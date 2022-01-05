苗栗熱門小百岳！「馬那邦山」步道和緩好走、視野佳　翻騰雲海如仙境

馬那邦山 位在苗栗大湖與泰安鄉交界處， 海拔1406公尺， 山頂有顆一等三角點， 為編號37小百岳之一同行伙伴為， sam jean 和我。 步道有三處登山口:南線天然湖登山口/北線上湖桂竹林登山口/中興線珠湖登山口雖然已經來了幾回， 但jean及sam很多年沒來， 加上自己不喜歡走產業道路 於是還是從最熟悉的珠湖登山口起走珠湖登山口， 有私人停車場， 收費100元建議早點來， 我們下山的時候道路兩側停了滿滿的車輛。 步道為原始山徑、石階、木棧道交錯除了最後登頂前的木棧道較為辛苦之外餘下的緩上坡， 還算好走要留意的是: 若逢下雨後， 石階路段會較為濕滑。 山頂有不錯的視野， 有休憩腹地，惟馬那邦山是一處熱門的登山路線， 特別是秋冬的雲海及楓葉季， 會熱鬧的像是~菜市場...

馬那邦山 相簿

這天， 與夥伴會合的時間是早上5:30(下山遇上滿滿上山的山友， 還好我們的決定是對的)雖然也習慣早起， 但前一晚約的時候，從台中出發時間訂在5:30， 自己都有點小驚訝我們約在7:00左右來到停車場， 連同我們共3輛車這裡附設乾淨的洗手間， 還和主人家小小寒喧一下。 7:11循著停車場上方的路前進， 一旁有 馬拉邦山/細道邦(珠湖登山口)這塊指示牌， 上回來還沒呢。

一開始的土階

7:26， 來到空礦處， 起伏的山丘， 覆上一層雲海來了多次， 第一次遇上的景.....我們笑稱: 我們在雲之下， 霧之上....

7:30 步道岔路口， 左側前去山頂， 右側為前去細道邦山

sam在步道上， 撿拾了一片楓葉， 再過不久，這裡一片轉紅， 肯定很美， 不過， 也意味著會有不少的人來朝聖

出發的時候， 主人家提醒我們: 下午可能會下雨..... 走在木棧步道上猶能感覺近日曾下過雨的痕跡...

7:42 來到步道珠湖斷崖處， 看到眼前景色讓我們三人驚聲連連， 左側尖尖的垂直石壁， 便是細道邦山雲海胸湧， 為我們駐留， 有如仙境一般我們慶幸來的早， 悠靜的山徑上， 歡喜拍照....，

08:05 繼續前進， 來到上湖/珠湖步道的岔路口距離古戰場還有0.2Ksam鬧了一個笑話: 以為古戰場就是山頂還揶揄的表示: 啥...只剩下0.2K就到了， 這步道太好走了吧

08:11 來到步道上較為知名的景點處之一古戰場， 馬拉邦山， 是著名的泰雅族抗日古戰場，先後發生了兩次悲壯的抗日事件腹地處建置了紀念石碑我們也在這裡小休一下

腳程相當的我們三人， 也拜來的早， 隨處的好景致都可以盡情取景，

08:35 楓香樹林，景點處之二， 樹上楓葉， 猶是綠葉一片倒是右側一顆參天巨木特別顯眼

過了楓香樹林後， 步道漸呈平緩加上落葉鋪地， 踩踏舒適，優美樹形， 假想自己是網美.....拍得開心

即使是棧道階梯， 也和緩....

8:54 來到步道景點處之三， 石門 隘口因地殼變動產生的內營力使這個橫躺的大石塊裂成兩半天然的隘口 僅容一人通行， 行經也頗為有趣

過了石門， 就剩下最後一段較為陡坡的木棧階梯

09:14 山頂前的 徐慶榮紀念碑紀念締造當時國人海外登山最高紀錄， 卻不幸於挑戰印度庇古巴特峰罹難的徐慶榮先生由登山健行協會在民國73年所立上回來， 除了山頂處， 這裡都是滿滿的人...

09:16 轉個彎， 山頂處已有幾位山友這回來， 有漸層次的雲海， 山頂處可以遠眺大安溪， 不過， 大霸尖山及雪山之間的聖稜線已被雲海覆蓋住了...

三角點旁多了馬那邦山的手持牌

本想與ean 和sam 在這處木製的牌子與一旁的木椅， 拍張經典的候車照無奈~山友在這裡休息， 等了一會， 未果， 收拾背包， 下山了

09:49 我們採原路來回， 階梯右轉，階梯直行， 為天然湖登山口

10:41 回到住民的工寮處

10:43 回到登山口處， 就連路旁都已是滿滿的停車了果真聽了sam的建議， 早早出發， 是對的， 而且， 天空開始飄雨了....就連原先可以欣賞雲海的斷崖處， 都是白牆一片...

私人停車場處有座觀景台， 幾張桌椅也可以歇憩...觀景台可以遠眺一直沒去的細道邦山...

本來以為此行中午才會下山， 還帶了水煎包結果.....比預期的早， 於是乎就約了豐原的朋友， 來個飽足的午餐宴

四季皆有特色的馬拉邦山春天賞桃花， 夏天的綠林， 秋天的楓葉， 冬季的梅花....山林的原始樣貌， 楓香、山黃麻、樟木、柳杉林 ....豐富， 蟲鳴鳥叫聲相隨約莫半天的時光， 就可以欣賞多樣的風景....雖然路徑清楚， 不過午後容易起霧， 若能像我們一樣早起，除了可以盡享山林的悠靜也不會有隨處熱鬧的人群。

城市漫遊。 gina

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