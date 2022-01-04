新竹尖石「高島縱走」新手指南！漫步迷霧中的六星級步道　還能在森林野營

編按：「我是新手，我想去...」系列文章中所介紹的步道，並非是我們推薦給新手走的步道，而是為了讓剛接觸山林的新手們，能藉由以下資訊更了解步道實際狀況。我們希望大家在出發前能做好功課，無論是對路線的了解、或是自身的準備...等。敬告各位新手，千萬不要什麼都沒準備就出發，在大自然中，只要輕忽下面的任何一項，都可能造成嚴重的後果甚至賠上生命。祝大家快樂上山、平安下山！

▲迷霧高島（圖／嶼山之間）

六星級的森林步道饗宴，優遊自在的在迷霧中漫步，那是大家對高島縱走的第一印象，隨著越來越多山友造訪，高島縱走這條P字型的路線，已經成了假日會人滿為患的火熱程度，除了許多網美網帥的分享，還有商業團也進駐得以讓更多人參與，這條在新竹縣尖石鄉的大眾路線，已經是無人不曉的熱門景點了。如今若想一探究竟，卻不知道該如何到達、過程不知道該如何準備、或是時間上的安排與拿捏，可以仔細地將文章看完，畢竟登山有一定的危險與風險，「縱走」聽起來似乎很長很畏懼，但若有妥善規劃，不管是一日往返或兩天一夜的野營，一定可以好好徜徉在迷霧森林裡，享受芬多精的滋潤與美景的感動。

▲高度距離表高島縱走步道詳述 ▲晴朗高島（圖／嶼山之間）

所謂「高島縱走」是指高台山、小島田山、中島田山、大島田山等四座山相連而成的行程，登山地點位於新竹縣尖石鄉，往返距離約9公里，行走時間約6-8小時，高度落差約770公尺，為經典中級山的路線。海拔高度從1061公尺到1831公尺，是一個雲層帶的高度，所以每當中午過後，容易起大霧、飄霧雨，路線變得濕滑泥濘，欲前往的人必須格外注意，而登山口進出皆相同，無需申請入山或入園，是條老少咸宜的路線。

登山口

▲登山口腹地稍大（圖／嶼山之間）

登山口一共有三個，第一登山口為最為大眾的選擇，停好車走到底就是了；往高台山露營區的方向可以抵達第二登山口，也可縮短一些爬坡路段，只是會苦了駕駛，車子也較容易與別人發生擦撞；最後的第三登山口在高台山露營區內，除非有預約與消費，否則是無法從這進出的。

登山口→高台山（約120分）

▲登山口指示（圖／嶼山之間）

登山口處有左右兩條叉路，左邊是原本的林道，右邊往上才是登山口，很好辨別，有指示牌與一堆布條。登山口一起登，就是一長段的陡坡，絲毫不給山友熱身的準備。建議起登前就將身體暖好，好應付這一長段的陡升；約莫10分鐘就會再遇到一個叉路，左邊是繼續往高台山的方向，右邊則是平緩通往第二停車場的路，就繼續往高處爬吧。

▲登山口處綁滿布條（圖／嶼山之間）

▲登山口處綁滿布條（圖／嶼山之間）

在不斷陡升的路途，林相的變化快速，很快的會來到一處姑婆芋森林，潮濕的環境滋長了姑婆芋，柳杉林的茂密讓陽光難以照射進大地，姑婆芋爭相的長大想獲取更多的陽光，造就了眼前一片美麗又難得的畫面，讓好多人願意駐足拍照，也可趁機讓緊繃的小腿獲得短暫的休息。

▲姑婆芋森林（圖／嶼山之間）

繼續往上，一直到一處平台才抵達稜線，此處有設置椅子可以休息，平台後就是沿著稜線爬升，雖然仍舊陡升，但已比剛起的路段緩上許多，一直到一處明顯黃土區，有個小倒木，若剛好遇上雨勢或下雨過後，這段特別濕滑，泥濘的黃土容易沾黏鞋底，會讓止滑效果大大減低，要步步為營。

