台北登山景點！「大屯群峰步道」連走5.8公里挑戰成功，攻頂西峰滿山芒草美翻

跟著 Claire 於 2021-11-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 捷運劍潭站、鞍部、大屯山。 大屯山位於陽明山國家公園內，目前是台灣境內唯一的活火山喔！有許多步道及路線可以通往，每一條都可以看到大屯山不一樣的獨特風貌，非常推薦給大家來走走 -

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捷運劍潭站 | 5 分鐘

今天一早五點多就起床，跑到捷運劍潭站搭紅5公車，到陽明山總站下車後再轉乘再轉遊園公車108於鞍部站，這次的大屯群峰步道從登山口到下山處，都有公車可以往返🚌，非常方便，而且還可以在車上休息一下（除非可以有座位），公車司機技術有點太熟練了，開的超快的，在轉彎處會很明顯地感受到快被甩出去的那種🤣大家要有心理準備‼️

鞍部 | 5 分鐘

到了鞍部站，一開始有點懷疑是不是來錯地方，但不要懷疑，只要再往前走的右手邊就可以看到百拉卡鞍部停車場🅿️，停車場的對面就是大屯山的登山口了，如果有開車過來的話，就可以直接把車停在這裡，但這樣爬山的路線就會需要原地往返了，這就是為什麼如果公車可以到台北的話我都會選擇公車👌🏻。

大屯山 | 1 小時

在爬到大屯山主峰的過程中，沿途是屬於一路直上的階梯路，路況還算滿好走的，兩旁則是長得非常高、茂密的劍竹林及芒草的原始小徑🍃，有點像是迷你版的綠色隧道，沿途的路上都會有指標清楚的標示還有幾公里就到達大屯山主峰🏔，在排爬的過程中可別忘記回頭看一下後方的風景哦～真的超級漂亮的✨‼️剛好來了一道陽光，為這翠綠的山景增添一股溫暖的配色🤣。

大屯山助航台觀景臺 | 44 分鐘

到了大屯山助航台觀景臺這邊可以有一個觀景台是拍照個熱門景點哦🤳，我看了一下介紹，一眼往去可以看到台北盆地整個景觀以及淡水河💡，但非常可惜，可能是因為我太早到了，所以早上九點前整個大起霧，完全看不到（我明明看今天氣象是好天氣🥲）但沒關係‼️其實在山上天氣變化多端是正常的～有時候會一到下午也是大起霧～下次一定要等夏天的時候再過來一次🌞😄所以我就繼續往我的路線出發了💪🏻

大屯山南峰 | 1 小時

接著爬到最具有挑戰性的路線，⚠️⚠️⚠️在此提醒大家如果要來的話，不太適合體能不佳或是身體狀況不好以及「前一天」下雨天的時候來🌧，要不然因為大屯南峰與西峰是屬於太陽照不到的地方，石階路會整個變的非常泥濘，也會很濕滑～大屯南峰高960公尺，不知不覺小心翼翼的就征服它了💪🏻

大屯山西峰 | 1 小時

至於到了西峰又是一段陡坡，相較起大屯南峰又更為陡峭，這裡必須靠著繩索上上下下，竟然還有垂降的部分‼️真心建議一定要記得戴上手套，要不然對於女生來說真的會受傷，我原本也沒有帶，因為沒料到會這麼多的繩索路線，是幸好有山友送了我一隻他的手套🧤，根本就是神救援🤩🤩🤩太感動啦，到了頂端的風景是那種會讓你嚇一跳的那種，滿滿白茫茫的芒草佈滿整座山，隨風搖曳的感覺，拍攝起來真的非常壯觀又美麗🌾🌾🌾

清天宮 | 5 分鐘

大屯西峰往清天宮方向的路上就好走許多，幾乎都是平地，緩緩向下，可以說是南峰與西峰劇烈運動後的緩和操🤣，很適合帶小朋友來的那種路線，廟一旁還有提供公共廁所（看到救星了～我憋超久🤣🥲），在廁所外就有公車站牌，搭乘公車小6就可以回到台北市區囉～坐到北投捷運站滿快的☺️。

樂山窄巷拉麵 | 10 分鐘

到了北投捷運站大約是11點半，正值中午午餐時間，要和大家介紹一間我之前吃過覺得很好吃的拉麵店🍜，就在捷運站旁走不到五分鐘而已，到的時候前面早已有候位的客人，就和以前一樣，點的是店內招牌「蝦拉麵🦐」，大蝦子的熟度很剛好，肉質鮮甜美味，搭配滿滿蝦的湯頭～超級享受‼️要不是因為這份量太大，要不然真的很想再來個幾隻蝦子和幾碗湯呢☺️🔥

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