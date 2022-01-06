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花蓮縣「屏風山」開闢新路了！路程更短、安全升級　來場不辣的慢旅行

健行筆記 / 健行筆記阿米

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屏風山（H3290m）位於花蓮縣秀林鄉的塔次基里溪上，屬太魯閣國家公園，山形狀似屏風而得名。屏風山屬奇萊北峰支稜，呈南北走向，三面溪流環繞，山頂長滿箭竹，無展望。

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往屏風山最舊的路，從大禹嶺出發，過了鐵線吊橋之後下塌在合歡金礦山屋，隔日經過幾處崩塌，由屏風山中峰上稜，再陡下循稜線至屏風山 ⋯回程陡上屏風山中峰更是辛苦！

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⬆️ 桃紅色是屏風山最古老的登山山徑之後開闢新的登山口，路徑明顯縮短許多，也避開了大片的崩塌處。但到松針營地之前仍然有幾處沿著濕滑山壁而行的危險路段；許多單攻的山友夜半出發，夜色昏暗、腳程急促的狀況下，偶有發生摔落山谷的意外。

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⬆️（紅色虛線是新登山口的舊路）現在又開發最新路徑：入口在中橫公路111.2K處，位在大禹嶺隧道往花蓮方向約800公尺處；越過公路護欄後，從造林地（廢棄農耕地）下降約100公尺抵達造林地東南邊緣，由此進入森林便會發現明顯路徑。路徑沿稜線一路往下約500公尺至溪底，過溪後有條路徑接上對岸稜線，從溪床爬升約60-70公尺後往南腰繞一小段，便可接回傳統路線。除兩處略陡處有架設傘帶輔助，其他路段都安全好走，沒有舊路的崩塌、路基流失等完全需要拉緊繩索才能通過的危險地形。從公路旁登山口抵達松針營地的時間也大幅縮短（依山友腳程不同，約2.5-4小時）

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# 洋紅： 最古老，經過合歡金礦營地、屏風山中峰的路線。# 鵝黃： 新登山口的舊路線# 萌綠：新登山口的最新路線

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

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去年深秋，我來拜訪屏風山，滿地落葉的楓紅山徑優雅愜意，令人印象深刻。大家都說今年開闢的新路又短又安全，有了新路的屏風山一點都不辣了⋯那我就來嘗試看看吧！

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⬆️ 登山口眺望屏風山⋯奇萊北峰⋯奇萊連峰⋯奇萊尖山⋯小奇萊（左至右）站在台8線111.2K登山口，抬頭就可眺望壯大的屏風山、奇萊北峰、奇萊連峰、奇萊尖山、小奇萊⋯一路走在二葉松針林間，涼爽舒適。下切到底，越過塔次基底溪，會有一段蠻陡的爬升直到鐵線吊橋；再一段大約半小時的路程，就進入松針營地。松針營地非常寬廣，一路走到底，在剛蓋好的山屋附近紮營最是方便⋯水源和往山頂的道路，都在山屋附近。? 悠閒的午後，在營地旁的溪邊看楓葉、泡茶、發呆⋯我非常享受這樣的慵懶！

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從營地開始一路爬升1200公尺到山頂是第二天的重頭戲。跨過塔次基底溪之後，路況大概就是：樹根⋯岩壁⋯二葉松林緩坡⋯78-92號陡坡濕滑土路⋯鐵杉巨木林⋯90和94號岩壁（2段拉繩）⋯箭竹⋯山頂。?前一週才在甘薯峰被瘋狂磨練，現在覺得屏風山山徑好溫和。屏風山的山頂被箭竹圍繞，又小又沒景，但別急著下山啊⋯再往前走個100多公尺，可以飽覽綠草如茵、藍天白雲交織下的奇萊北壁。在這裡午餐、喝茶、睡午覺，陪伴我的是雪劍稜線、合歡群峰、奇萊北壁、磐石大山⋯ 我非常享受這樣的震撼！

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⬆️ 沿途眺望鋸齒連峰

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⬆️ 沿途眺望合歡群峰

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⬆️ 沿途眺望雪山稜脈

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⬆️ 沿途眺望合歡群峰及奇萊南峰

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⬆️ 山頂眺望奇萊北壁

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⬆️ 山頂眺望合歡北峰（右）、合歡東峰（左）、松雪樓（紅）、滑雪山莊（綠）下山途中，在鐵杉林間、在二葉松林間灑落的夕陽微韻，就像素顏的少女上了淡妝般清秀⋯樹林縫隙瞧瞧，鋸齒連峰就在那兒呢！回到營地前，無意間在山徑旁，竟然發現巨木群，安靜低調地等著我與它們懈逅⋯

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⬆️ 二葉松林漫步

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⬆️ 清新小白姑

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⬆️ 1號巨木

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⬆️ 2號巨木

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⬆️ 3號巨木

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⬆️ 4號巨木⭕️ 巨木到底有多巨大呢？

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屏風巨木群AN24.16073° E121.32697°屏風巨木群BN24.16052° E121.32683°

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「大辣屏風山」、「屏風山沒景」⋯是我一直以來的聽聞；這一趟健行，徹底顛覆自己對屏風山的既定印象。➡️ 單攻輕裝比較輕鬆，但摸黑又趕時間，很多壯闊的山景會在黑夜中度過而無法欣賞，有點可惜。➡️ 兩天一夜的行程，第一天可以好好在松林營地悠閒耍廢，第二天一大早登頂後，就必須趕時間回營地收帳重裝回程⋯無法在有美景之處多佇足，體力負荷也蠻大的。➡️ 三天兩夜慢旅行，個人覺得最舒適。可以在二葉松林享受微風吹拂⋯可以在溪邊品茗、用沁涼的溪水泡泡手腳、拍網美照⋯可以飽覽風姿綽約鐵杉群，大口呼吸芬多精⋯可以被群山環繞，賞翻騰雲海，大景無限⋯ 可以倘佯在巨木群間，享受與眾不同的屏風山知性之旅！❤️ 我愛這樣低調奢華又繽紛的屏風山⋯這樣的屏風山，值得為它緩慢！

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2021年11月6日11:05 登山口12:20 午餐12:45 出發13:40 鐵線吊橋13:50 鐵線橋營地14:30 松針營地⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2021年11月7日05:10 松針營地出發08:40 81號10:20 90號岩壁11:10 屏風山午餐12:18 出發16:30 回到松針營地⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2021年11月8日05:20 松針營地出發05:54 鐵線吊橋06:17 新舊叉路口06:50 過溪（1920m-2610m）（每上升100公尺費時25分鐘，休息5分鐘）09:50回到登山口

登山 吊橋 公路

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