我們是走佳義國小旁三號步道
11:02長這樣
11:11往可以居（唱Ｋ吃飯的地方）的岔路 請繼續往上 準備迎接好多～樓梯～
11:23完成400個階梯囉
11:37繼續沿著布條走就對啦
11:47爬爬的地形～有繩子可以抓，但不用繩子也是很ok
11:56平地～休息處～很多人在這邊休息泡茶聊天（有椅子但不知是不是大家都可以拿）
蜘蛛也在看風景！屏東瑪家鄉～
12:00喝個水就繼續走了 有人手寫的腳程卡
12:22抵達笠頂山頂～～659m
12:46下山途中12:55山友亭 再停下來喝個水吧～（不然又要背下山哈哈）
13:35回到可以居岔路，下山我們走別條（有經過可以居） 最後都會接在一起
14:07回到佳義國小旁停車處囉
??完登囉！！??
其他郊山行程看這邊：埔里練練腳Day1 熱身～關刀山
超美的百岳行程看這邊：戒茂斯上嘉明湖：一趟滿足中級山、高山、四季的登山體驗ep.3
玉山單攻影片大學生暑假就是要爬山!!南湖大山縱走(6天不能洗澡好痛苦)喜歡的話歡迎幫我拍手～拍手免錢 謝謝ＸＤ
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