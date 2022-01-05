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雲海故鄉「北大武山」單日往返！飽覽季節限定的夕陽雲海

健行筆記 / 健行筆記翔

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百岳的第27座，五嶽也完成5分之4了每座都單日往返，並非想證明自己體能不錯，而是家中還有個牽掛的毛孩，想運用自己所能的時間，跟山友們一樣體驗山林的美好。

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出發前一週，家中毛孩「小乙」剛離世，沈重的打擊， 使得自己像是得了一場重感冒。但這次登山活動我是主揪，幾位朋友又配合請了平日事假，加上降雨機率不高，也不好意思說暫緩。於是念頭一轉，或許帶著毛孩小乙幾根毛，放置在北大武山頂上，應該不會被砲轟吧。

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小乙很喜歡跟我爬山健行，谷關七雄也陪爬了四座，許多比百岳難的中級山，也難不倒。只是礙於規定上，多數國家風景區禁止寵物。如今換個方式，一起陪我爬北大武山吧。選擇這個季節前往，目的是想看看雲海（據說11-12月份機率很高）

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凌晨三點搭粉專「鬆在台灣」橙爸的七人座從埔里出發，（選擇晚出發，目的是讓隊員能在家裡睡飽一點，回程摸點黑沒關係，至少精神較好）當然橙爸的座位很寬敞，最後座兩旁還有個像小桌子的置物空間，剛好趴著繼續睡。

6807dccadcfdca60b7c8326208d58283.jpg一覺醒來，隊友們說，人在萬金教堂附近的7-11。我居然就直接往那方向走去，前幾天帶小乙去祈求彰化大佛、鹿港天后宮，今天剛巧萬金聖母聖殿，這些都是我們曾旅行過，很喜歡的回憶。

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祈禱完後，準備接下來的爬山行程。因臨時更換隊友，所以補辦入山證，比預期時間晚30分鐘起登，07:30起登。

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此時司機橙爸被我們不斷慫恿下，決定要跟著到喜多麗斷崖，看看有無雲海（不然原本只打算到舊登山口）

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降雨預報20%，又是南台灣的南嶽，居然下著不小的雨勢，為了要加快彼此的進度，決定先幫橙爸背他很齊全的包包。（只到舊登山口，老闆您帶3000cc的水幹嘛）單眼、食物我還可以理解。

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一路上雨勢忽大忽小，問到的山友，連管理站的大哥都搖頭，一度也動搖自己要不要撤退的念頭。

1b62668a846353f6170d679736a84a83.jpg但還好有手機可以查詢衛星雲圖，判斷後面雨勢應該會停，至少也下不大，最糟到檜谷山莊後折返。

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果然10:20分到喜多麗斷崖前，雨勢就停止住了，可惜一片白牆，看不到雲海，但能感受到雲霧外有很強烈的陽光，這裡又稱光明頂。剛好橙爸穿著可愛獅子車衣，由他扮演視力不佳拿登山杖當屠龍刀的魔教護法「金毛獅王」，然後被六大門派代表圍攻後，趕下山。

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告別橙爸後繼續往山頂邁進，11點30分抵達北大武神木，是顆千年以上的紅檜巨木，決定在這裡放飯吃中餐，一邊欣賞。

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接下來的路徑都是坡度很抖的上坡，但由於天氣好轉，大家走起來都興高采烈，人真是種奇妙的生物，只要天氣好，再累也甘願。

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來到指示牌6.3公里處，有活水源，用濾水器為大家補個水。雖然包包裡還有一手6罐沙士。（大家在猜汽水時，很開心于瑄第一個猜就猜對，帶到隊友想喝的飲料，也是見開心的事）

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13:10分來到大武祠，（日據時代興建的神社）一旁還有高砂義勇軍紀念碑。在這小休息片刻，請一旁山友幫我們拍照假累照。

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（不知道50年後的未來人，能理解為何拍照要這樣嗎？如同比✌️）

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去回全程幾乎由彬哥開路，很穩定又適合大家的步頻，幾乎隊員們都誇獎。