▲稜線休息處（圖／嶼山之間）

▲黃土爛泥需注意濕滑（圖／嶼山之間）

過了濕滑的黃土區，代表已經爬升到一定高度，地形也瞬間變得平緩，很快就會抵達整趟行程的第一座山頭「高台山」，高台山三角點腹地很大，可以在此處大休息、拍照。

▲高台山（嶼山之間）

柳杉林營地

▲快抵達營地前的平緩道路（圖／嶼山之間）高台山往營地走，只需十分鐘即可抵達，而且路況平緩好走，進入營地前會有一塊牌子，明確的寫著無痕山林，也是要告訴來這健行或野營的山友，愛護環境很重要。營地在一片柳杉林之中，非常之大，容納三十頂帳篷沒問題，地面滿是松針，柔軟又舒適，不管是安排一日或兩日行程，此處都是吃東西的最佳選擇。

▲無痕山林告示牌（圖／嶼山之間）

如需搭帳，就必須與時間賽跑，除了營地是先搶先贏，商業團的進駐也通常都將最大的腹地先使用，還必須擔心隨時會來的霧氣與降雨。

▲抵達營地（圖／嶼山之間）

營地→高島觀景台（約30分）不管是安排一日或兩日的行程，建議將營地設為一個停損點，視自身體力狀況與天氣來判斷是否該繼續前進，營地出發走完大中小島田山，繞一圈回來約需4小時，評估後可以再繼續往前進。

▲營地出發後的平緩路（圖／嶼山之間）

營地出發會是一條非常平又非常美的一段路，可以說是這趟行程的精華路段，可以在這段路殺上一堆底片與時間，偶有陽光灑進來、偶有濃霧瀰漫，路況平坦，可讓每位模特兒擺上各種拍照姿勢。

▲平坦舒適（圖／嶼山之間）有說有笑的一段路走完，就是開始進入登山攀爬路線了，爬升明顯加劇，且路況開始有很多的盤根錯節，走的每一步就需要再更專注與放慢速度，但也隨著路程的推進，漸漸的會遇見一些箭竹，而頂上樹林也逐漸露了光，代表觀景台就快到了。高島觀景台是整趟行程中難得有展望的地點，但同時沒有樹蔭遮蔽，也是非常曬的地方，看完風景若天氣過於熾熱，建議盡速離開。

▲高島觀景台（圖／嶼山之間）

▲少數能曬到太陽的地方（圖／嶼山之間）

▲視野遼闊（圖／嶼山之間）

注意叉路

叉路共有兩處，去程建議第一個叉路就取左邊，往左走後就只有一條路，可以從高島觀景台一直到（大）島田山，路況開始有很多需要手腳並用的地形，所以不建議逆走，順時針繞一圈會是比較安全的選擇。

▲注意叉路，建議順時鐘繞一圈（圖／嶼山之間）觀景台→小島田山（約30分）

▲觀景台後開始陡升（圖／嶼山之間）

觀景台的稍作休息，是為了走更艱辛的路，開始爬升後樹根會是最大的阻礙，路跡明顯被樹根霸佔，往上爬升的過程要仔細地尋找踩點，翻過一座又一座不是特別高的假山頭，會明顯看到許多布條，而小島田山就在左手邊的小山巒，需要從原本的路線上切約1分鐘即可抵達。

▲小島田山需從主線插上來（圖／嶼山之間）

▲小島田山（圖／嶼山之間）

小島田山→中島田山（約40分）

▲最危險的路段（圖／嶼山之間）最危險的一段正是從小島田山往中島田山的路上，除了攀繩、樹根，還加入了亂石來增添難度，攀繩沒特別技巧，就是腳在走，繩子不能放，繩子放了，腳就不要動，攀爬時與前後隊友保持距離，不讓繩子互相影響，更不要讓落石傷了底下的人或被擊中。

▲需攀繩與手腳並用（圖／嶼山之間）攀爬很刺激，無經驗者可以聽從隊友的指示，踩穩了再一步一步往上爬，只要將眼前的爬升走完，當海拔來到1800公尺，中島田山也會出現在眼前。

▲中島田山（圖／嶼山之間）

中島田山→島田山(約20分)

