山友最愛的中部登山路線！觀霧國家森林遊樂區「巨木步道」聳立雲霧間

位於新竹五峰鄉和苗栗縣泰安鄉交界處的「觀霧國家森林遊樂區」，海拔約2000公尺，這裡最廣為人知、並吸引許多登山客拜訪的原因如其名，就是能在樹林裡看見雲霧繚繞的仙境美景。其中園區內最受歡迎的一條步道就是「檜山巨木群步道」，也就是這次我們要挑戰的路線！

行前準備

1. 一雙舒適好走、防滑、防潑水的鞋：登山鞋最佳。

2. 排汗、禦寒衣物，注意防潑水！因為山上天氣變化快速而且溫差大，防霧水很重要。

3. 登山杖：輔助你走得更穩！

4. 輕便的防雨用具：雨衣比雨傘好，盡量避免穿輕便雨衣，因材質容易扯破，也可能成為山上的垃圾。

5. 充足的飲用水：至少準備1000CC。

6. 補充能量小糧食：建議攜帶不易腐敗且方便食用的食品。

7. 確認天氣：交通部中央氣象局點我

8. 規律的體力訓練：此步道坡度平緩，適合5歲以上小朋友同行。

9. 簡單的過夜盥洗包：這次是兩天一夜的小旅行，帶上自己慣用的盥洗用品，也能減少一次性備品的消耗，為環保盡一點心力囉！

10. 愉快的心情＆充足的睡眠：睡好睡飽才有精神及專注力，應付山上的挑戰。

交通方式

自行開車（從台北出發）：走國道三號和台68號前往竹東鎮後，繼續沿著南清公路/122縣道前往五峰鄉的清石道路抵達「張學良文化園區」。

登山路線

D1 - 10:00 張學良文化園區集合

我們約在張學良文化園區的第一停車場集合，先參觀離觀霧步道不遠-張學良故居，再驅車前往雪霸農場。張學良文化園區座落在五峰山上，故居處在四面環山、清幽的環境裡，張學良少帥和第二任妻子在這度過長長的幽居歲月，現場導覽講述了很多關於張學良一生的故事，提醒大家，有興趣想聽導覽的話，記得三天前預約唷！

D1 - 12:00 雪霸休閒農場吃午餐

離開張學良文化園區後，我們出發前往雪霸休閒農場（約1小時車程），決定在那吃完午餐後再開始下午的步道之旅。在前往雪霸休閒農場的山路上遇到大樹倒塌擋住去路，可能是因為雨勢太大造成的，不過好險有工程車的協助，大約半小時就排除狀況了，所以剛下過大雨後要進入山林裡，真的要特別留意安全！

D1 - 13:00 野馬瞰山步道（約1個小時路程）

簡單用過午餐後，我們開始第一個登山熱身行程「野馬瞰山」，這條步道位在雪霸農場的深山（約47分鐘車程），整段山路蜿蜒得很，如果會暈車的記得準備暈車藥。野馬瞰山的步道雖然皆為原始步道，但坡度平緩，所以非常好走，只是山裡起霧後，地上會比較濕滑，要隨時注意腳步；另外也可以稍微留意一下沿路綁在樹木上的紅色指標，這個明顯的註記是為了避免起霧後能見度低、幫助大家認路用的；大約一小時可以走完。

D1 - 14:00 雲霧步道（約1個小時路程）

走完野馬瞰山步道後，我們再前往下一個登山路線「雲霧步道」、已經從新竹五峰鄉進入苗栗泰安鄉了（約14分鐘車程），而步道就在觀霧國家森林遊樂區的遊客中心旁，代表我們終於正式進入這次登山路線的主要區域了！雲霧步道全程都是木棧道，非常好走，是這趟路線中橘編覺得最親近的一條步道，全長約僅800公尺，登高還能眺覽雪霸聖稜線及遠近山巒，非常值得一走。

D1 - 18:00～ 觀霧山莊

走完雲霧步道後，回到距離遊客中心約5分鐘車程的觀霧山莊、我們這次落腳住宿的地方（睡的是背包客房的個人床位），晚餐和隔天早餐也都在這裡享用。吃完簡單的晚餐後，大家就各自休息去了，保存體力、好迎接第二天的登山行程。

D2 - 10:00 檜山巨木群步道（約5個小時路程）

早上在山莊享用完早餐後，天氣稍微有點飄雨，大家各自穿上雨衣，前往「檜山巨木群步道」，也是這條路線的重頭戲（約8分鐘車程）。走入步道後大家的驚呼聲此起彼落，因為滿山的巨木真的很．壯．觀！人像是被縮小燈照到一樣，身處於一個無比大的森林裡，不禁想著，到底這些巨木有多高呢？

巨木旁都會標示出樹種、樹高、胸圍、胸徑和樹齡，以及離下一棵巨木的距離，可以一邊登山一邊仔細記錄一下，找找看最高的巨木是哪一棵、有多高！

除了群山的巨木外，步道裡還有一座讓人腿軟的吊橋，為什麼讓人腿軟？因為這座條橋非常窄，窄到人跟人沒辦法「會車」的那種，所以只能單向通過（一次限6人），雖然看起來很驚悚，但拍照起來真的有種走在仙境裡的感覺。

無論是聳立在雲霧間的壯觀巨木群，或是仙境吊橋，真的要身歷其境才能深刻體會感動，非常推薦這條「仙氣滿滿」的登山路線給大家，坡度起伏不大，就連小朋友也能輕鬆駕馭唷！下次放假時，帶著全家大小、一起到觀霧國家森林遊樂區享受一場森林浴吧！

橘編訪後感想

這次走的三條步道都非常好走，風景也都各有特色，簡單排行了一下：

難易度：雲霧步道＞野馬瞰山步道＞檜木巨木群步道

風景精彩度：檜木巨木群步道＞雲霧步道＞野馬瞰山步道

整體來說，這幾條路線坡度落差不大，對於平常沒有健行習慣的人來說，是可以輕鬆走完的；不過因為行程有2天，而且檜木巨木群步道來回就需要5個小時，所以還是要有一定體力，建議大家平常沒事可以多走些樓梯，小小鍛鍊一下，登山時才能事半功倍唷！

延伸閱讀： 新竹觀霧巨木群步道最美的三個時刻

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