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添哥還是像往常負責押後，掌握行進的時間與距離。但我跟杉媽屬於那種暴衝型登山客，ㄧ有空檔就想往前鑽。

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13:50分抵達最高三角點，跟預定行走的時間差不多，此時的雲海真的好美，加上時間點算晚，完全跟其他登山客錯開，包場（單日往返的還能這個時間在這決定，大休3、40分鐘，厲害）

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趕快拿出6罐黑松沙士慶祝一下，然後輪流拍拍獨照、團體照、雲海照、武俠照、跳拍照。

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確定照片都滿意後，大家才甘願離開。

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跟領隊添哥說，你們先下山，我想在待一下。想跟我的毛孩小乙獨處一下，說說話。

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感念小乙陪我度過10年的時光，這十年來，沒有一天缺席我的世界。給予我的愛，遠不及我所能給的。毛孩謝謝你，豐富了我的世界，讓我體驗運動的樂趣，生活的意義，一起完成366個鄉鎮（只差尖石與烏坵）

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待到快3點，決定趕快下山，約過大武祠沒多久，追上夥伴。

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在行走一段距離後，被添哥提議，想去檜谷山莊可以先出發，最後在光明頂回合，分成兩隊，結果沒人願意跟我組隊…走了幾步再回頭問一次，還是沒人願意（不知道原來杉媽最後有跟上）

fc8be6e64151e12357b3990b0c274a7d.jpg難得可以小跑一下，順順的就來到山莊，原來岔路拐進去就看到了，但這時山莊4點20分，已經在開伙煮晚餐，味道實在太香了，必須趕緊離開。

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又一溜煙回到光明頂，此時一片白牆，感覺什麼夕陽雲海也無望了，等待的同時，也有幾組山友決定放棄，動身回檜谷山莊。

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而等待隊友的同時，先來整理照片，上傳臉書打卡，吃吃餅乾。忽然感覺眼前有道光，慢慢撥開雲霧，興奮的心情，像是等待日出一樣。也不自覺的跟周遭的山友，說起話來，分享喜悅。

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然後四處找適合的角度，來拍照。沒多久，杉媽也出現了，原來她也有跟著到檜谷山莊亂繞一圈，手裡還沒手機…叫妳跟我組隊就不要，不過時間還夠，就幫沒手機的杉媽拍了許多張照片。

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夕陽的餘暉也越來越閃耀了，剛好隊友們通通到齊，真的好美啊，美到好想今晚也住檜谷山莊，這樣可以多停留片刻。

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可惜此時已經5點了，在拖下去，摸黑會更久。於是再跟領隊添哥說，你們先下山。

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我打算在待一會，陪毛孩小乙把今天的夕陽給看完。

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這一生遇見你，是我最幸運的事，也謝謝你讓我陪你走完這一生。今日的雲海夕陽，也是我見過最美的一次，我定會更努力認真生活過每一天的。爾後有機會，隨時歡迎再來與我相遇，我會永遠記住你的神韻。

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拖到快5點半，才準備從喜多麗斷崖下山。聽見其他山友議論「他背包包！要下山？」沒錯，就算一個人，我也是可以下山呀。我上山都習慣認路，就算天黑了，有頭燈還是跟白天一樣啦。

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追了有一段時間後，發現隊伍怎沒有離我想像中的遠，想說該不會隊友也是有停下腳步，拍拍日落。結果原來是小公主，在山頂玩跳拍時，稍微扭到，有點不舒服。

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那就安全第一，加上早上有下雨，地上濕滑，慢慢下山吧。最後上山跟下山時間差不多，一共花了12小時半左右的時間。

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回程吃晚餐（應該是宵夜時間）看見萬金聖母聖殿有開放，於是在進去拍張大合照，謝謝保佑，讓大家有個很美滿的北大武爬山經驗。

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後記心得：此次的行程安排，目的是為了11-12月的北大武雲海。單日往返，想要看到夕陽雲海也只有這個季節，夏日日照長的話，可能快7點才有日落。

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原先預估來回11～12小時，但起登有晚了半小時，也或許晚這半小時才有等到夕陽雲霧散開，一切好像都是最美的安排。

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登山 神木 谷關

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