▲中島田山可稍作休息（圖／嶼山之間）

中島田山有個小椅子可稍作休息，喘息後就繼續往前走，剛開始有一小段起伏，但落差都不大，只要順順的走就好！（最難的已經度過了）很快的來到空曠處，因登頂處距離這邊還有幾公尺，若不急著拍照或下山，可以先在這邊簡單休息，來到島田山有一個大樹頭，也是高島縱走的最後一座山頭，這個大樹頭很多人會爬上去拍照，顯得更為特別，島田山也是前面山頭裡面最為美麗有特色的，所以在告別要下山前，可以好好地拍照拍個夠。

▲登頂島田山（圖／嶼山之間）

緩坡走下營地(約120分)

登頂島田山後，可以原路折返，但走過剛剛的拉繩爬升，我想多數人會選擇前行腰繞下山，這段路也相對平緩許多，只是路程稍微長一點，但景色沒有少。在迷霧森林中漫步下山，非常的舒適且放鬆，半路還會經過一處廢棄工寮，一路往下，最後就會接回原本的路了。

▲廢棄工寮（圖／嶼山之間）

▲叉路指示牌（圖／嶼山之間）

一路再走回高島觀景台，路況已安全許多，慢慢地沿著幾個小時前走來的路再走回去，下了觀景台很快就會一路平緩到營地了。

▲回程的平緩下坡（圖／嶼山之間）

營地→登山口（約90分）

營地回到登山口，要特別注意濕滑的問題，因為不像上坡，下坡重心都在身體下方，重心會稍微往前，動能也會往上，通常滑倒都是因為踩到樹根或泥濘，若不留神很容易滑倒。

▲下山需特別注意濕滑（圖／嶼山之間）

當天來回的人只要抓緊時間，盡量在天黑前回到登山口即可；安排兩天一夜的人，會因為習慣不同，部分人是下山才開始收帳，此時就需要與時間賽跑，更要克服重裝陡下的危險。因為是下山，所以會比去程走得更快一點，在離開營地前，也切記要將營地的垃圾與帶上山的任何東西帶下山，這才是無痕山林的最佳典範。

▲午後易起霧（圖／嶼山之間）再次回到姑婆芋森林是個指標，代表林相變化又回到較低海拔，同時也離登山口不遠啦！

交通方式

▲Google map示意圖

▲停車處狹窄難會車（圖／嶼山之間）

停車需要運氣

人相對少，停車問題好解決，新竹60號縣道因狹小，勉強只能允許兩台車相會，假日人潮一多，若沒提早出發，往往一位難求，若快抵達定位點時，車子已停滿整條道路，就建議不要再往前行。第一登山口前腹地稍大可以迴轉，要往高台山露營區的上切叉路也可迴轉，建議看到前方已停滿車就直接就地找位置吧！

該如何決定行程天數呢

時間的安排取決於裝備的齊全程度，海拔1500左右的高度，即使在夏天入夜後，仍然會有一股涼意，更別說此處特別容易起霧飄雨，體感上是會覺得冷的。要在山上過一夜，除了要有帳篷基本裝備外，炊煮工具也是必須的。

▲野營同樂的夜晚（圖／嶼山之間）

但不管是安排一天或兩天，體力的好壞會是登山活動的最低要求，單攻不用背很重，卻需要走較長時間；野營有許多時間可以走，但卻要負重爬坡，這些都是建立在你的體能上，所以不管行程如何安排，首先要先問過自己，體力是否可行？

▲輕裝單攻（圖／嶼山之間）

兩天一夜

夜語話家常（圖／嶼山之間）野營最大的樂趣，就是擁有一群聊得來、玩得開的朋友，可以在這片森林中享受自然，不管是要靜靜地聽著音樂、看書，或是玩桌遊鬥智鬥勇，每個人選擇皆不同，但一起同心協力搭起帳篷、天幕、煮飯、整理裝備，那種成就感與互助感，就是許多人願意揹著數十公斤的東西走那麼長一段路的原因吧。聽完以上描述，若有想要體驗野營的人，就會建議準備以下裝備：1、一個可以裝得下所有裝備的大背包（約48L以上）2、一頂帳篷3、一顆可以保暖的睡袋4、爐具與炊具5、餐具與食材6、外套與雨衣雨褲7、水（周遭無水源，需自背水上山）8、登山杖9、頭燈10、一群志同道合的夥伴※以上裝備為建議必需品，詳細攜帶及打包可以參閱文章健行與登山裝備檢查表。

單攻一日來回高島縱走也是個非常適合一日來回的中級山路線，路程不長，來回僅需6~8小時，若能早早出發，在太陽下山前回到登山口絕對沒問題。只是受限於時間壓力，就必須更謹慎的評估自身能力，還有設好折返的停損時間，這會是單攻非常重要的一環節。

▲單攻建議早點出發（圖／嶼山之間）高島縱走上上下下的地形，是練體力與腳力的好地方，若有想挑戰難度更高的百岳，非常推薦這裡喔！

▲高島縱走的柳杉林（圖／嶼山之間）聽完以上描述，若有想要單攻的人，就會建議要準備以下裝備：1、一個小背包（約20~30L）2、一件保暖的外套3、幾餐食物與行動糧4、雨衣雨褲5、足夠的水（依個人喝水習慣）6、登山杖7、頭燈8、一起運動的夥伴※以上裝備為建議必需品，詳細攜帶及打包可以參閱文章健行與登山裝備檢查表。

▲能量凍每包180kcal，約兩根香蕉熱量

FIZAN 超輕三節式健行登山杖裝備非萬全 但有帶很安全不管怎麼安排行程，記得最終目的就是「平安回家」，出發前請謹慎思考與確認裝備是否齊全、體力是否足夠、功課是否做足，沒有一定的標準答案，但凡事謹慎絕對比較安全。

▲野營每人裝備都１０幾公斤起跳（圖／嶼山之間）

聽到縱走很可怕 該如何行前檢測聽到「縱走」似乎很可怕，好像是一條綿延不絕的路線，廣義的來說確實如此，但高島縱走屬於中級山的樣貌，海拔約1000多公尺左右，全程走完約6~8小時，爬升700多公尺，難度不算太高高，如果沒有概念，可以根據下列作為判斷參考：

▲路況地景豐富（圖／嶼山之間）1、有長期保持運動且一小時能跑約9公里2、百岳路線走過合歡北峰、郡大山等類似行程3、走過多條中級山或小百岳，花上半天時間且順利下山4、游泳蛙式可連續游600公尺以上天氣難預測 但不可不測 ▲天幕可遮陽擋雨（圖／嶼山之間）高島縱走的天氣幾乎都是潮濕的，每當中午過後，霧氣籠罩更是常有的事，所以出發前可以多觀看氣象預報，對行程安排及準備裝備多一些幫助。

▲奇特的樹枝攀岩而生（圖／嶼山之間）天氣預測網站➤中央氣象局 - 新竹縣尖石鄉➤Windy - 高台山➤雷達回波圖生態豐富 偶爾駐足看四周 ▲有發現一條蛇嗎（圖／嶼山之間）高島縱走的全程，幾乎都於柳杉林中度過，迷霧也常常掩飾掉視線，若多留意周遭的環境或生態，會發現其實比想像中有趣。即使是棵不為所動的樹木，都有如一幅圖般美麗與多變。

▲盲蛛（圖／嶼山之間）

去程時遇到的蛇、回程時遇到的鍬形蟲、滿山的姑婆芋，還有更多尚未被發現的生態值得多留意，或許下回當你親臨現場，又會有意想不到的收穫。

▲密集的菇菌類（圖／嶼山之間）

▲鍬形蟲（圖／嶼山之間）溫馨小叮嚀水從登山口出發後，沿途皆沒有水源，若是單攻，會建議帶至少2.5公升的行動水，再依個人習慣調整；但若安排兩天一夜，除了行動水外，還要準備至少2公升（1人）的公用水，提供炊煮與飲用。網路到高台山觀景台才有訊號，但一路上斷斷續續，登山前請務必告知家人或留守人，做好萬全準備。

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無痕山林

高島縱走已經成了超級熱門的大眾路線，但沿線無設置廁所，環境的好壞完全取決於登山客的公德心，無痕山林已成趨勢，一定要將不屬於山林的東西帶下山，不生明火，大小便請攜帶貓鏟將排泄物深埋好，高島的美是天然，若不好好維護，哪天毀壞也是必然，一起守護好這片土地吧！